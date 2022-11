Son mari veut que sa mère malade vienne vivre chez eux, sa femme refuse et explique pourquoi

Le dilemme que vous allez découvrir dans cet article est particulièrement émouvant. Un homme souhaite accueillir sa maman atteinte de démence chez sa famille, mais sa femme rétorque qu’elle sera mieux prise en charge dans une maison de retraite. Récit.

Si nous étions autrefois le bébé qui avait besoin d’attention 24 heures sur 24, au fil des années ce sont nos mères et nos pères qui deviennent vulnérables et qui ont besoin de notre aide. Ainsi va le cycle de la vie. Dans l’immense majorité des cas, les enfants travaillent encore et n’ont pas le temps de s’occuper de leurs parents vieillissants et ils les placent dans des établissements spécialisés, communément appelés « maisons de retraite » ou « EHPAD ».

Ceci étant dit, malgré les difficultés que cela présente, certains ne se voient vraiment pas laisser leurs parents seuls dans ce genre d’endroits. C’est le cas du mari de Tenny, une mère de deux enfants, et qui souhaite accueillir chez eux sa mère qui est seule, âgée et désormais incapable de vivre de manière indépendante depuis le décès de son conjoint. Seulement voilà, Tenny, elle, ne voit pas comment la petite famille pourrait s’organiser pour la prendre en charge étant donné qu’il s’agit d’un métier à plein temps et que le couple travaille.

Mais au-delà de l’organisation de leur temps au quotidien, Tenny pense qu’elle et son mari n’ont tout simplement pas les compétences requises pour l’accueillir dans des conditions décentes et qu’il serait largement mieux, avant tout pour elle, d’être entourée par des professionnels de santé qui appréhendent mieux ces situations. De son côté, désireux de protéger sa maman atteinte de démence, notamment après avoir promis à son père qu’elle n’irait jamais dans une maison de retraite, son conjoint n’en démord pas et affirme qu’elle va venir vivre chez eux plutôt que de rester isolée dans un EHPAD. Une chose est certaine, les deux pensent bien faire, mais ils ont des avis contraires.

S’occuper d’une personne dépendante, un métier à plein temps

Il est très difficile de prendre la décision de mettre son père ou sa mère dans un établissement spécialisé, pourtant, il s’agit souvent de la meilleure solution pour être sûr que la personne âgée en question soit bien prise en charge. Mais malgré toute la bienveillance du monde et le déchirement que cela peut produire chez les enfants qui sont concernés, il est presque impossible de se substituer à un organisme de santé en travaillant à plein temps.

Qu’auriez-vous fait à leur place ?