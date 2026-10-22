Prénoms : vue par 82 millions de foyers sur Netflix, cette série remet les vieux prénoms à la mode, et l'un d'eux pourrait cartonner en 2027

Les séries et les films que nous regardons peuvent influencer les choix des prénoms donnés aux enfants. Actuellement, les vieux prénoms reviennent à la mode et l’un d’eux va cartonner en 2027.

Quand on attend un enfant, il peut être difficile de lui trouver un prénom. En panne d’idées, certains parents cherchent l’inspiration parmi leurs programmes préférés et n’hésitent pas à donner à leur bébé le prénom d’un personnage d’une série.

Ce fut par exemple le cas avec la série Beverly Hills. Suite au succès du programme, le prénom Dylan a été multiplié par cinq en quelques années. Une statistique qui prouve que les séries peuvent influencer les parents au moment de choisir un prénom pour leur enfant, comme cette mère qui a choisi un prénom inspiré par plusieurs séries cultes pour son bébé.

Les parents influencés par les séries

Aujourd’hui, d’autres séries inspirent les futurs parents, comme cette mère qui a appelé sa fille Mercredi en référence à la série Netflix. C’est aussi le cas de La Chronique des Bridgerton, disponible sur cette même plateforme. Ce programme a été regardé par 82 millions de foyers en 28 jours, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont été exposées aux prénoms aristocratiques et vintage des personnages.

Crédit photo : Netflix

Ainsi, grâce à cette série, les prénoms anciens ou oubliés redeviennent à la mode.

Le retour de Joséphine

C’est le cas du prénom Joséphine. Si aucun personnage de La Chronique des Bridgerton ne porte ce nom, il fait partie des prénoms anciens que l'on pourrait retrouver dans cet univers et pourrait totalement être attribué à l'un des personnages. Selon l’INSEE, le prénom Jospéhine était populaire autour de 1902 et a été donné à près de 3 300 enfants. Il a ensuite diminué au milieu du 20ème siècle avant de revenir dans les années 2010.

En 2025, 575 Joséphine sont nées en France. Selon Biba Magazine, ce prénom pourrait faire son grand retour et cartonner chez les parents en 2027.

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L'influence des Bridgerton

Par la suite, d’autres prénoms pourraient revenir. Si l’on se réfère à La Chronique des Bridgerton, des bébés pourraient porter les prénoms des personnages de la série comme Eloïse, Hyacinthe, Daphné, Bénédicte, Grégoire ou encore Pénélope.

De vieux prénoms qui font leur grand retour grâce aux séries et qui vous donneront peut-être des idées !