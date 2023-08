“Ça m'a pris des années à assumer” : elle dévoile sa pilosité pour mieux s'affranchir des normes de beauté

Sur TikTok, Lydi Winter est une femme fière de sa pilosité. Après des années à avoir redouté le regard des autres, elle souhaite dénoncer les standards de beauté féminine.

La pilosité féminine reste souvent encore un sujet tabou, lorsqu’il est question de décrire la beauté idéale. Pourtant, il existe des femmes qui aiment avoir des poils, et de plus en plus ont moins de mal à les assumer. Et ceci est loin d’être une anomalie.

La Britannique Lydi Winter fait aujourd’hui partie de ces femmes qui n’hésitent plus à dévoiler leur pilosité. Sur TikTok, elle se fait appeler Lydi Hairy (“hairy” signifiant “poilu” en français, ndlr) et utilise sa plateforme pour représenter ces femmes poilues.

Sur l’une de ses vidéos, elle s’est notamment dévoilée vêtue d’un bikini orange, avec les bras levés. On y constate clairement la pilosité sous les aisselles, ainsi que celle du pubis qui dépasse du maillot.

“Ça m’a pris longtemps pour être à l’aise”

“Je suis une grande fan de poils. Ça m’a pris longtemps pour être à l’aise, avec… mais je pense que n’importe qui peut y arriver”, confie-t-elle. La vidéo a été visionnée par plus d’un million d’internautes.

Naturellement, sa publication et sa pilosité ont suscité de nombreuses réactions, que ce soit masculines ou féminines. Entre celles et ceux qui expriment un rejet de la pilosité, spécialement chez les femmes, et d’autres qui remercient la jeune femme de montrer l’exemple, en dévoilant sa pilosité avec une telle confiance.

Avec ses publications, Lydi espère donner du courage à certaines femmes pour assumer leur pilosité. Si elle sait le sujet délicat, elle ne s’attendait pas à un tel succès de sa vidéo. Preuve que son combat a trouvé son audience.