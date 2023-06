Cette jeune femme de 20 ans assume ses poils et répond cash aux hommes qui détestent les femmes poilues

Cette jeune femme de 20 ans est une fervente défenseur de la positivité corporelle (body positive). Sur les réseaux sociaux, elle n’hésite pas à s’afficher avec sa pilosité et à démonter les diktats de la beauté.

Crédit photo : Spencer Barbosa/ Instagram

Spencer Barbosa assume fièrement son corps. Sur TikTok, où elle est suivie par 8,8 millions d’abonnés, la jeune femme originaire d’Ontario, au Canada, s’affiche fièrement avec sa pilosité corporelle.

Elle raconte qu’elle a des poils foncés depuis qu’elle a sept ans, mais qu’elle refuse d’accepter que cela soit considéré comme « non hygiénique » ou « masculin ».

Spencer Barbosa a même sorti une vidéo, ‘likée’ plus de 245 000 fois, et intitulée « PDG des bras poilus » dans laquelle elle partage son avis bien tranché sur la question de la pilosité féminine.

« Si vous voulez avoir les jambes poilues cet été, ayez les jambes poilues cet été »

La vidéo commence par montrer des parties du corps de Spencer : ses bras, son ventre, ses jambes et son philtrum. « Les poils du corps - parlons-en. Ainsi, récemment, sur ma page For You, j'ai vu beaucoup d'hommes donner leurs opinions indésirables - comme ils le font toujours - sur le corps des femmes », commence Spencer.

Cette dernière justifie ensuite son approche des poils et donne son opinion.

« Je suis Portugaise, je suis poilue, je serai toujours poilue parce que je serai toujours Portugaise. J'ai les jambes poilues depuis l'âge de sept ans, je vole la pince à épiler de ma mère depuis l'âge de sept ans pour m'épiler la moustache. Ce n'est que cette année que je me suis surprise à "m'excuser" pour mes jambes poilues… Pourquoi diable je m'excuserais ? ».

Spencer poursuit en invitant chacun(e) à faire comme bon lui semble selon ses propres envies. « Si vous voulez avoir les jambes poilues cet été, ayez les jambes poilues cet été et si vous méprisez les poils et que vous ne voulez pas de poils sur votre corps, enlevez-les. Le fait que vous soyez poilu ne me gêne pas. Avoir des poils sur le corps n'est ni “non hygiénique” ni “masculin”. Cela pousse littéralement sur votre corps ».

La prise d’opinion de Spencer n’a pas tardé à faire réagir les internautes qui se sont manifestés en nombre pour la féliciter et partager leur opinion.

Crédit : Spencer Barbosa/ Instagram

Crédit : Spencer Barbosa/ Instagram