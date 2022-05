Surmenage : comment garder sa maison propre au quotidien ?

C’est bien connu : garder une maison propre et ordonnée relève du défi pour de nombreux foyers. Par chance, il existe une solution qui ne manquera pas de vous faciliter la vie.

Fatigue émotionnelle, vertiges, stress… Le surmenage peut rapidement devenir un handicap chez de nombreuses personnes.

Entre la vie professionnelle, les courses ou encore les activités des enfants, certains foyers ne savent plus où donner de la tête. Résultat : les tâches ménagères s’accumulent sur la to-do list. Pas de panique, Batmaid a toutes les clés en main pour vous faciliter la vie.

Les tâches ménagères peuvent devenir une source de stress. Crédit Photo : Istock

Déléguer pour moins se fatiguer

En été comme en hiver, les journées ne sont pas assez longues pour garder une maison propre et bien rangée lorsque l’on manque de temps. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le ménage ne s’effectue pas en un claquement de doigts.

Très vite, nettoyer sa maison devient une situation difficile à surmonter. Afin de pallier ce problème, il vaut mieux déléguer pour se simplifier la vie au quotidien. C’est pour cette raison que l’entreprise Batmaid existe. Tel un superhéros arborant un costume de chauve-souris, ce service de ménage à domicile vous ôtera à coup sûr une épine du pied.

Faire appel à un service de ménage à domicile

En effet, ce type de prestation est un véritable coup de pouce qui ne fera qu’une bouchée de la poussière et autres saletés. Une chose est sûre : le salon, la salle à manger, les chambres, la cuisine ou encore la salle de bains respireront la propreté.

Aide-ménagère qui dépoussière une étagère. Crédit Photo : Istock

Vous l’ignorez peut-être, mais assainir son intérieur est primordial pour se débarrasser des bactéries qui se trouvent sur les sols, meubles et les objets. Cela tombe bien, les agents d’entretien ont l’expertise requise pour nettoyer chaque recoin de la maison (vitres, réfrigérateur, four, plan de travail et lavabos).

Un personnel de qualité

Chez Batmaid, le personnel a été formé pour accomplir un travail de qualité et remplir les exigences des clients. À noter que les aides ménagères ont toutes une expérience dans le domaine du nettoyage ou dans le ménage en hôtellerie.

Vous l’aurez compris, ces aides ménagères sont des fées du logis, comme le démontrent ces avis positifs : «Très bon travail, à l’écoute des besoins», «Très appliquée, travail de très bonne qualité», «Ménage rapide, professionnel, Je suis ravie», «Toujours très bien».

De votre côté, laissez-vous porter par cette parenthèse et profitez de votre temps libre pour faire quelque chose qui vous plaît : une séance de sport, une balade, une sieste ou regarder une série.

Batmaid : une entreprise qui vous veut du bien

Facile à utiliser, cette plateforme s’adapte à tous vos besoins en quelques clics. Par exemple, elle propose des services ponctuels (ménage de fin de bail) et réguliers (ménage à domicile), ainsi qu’une offre sur-mesure et un suivi personnalisé.

À l’aide de votre souris, choisissez la durée de votre ménage, la fréquence, la date, le créneau horaire. Vous pouvez également ajouter des services additionnels comme le repassage ou le nettoyage de l'intérieur des armoires de la cuisine.

De son côté, Batmaid s’occupe de toutes les démarches administratives. Sa mission principale ? Trouver un agent de nettoyage qualifié près de votre lieu d’habitation en un temps record.

Réserver une prestation en quelques clics. Crédit Photo : istock

D’un point de vue éthique, Batmaid s’engage à combattre le marché noir en engageant des agents déclarés. En France, le fait d’embaucher un(e) homme/ femme de ménage au marché noir est passible d’une lourde d’amende et d’une peine de prison.

Professionnel, à l’écoute, pratique… Ce service de ménage à domicile est idéal pour profiter de l’instant présent !