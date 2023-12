Les bébés victimes du tabagisme passif à cause du lait maternel contaminé, selon une étude

Selon une étude publiée dans Scientific Reports, des éléments toxiques auraient été retrouvés dans le lait maternel de femmes exposées au tabac. Explications.

Triste constat. L'allaitement maternel est-il vraiment recommandé ? L'Organisation Mondiale de la Santé l'assure, mais sous certaines conditions. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Scientific Reports, ce 23 novembre 2023, des éléments toxiques auraient été découverts dans le lait maternel de femmes allaitantes et exposées à la fumée de cigarette. En clair, le tabagisme passif aurait des effets sur la qualité du lait maternel.



Crédit photo : iStock

Les dangers du tabagisme passif

Le rapport indique un constat alarmant : “Les résultats ont montré qu'une exposition active et passive à la fumée de tabac peut provoquer l'accumulation d'éléments potentiellement toxiques dans le lait maternel, mettant gravement en danger la santé et la vie du nourrisson”, précisent les auteurs de l’étude.

Et lorsque les chercheurs parlent d’éléments toxiques, ils évoquent ainsi des éléments tels que du mercure, du cadmium, du plomb et de l'arsenic. Les auteurs de l’étude certifient : “L'une des préoccupations les plus importantes concerne le cadmium (classé comme cancérogène du groupe 1 par le CIRC), qui est un métal toxique qui perturbe le métabolisme de certains micronutriments tels que le fer, le cuivre, le zinc et le magnésium.”

Le rapport précise également que les nourrissons et enfants en bas âge sont plus sensibles à ces éléments toxiques : “en raison d'un poids corporel plus faible, d'une excrétion plus lente et d'une immunité réduite, les niveaux élevés de métaux lourds dans le lait peuvent interférer avec la fonction des substances bioactives essentielles au développement et à la croissance optimale des nourrissons et des enfants.”

Parmi les conséquences potentielles mentionnées par les chercheurs, on note les dangers présents sur la femme enceinte : le tabac peut entraîner, entre autres, un plus petit poids de naissance, un retard de croissance du fœtus, saignements du placenta, voire même, une fausse couche. L’étude est formelle : “la fumée du tabac contient des milliers d’éléments toxiques et cancérigènes auxquels les personnes peuvent être exposées dans différents lieux publics. L'exposition à la fumée de cigarette, directement ou indirectement, a des effets nocifs sur la santé humaine et augmente le risque de diverses maladies”.

Crédit photo : iStock