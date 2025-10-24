Témoin d'une tentative de viol dans le RER, elle sauve la victime grâce à son comportement héroïque, la vidéo devient virale

Par |

Photo floutée de l'agresseur qui a tenté de violer une jeune femme, dans le RER C, le 15 octobre 2025

Témoin d'une tentative de viol dans un RER, une passagère a sauvé la victime et fait fuir l'agresseur.

Le drame a été évité de justesse.

Une jeune femme, sur le point d'être violée dans un train, a été sauvée in-extremis par une autre passagère qui a fait preuve de sang-froid en faisant fuir l'agresseur. Choquée, la victime, de nationalité brésilienne, a depuis porté plainte.

Un agresseur ayant tenté de violer une jeune femme dans le RER C, le 15 octobre 2025Crédit photo : DR

Un viol évité de justesse dans le RER, grâce à l'intervention salvatrice d'une femme

Les faits se sont déroulés dans la matinée du mercredi 15 octobre dernier à bord d'un RER C, en direction de Juvisy, rapportent nos confrères du Parisien.

Peu après 8h30, Jhordana, une ressortissante brésilienne de 26 ans, se trouve dans ce train de banlieue lorsqu'il s'arrête à la station de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Alors que l'ensemble des voyageurs descendent de la rame dans laquelle elle est assise, la jeune femme remarque un homme seul au comportement douteux.

Ce dernier, qui a fait mine de sortir du train, est remonté instantanément dans le RER lorsque le signal sonore a retenti. Installé en face de la jeune passagère, à proximité des portes, il commence à l'observer avec instance.

Soudain, il s'approche et commence à l'agresser.

« Il s’est dirigé vers moi sans parler. J’étais en panique, je me suis levée. Là, il m’a poussée, toujours sans un mot. J’ai essayé de m’échapper mais il a baissé mon pantalon. C’est clair qu’il essayait de me violer », raconte ainsi Jhordana, qui ne parle pas le français. L'agresseur essaye ensuite de l'embrasser, puis la mord, la griffe et la gifle. La jeune femme se met alors à hurler, mais elle est prisonnière des mains de son bourreau qui lui touche les fesses et la poitrine. Comprenant sans doute que sa victime pourrait alerter du monde en criant, l'homme se met alors de l'étrangler pour la « faire taire ».

Jhordana, victime d'une tentative de viol dans le RER C, le 15 octobre 2025Crédit photo : DR

C'est alors qu'une autre passagère, affolée par les hurlements, intervient pour stopper cette tentative de viol. Avec un sang-froid étonnant, cette dernière - prénommée Marguerite - se précipite en effet vers l'homme avant de le filmer en le menaçant d'appeler la police. Surpris, l'agresseur relâche l'étreinte et Jhordana court se réfugier derrière cette passagère venue la sauver.
Visible ci-dessous, la vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a profondément choqué les internautes.

« Je voyais sa bouche, ses mains qui la touchaient. Il fallait faire quelque chose. Pour moi, c’est inconcevable de ne rien faire. C’est soit vous l’affrontez, soit vous le regrettez toute votre vie. », se souvient Marguerite, âgée d'une quarantaine d'années. 

« Après ça, je l’ai mise derrière moi. Il s’approchait de nous, il me disait que ça ne me regardait pas, que c’était une affaire entre elle et lui (...) J’ai l’habitude de hausser le ton. Il a vu que je n’avais pas peur », poursuit cette directrice d'établissement scolaire.

Après quelques minutes, l'agresseur finit par renoncer et fuit en descendant à la station suivante, à Villeneuve-le-Roi. Quant aux deux femmes, elles se rendent ensuite dans l'école où travaille Marguerite avant d'appeler la police pour déposer plainte.  

Saluée pour son courage, la quadragénaire a très certainement sauvé la vie de Jhordana qui n'a pas manqué de la remercier.

En fuite, l'agresseur est toujours recherché.

