Des baigneurs repoussent un bateau de migrants qui tentent de débarquer sur une plage en Grèce, la vidéo devient virale

En Grèce, un bateau contenant une soixantaine de migrants a tenté d’accoster sur une plage. Cependant, des baigneurs se sont rués sur le bateau pour le repousser à la main.

Ce samedi 13 septembre, un bateau de migrants a tenté d’accoster sur la plage de Sarakiniko, située sur l’île de Gavdos, en Grèce. Le bateau contenait une soixantaine d’hommes demandeurs d’asile et originaires de Libye, qui tentaient de fuir leur pays.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les migrants puisque des personnes qui se trouvaient sur la plage grecque se sont jetées à l’eau quand elles ont vu le bateau, afin de le repousser. Cette scène a été filmée et la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir les baigneurs se précipiter vers le bateau pour le repousser et empêcher les migrants d’accoster.

Les locaux repoussent les migrants

Les migrants n’ont pas pu débarquer sur cette plage. Selon le média Mirror, ils ont été redirigés vers le port afin d’éviter la foule et les débordements. Si les migrants peuvent parfois connaître des issues positives à leur périple, comme lors de la naissance de cet enfant sur un bateau destiné à venir en aide aux migrants, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit.

Crédit photo : @tovimagr / X

En Espagne, en août dernier, des migrants ont tenté de débarquer sur une plage bondée de touristes, mais ils se sont fait plaquer au sol par des baigneurs avant d’être interpellés par la police.

L’île de Gavdos est située à 300 kilomètres de la Libye, raison pour laquelle de nombreux migrants arrivent à cet endroit pour fuir leur pays. Depuis le début de l’année, déjà 7 300 demandeurs d’asile sont arrivés sur cette île, ce qui a créé des tensions sur le territoire, comme le rapporte L’Independent. Début septembre, le gouvernement grec a adopté une nouvelle loi afin de durcir les peines pour les demandeurs d’asile déboutés et accélérer les processus de retour.