« Seulement à Dubaï » : elle fait l'éloge de la sécurité de la ville en marchant seule à 3h du matin, sa vidéo devient virale

La nouvelle habitante de Dubaï met en avant la sécurité qui règne dans la ville pour les femmes, y compris la nuit.

La vidéo d'une jeune Indienne marchant seule la nuit dans les rues de Dubaï a fait un carton sur le net. Il est 2 heures 37 du matin exactement au moment où Trishaa Raj filme sa promenade. Ce pourrait être une vidéo anodine comme il en existe des millions sur les réseaux sociaux où les internautes s’expriment face caméra dans un lieu donné.

Sauf que la vidéo de Trishaa Raj met l’accent sur une particularité unique à Dubaï : la sécurité. Rapidement, la vidéo de la jeune femme est devenue virale. Depuis sa publication le 28 août dernier, elle a été visionnée plus de 800 000 fois et ‘likée’ 58 000 fois.

Les Émirats arabes unis, pays numéro un pour la sûreté

Dans sa vidéo, Trishaa Raj fait part de sa liberté et tranquillité d’esprit en tant que femme dans un espace public, en particulier la nuit. La jeune femme dresse un constat sans appel : « Cela n’est possible qu’à un seul endroit au monde : Dubaï ».

À cette heure de la nuit, Trishaa Raj profite de la vie nocturne et des paysages. Devant une telle quiétude, celle qui habite désormais Dubaï ne peut s’empêcher de comparer cette agréable situation à celle, plus stressante, dans laquelle elle a vécu en Inde :

« Ayant grandi en Inde, je me suis toujours sentie limitée, surtout pour sortir le soir. Nous avions besoin de nos frères ou de nos amis pour nous sentir en sécurité. Mais à Dubaï, c'est tellement différent », écrit-elle en légende.

Crédit photo : shahramuae/ iStock

Puis, de poursuivre :

« L'autre soir, j'ai marché seule à 2h37 du matin. Une chose que je n'aurais jamais imaginée faire chez moi. Et vous savez quoi ? Je n'avais pas peur, je n'ai pas marché la tête baissée ! Je me sentais en sécurité, confiante et libre ».

Dans les commentaires, les internautes sont nombreux à confirmer les propos de Trishaa Raj et à louer la sécurité de Dubaï : « C’est exactement la raison pour laquelle Dubaï est pour beaucoup d’entre nous une seconde maison : la sécurité ici est inégalée » ; « Nous savons tous que Dubaï est la ville la plus sûre du monde ! », écrivent les internautes. Les Émirats arabes unis ont été élus pays le plus sûr au monde selon l’indice de sécurité Numbeo en juillet 2025. Un constat qui contraste avec l'histoire de cette mannequin OnlyFans retrouvée la colonne vertébrale brisée au bord d'une route à Dubaï après avoir enduré des souffrances terribles.