Votre manière de poser vos couverts sur votre assiette en dit long sur votre personnalité

Comment placez-vous vos couverts sur votre assiette quand vous avez fini de manger ? Bien qu’elle puisse paraître anodine, cette habitude en dit beaucoup sur vous.

Quand vous avez fini de manger, comment placez-vous vos couverts ? Sur l’assiette ou à côté ? Dans quelle position sont-ils mis ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce détail a toute son importance car il en dit beaucoup sur vous, comme le révèle ce nouveau test de personnalité.

Crédit photo : iStock

Pour en connaître davantage sur votre caractère, n’hésitez pas à accorder quelques minutes de votre temps à ce test. Le principe est simple : observez cette image représentant cinq positions de couverts différentes, et choisissez celle qui vous parle le plus et qui reflète la façon dont vous poseriez vos couverts.

Voici les résultats

Crédit photo : Tuxboard

Vous avez fait votre choix ? Voici ce que cela dit sur vous. Si vous avez sélectionné la première image, où les couverts sont posés l’un à côté de l’autre sur l’assiette sans être rangés, cela signifie que vous êtes quelqu’un de très direct. Vous êtes honnête et loyal et n’avez pas peur de dire ce que vous pensez. Vous ne supportez pas les mensonges et restez fidèle à vos valeurs.

Si vous avez choisi la deuxième image, où les couverts sont perpendiculaires et en forme de croix, cela prouve que vous êtes une personne négative. Votre côté pessimiste vous pousse à imaginer le pire et vous pensez qu’il est impossible de surmonter les obstacles sur votre chemin.

La troisième image représente des couverts parallèles et horizontaux. Si vous avez choisi ce dessin, vous êtes quelqu’un de très sociable. Vous adorez rencontrer du monde et vous faire de nouveaux amis.

L’image 4 est similaire à la troisième car elle représente des couverts parrallèles, mais verticaux. Dans ce cas, vous aimez diriger les choses et n’hésitez pas à donner des conseils à votre entourage, qui admire votre parcours. Au travail, votre côté directif rassure vos collègues et vous permet d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Enfin, la cinquième image représente des couverts entrecroisés, où le couteau est dans la fourchette. Ce dessin est généralement choisi par les personnes charismatiques qui aiment parler aux autres et qui ont souvent de bonnes idées. Ces personnes sont de très bonnes communiquantes.