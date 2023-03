Vous allez halluciner en découvrant l'intérieur de cette maison noire

C’est ce que l’on appelle voir la vie en noir. Des amis architectes se sont lancés le pari fou de designer et de redécorer entièrement une maison au cœur de San Francisco. Et ils ont osé une excentricité : la peindre en noir.



Crédit : AD/BruceDamonte

Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Une maison éclectique

Comme le rapporte le site Architectural Digest, Alison et Bruce Damonte se sont associés à Casper et Lexie Mork-Ulnes de Mork-Ulnes Architects pour transformer leur bien immobilier. Après plusieurs années de rénovation, le résultat final est époustouflant.

Dans le quartier de Bernal Heights, on découvre une jolie maison à la façade totalement noire. À l’intérieur : les maîtres mots sont minimalisme, design maximal et originalité. Et il faut avouer que cette maison moderne à de quoi surprendre.

On note une décoration moderne, colorée et décalée, avec parfois du papier peint pop dans certaines pièces. La maison est dotée d’une terrasse avec des baies vitrées qui offrent une vue panoramique sur San Francisco. Bien qu’elle soit très sombre à l’extérieur, cette maison est lumineuse à l’intérieur et offre beaucoup de charme. Alliant minimalisme et originalité, il semblerait que les propriétaires aient trouvé le combo idéal pour une maison moderne et chaleureuse.

On vous laisse la découvrir en images.

Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte



Crédit : AD/BruceDamonte