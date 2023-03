TikTok : cette nouvelle tendance alcoolisée chez les jeunes est très dangereuse

Sur TikTok, une nouvelle tendance fait le buzz. Il s’agit de boire un Borg, une boisson composée d’alcool, de caféine, d’eau et d’électrolytes. Un mélange toxique et dangereux pour la santé.

Sur TikTok, de nombreuses tendances fleurissent chaque jour. Si certaines sont intéressantes, d’autres peuvent être dangereuses, notamment chez les plus jeunes.

C’est le cas de la nouvelle tendance du Borg, un nom donné à une boisson colorée composée d’alcool fort (souvent de la vokda), de caféine, d’eau et d’électrolytes. Ces derniers sont censés diminuer l’effet de la gueule de bois.

Crédit photo : iStock

Cette boisson est contenue dans des bidons d’eau en plastique, pratiques pour être transportés, et prend de plus en plus d’ampleur sur les campus universitaires américains. En buvant leur Borg, les jeunes pensent qu’ils contrôlent leur dose d’alcool, ce qui leur permet de ne pas être totalement ivres. En plus de cela, la gourde est fermée et il est donc impossible d’introduire une substance dans la boisson.

Une boisson dangereuse

Mais en réalité, le Borg peut être dangereux, voire toxique, selon la quantité d’alcool ajoutée.

« Mélanger le Borg avec de l’eau est une chose. Mais si vous ajoutez de la caféine, celle-ci va déshydrater l’organisme et annuler les effets de l’eau. Quant aux électrolytes, ils n’annuleront pas les dommages causés par l’alcool », a affirmé Pantea Farahmand, professeur adjoint au département de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

Vous l’aurez compris : cette tendance, qui a déjà récolté 80 millions de vues, ne doit pas être suivie.