Voici ce que subit votre corps lorsque vous buvez un verre d'alcool par jour

On vous parle aujourd’hui des effets qu’un verre d’alcool quotidien peut provoquer sur votre corps et surtout votre cerveau.

Boire un petit coup, c’est doux !

Voici la petite phrase qu’on se répète sans cesse pour se rassurer et relativiser lorsque l’on se sert un verre d’alcool.

Après tout, ne dit-on pas que boire un peu de vin tous les jours est bon pour la santé ?

En réalité, personne n’est dupe et chacun d’entre nous sait que cette affirmation n’est qu’un prétexte pour « picoler » sans scrupule.

Car qu’on se le dise, boire n’est jamais bon mais à partir de quelle quantité ou quelle fréquence peut-on parler de danger pour la santé ?

Crédit photo : krasula / Shutterstock

Est-ce dangereux pour la santé de boire un seul verre d'alcool au quotidien ?

Si la dangerosité d’une consommation excessive fait consensus et n’est plus à prouver, la question est en revanche davantage débattue lorsque l’on s’intéresse aux effets d’un verre au quotidien.

Les avis divergent en effet y compris au sein de la communauté scientifique !

Crédit photo : View Appart / Shutterstock

Mais alors, boire ne serait-ce qu’un seul verre par jour comporte-t-il des risques ?

Si l'on en croit une récente étude de l’Université de Philadelphie (États-Unis), dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communication, les répercussions d’une telle consommation, aussi réduite soit-elle, ne sont pas à prendre à la légère.

Ainsi, lorsque l’on consomme un verre par jour, l’alcool a également des conséquences sur la santé, à commencer par notre cerveau.

La macrostructure et la microstructure de ce dernier subissent en effet les effets néfastes de l’alcool et ce dès le premier verre. Et, de manière assez logique, plus on en consomme, plus les dommages sont importants.

Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et les boissons alcoolisées doivent être consommées avec modération.