Top 100 des meilleures blagues nulles, mais drôles

Si vous recherchez des blagues nulles, mais drôles pour faire rire vos enfants, vos amis ou les membres de votre famille, vous êtes au bon endroit.

Top des meilleures blagues courtes nulles

Trois femmes en train de rire Crédit : DisobeyArt

Voici une sélection des meilleures blagues courtes nulles :

Blague numéro 1 : Vous connaissez l’histoire du petit déjeuner ? Pas de bol !

Blague numéro 2 : Un escargot croise une limace. Que dit-il ? Oh la belle décapotable !

Blague numéro 3 : Connaissez-vous l’histoire du pingouin qui respirait par les fesses ? Un beau jour, il s’assoit sur une chaise et meurt.

Blague numéro 4 : Est-ce que vous connaissez l’histoire du poil ? Avant, il était bien. Maintenant, il est pubien.

Blague numéro 5 : Comment appelle-t-on un bébé éléphant né prématurément ? Un éléphant tôt.

Blague numéro 6 : Les vaches ferment les yeux pendant la traite de lait. Pourquoi ? Pour faire du lait concentré.

Blague numéro 7 : Qu’est-ce qui est vert et qui porte une cape ? Un concombre imitant Super Tomate.

Blague numéro 8 : Quelle est l’histoire du lit superposé ? C’est une histoire à dormir debout.

Blague numéro 10 : Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan.

Blague numéro 11 : Connais-tu l’histoire d’un panda qui en a eu marre de la vie ? Il se panda.

Blague numéro 12 : Qu’est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin ? Un extraterrestre qui fait caca.

Blague numéro 13 : Avez-vous déjà entendu l’histoire de l’homme qui a giflé un aveugle ? Vous ne l’avez pas vu venir celle-là.

Blague numéro 14 : Que dit un chien après avoir fait caca dans la maison ? Le chat fait la même chose, mais vous ne vous fâchez jamais.

Blague numéro 15 : Quand est-ce qu’un chien dit miaou ? Lorsqu’il apprend une nouvelle langue.

Blague numéro 16 : Pourquoi les ballons sont-ils interdits sur le plateau de Question pour un Champion ? Parce queJulien Lepers.

Blague numéro 17 : Quelle est la définition d’un déséquilibré se*uel ? C’est un homme qui bande et qui tombe en avant.

Blague numéro 18 : Est-ce que vous connaissez l’histoire de la chaise ? Elle est pliante.

Blague numéro 19 : Quels sont les animaux qui marchent sur la tête ? Les poux.

Blague numéro 20 : Connaissez-vous l’histoire du flamant rose ? Un jour, il prend son pied et tombe.

Blague numéro 21 : Pourquoi les girafes ont-elles un très long cou ? Parce qu’elles puent des fesses.

Blague numéro 22 : C’est quoi un yaourt à la campagne ? Unyaourt nature.

Blague numéro 23 :

Allo ? C’est Jésus !

Mais non !

Mais si !

Blague numéro 24 : Que ressentent les médicaments dans une boîte de pilule ? Ils se sentent comprimés.

Blague numéro 25 : Quel est le comble pour un serrurier ? Mettre la clé sous la porte.

Top des meilleures blagues nulles avec un humour noir

Des amis en train de rire en mangeant une pizza Crédit : fizkes

Voici une sélection des meilleures blagues nulles avec un humour noir :

Blague numéro 1 : Que dit un rouleau de papier toilette à Luke Skywalker ? J’essuie ton père.

Blague numéro 2 : Qu’est-ce qu’un bossu dépourvu de jambes et de bras ? Une madeleine.

Blague numéro 3 : Pourquoi ne faut-il pas gifler un sourd ? Il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle, mais il ne l’entend pas.

Blague numéro 4 : Qui a coulé le Titanic ? Iceberg. Encore un juif.

Blague numéro 5 : Maman, maman, pourquoi papa est-il si pâle ? Tais-toi et continue à creuser !

Blague numéro 6 : Quand est-ce qu’un lépreux doit-il quitter une partie de poker ? Quand ilperd la main.

Blague numéro 7 : Comment faire gueuler une femme deux fois ? En l’enculant puis en s’essuyant dans les rideaux.

Blague numéro 8 : Le prince Charles dit à sa mère : tu sais maman, Diana parle trop. Sa mère lui répond : sois patient mon fils, elle finira bien par s’écraser.

Blague numéro 9 : Comment sortir un bébé d’un mixer ? À l’aide d’une paille.

Blague numéro 10 : Avec quoi enlever un chewing-gum collé dans les cheveux ? Avec un cancer.

Blague numéro 11 : Comment le capitaine crochet est-il mo*t ? En se grattant les fesses.

Blague numéro 12 : Connaissez-vous la blague du diable ? Elle est d’enfer.

Blague numéro 13 : Qu’est-ce qu’un rat avec la queue coupée ? Un rat-courci (raccourci).

Blague numéro 14 : Que faut-il faire lorsqu’un électricien meurt ? Il faut mettresa familleau courant.

Blague numéro 15 : Deux hommes discutent un soir dans un bar :

L’un : J’ai lu dans le journal qu’un homme a tué sa femme pendant leurnuit de noces.

L’autre : C’est parce que la nuit porte conseil.

Top des meilleures blagues nulles sur les couples

Un couple en train de rire ensemble Crédit : Ridofranz

Rire à deux, c’est la garantie de partager des moments d'affinité. Voici une sélection des meilleures blagues nulles sur les couples :

Blague numéro 1 :

Un soir, un couple discute.

La femme : Chéri, j’ai décidé de t’offrir un voyage au Kenya pour tes 50 ans.

Le mari : Merci ma chérie ! Et pour mes 60 ans, tu y as déjà pensé ?

La femme : Bien sûr ! Je reviendrai te récupérer.

Blague numéro 2 :

Un jeune couple se promène dans un parc.

La fille : Mon chéri… ce paysage me laisse sans voix !

Le gars : C’est parfait ! Nous campons ici.

Blague numéro 3 :

C’est un jeune couple qui discute par texto :

La femme : Tu m’aimes à quel point ?

L’homme : Comme la quantité d’étoiles qu’il y a dans le ciel en ce moment précis.

La femme : Mais ce n’est même pas le soir.

L’homme : Exactement !

Blague numéro 4 :

Une femme chuchote à son mari :

La femme : je suis enceinte.

Le mari : je suis stérile.

Blague numéro 5 : Il ne faut pas dire « l’électronique », mais « l’électricien fait l’amour. »

Blague numéro 6 : « L’amour est comme le rugby, il commence par une touche et finit par un plaquage. »

Blague numéro 7 : « L’amour c’est comme la gastro, vous l’attrapez dans la rue et vous la résolvez au lit. »

Blague numéro 8 : En amour comme en mathématiques, personne ne fait jamais attention. 1 + 1 = 3.

Blague numéro 9 : L’amour est comme les cartes. Lorsque vous n’avez pas de partenaire, mieux vaut avoir une bonne main.

Blague numéro 10 : L’amour rend fou. La guerr*e Rambo.

Blague numéro 11 : Pourquoi un homme s’assoit toujours les jambes ouvertes ? Pour ne pas écraser son cerveau.

Blague numéro 12 : Un homme raconte à son ami : « Il y a 3 ans, je suis parti en vacances aux USA et ma femme est tombée enceinte. Il y a 2 ans, je suis parti en Grèce et nous avons un 2eenfant. Cette année je suis décidé à l’emmener avec moi. »

Blague numéro 13 : Un homme se fait accuser de machisme par ses amis. Pour se défendre, il dit : Macho moi ? Chaque matin j’apporte le café à ma femme. Elle n’a plus qu’à le moudre.

Blague numéro 14 : Un couple qui discute :

Est-ce que tu aimes les femmes intelligentes ?

Non, c’est toi que j’aime.

Blague numéro 15 : Un matin, une petite fille demande à sa grand-mère :

Mamie, quelle différence y a-t-il entre exciter et énerver ?

Il y a 20 ans, ton papi m’excitait. Maintenant, il m’énerve.

Blague numéro 16 : Quelles sont les 4 étapes de la vie ?

Vous croyez au père Noël ;

Vous ne croyez plus au père Noël ;

Vous devenez le père Noël ;

Vous ressemblez au père Noël.

Blague numéro 17 : Une femme dit : J’ai une blague sur les magasins, mais elle n’a pas supermarché.

Blague numéro 18 : Que fait un crocodile lorsqu’il rencontre une femelle ? Il Lacoste.

Blague numéro 19 : Quel est le point commun entre le se*e et les mathématiques ? Plus il y a d’inconnus, plus c’est chaud.

Blague numéro 20 : Que fait une fraise sur un cheval ? Tagada tagada…

Blague numéro 21 : Comment s'appelle la capote pour statue ? Une capote en glaise.

Blague numéro 22 : Une femme demande à son mari :

Qu’est-ce qu’un cadeau qui s’en va ?

Unesurprise party.

Blague numéro 23 : Pourquoi Winnie l’ourson a tellement envie de se marier ? Pour partir en lune de miel.

Blague numéro 24 : Pourquoi la Saint-Valentin est plus fêtée dans le Nord ? Parce qu’elle se fête en famille.

Top des meilleures blagues nulles à faire à vos amis

Des amis en train de rire autour d’un verre Crédit : DGLimages

Envie de faire rire vos amis ? Voici une sélection des meilleures blagues nulles pour y arriver :

Blague numéro 1 : Pourquoi mange-t-on de la glace après un chagrin d’amour ? Car glace répare, car glace remplace.

Blague numéro 2 : Le feu de signalisation à l’intersection passe au jaune. Quelle attitude choisirez-vous ? A : je ralentis. B : je m’arrête. C : Jacques Seiler (j’accélère).

Blague numéro 3 : La mère d’Émilie est furieuse. Regarde, le lait déborde, pourtant je t’ai demandé d’observer ta montre. Mais maman, c’est ce que j’ai fait. Il était 8 h 10 exactement à la montre quand cela s’est produit.

Blague numéro 4 : La différence entre lui et moi, c’est que j’ai de la graisse et lui a de la grâce.

Blague numéro 5 : Un jeune garçon demande à son père : s’il te plaît, papy donne-moi 2 euros pour le pauvre monsieur qui crie en route. Évidemment, dit le père. Et que crie-t-il, ce pauvre monsieur ? Glaces ! Deux euros, deux parfums.

Blague numéro 6 : C’est l’histoire des petits chiffons blancs. Un monsieur met des petits chiffons blancs dans le jardin. Voilà son voisin qui arrive et lui dit : pour quelle raison mets-tu des chiffons blancs ? Le monsieur répond : c’est pour effrayer les girafes. Le voisin surpris lui répond : mais il n’y a pas de girafes à la ronde. Tout en continuant de déposer des chiffons, le monsieur lui répond : normal, puisque je mets des chiffons blancs.

Top des meilleures blagues nulles à faire à vos enfants

Des petites filles rigolant avec leur maman sur le canapé. Crédit : fizkes

Voici une sélection des meilleures blagues nulles à raconter à vos enfants pour les faire rire :

Blague numéro 1 : Toto dit à sa maîtresse : « Maîtresse, on peut être puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait ? » « Bien sûr que non Toto. » « Ah, cool, parce que j'ai pas fait mon devoir de maths ! »

Blague numéro 2 : Qu'est-ce qui fait « Meuh » et qui est vert ? La vache-kiwi.

Blague numéro 3 : Quels fruits sont les plus silencieux ? Les mûres mûres.

Blague numéro 4 : À l'école, la maîtresse interroge Toto : « Cite-moi un mammifère qui n'a pas de dents. » « Ma grand-mère ? »

Blague numéro 5 : C'est bientôt Noël. Le papa de Toto lui dit : « tu sais ce qui me ferait super plaisir pour Noël, Toto ? C’est que tu ramènes des bonnes notes à la maison. » « Trop tard, je t’ai déjà acheté des chocolats. »

Blague numéro 6 : La mère de Toto cherche sa passoire partout dans la maison, dans le garage, dans la cuisine, dans le salon... Enfin, elle finit par demander à Toto : « Toto, tu n'aurais pas vu ma passoire ? » « Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous ! »

Blague numéro 7 : Toto rentre à la maison après l'école et dit à son père : « Papa, je suis le premier de la classe... » « Bravo, mon garçon ! » « Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Je suis le premier de la classe en partant de la fin ! »

Blague numéro 8 : La maîtresse de Toto lui demande : « Quelle est la première personne du présent de bailler ? » « Je baillais » « Et le futur ? » « Heu… Je dors ? »

Blague numéro 9 : Pourquoi Hulk a un beau jardin autour de sa maison ? Réponse : parce qu'il a la main verte.

Blague numéro 10 : Quel super-héros a tout le temps peur ? Réponse : le super-sticieux.

Blague numéro 11 : Où est-ce que les super-héros vont faire leurs courses ? Réponse : au super-marché.

Blague numéro 12 : À quel super-héros faut-il demander l'heure quand on est pressé ? Réponse : Speed heure man (Spiderman).

Blague numéro 13 : Un enfant demande à sa maman : « Maman, tu dis que nos voisins sont du Midi. Mais, nous, on est du matin ou du soir ?»

Blague numéro 14 : Un fils à son père : « Papa, regarde l'avion. » Oui j'ai vu. « » Papa, regarde la voiture. « » Oui j'ai vu. « »Papa, regarde la dame avec son chien. « »Oui j'ai vu. « » Papa, regarde la... « »OUI J'AI VU ! « »Pourquoi tu as marché dedans alors ?"

Blague numéro 15 : Un jeune papa discute avec son collègue : «Mon fils marche depuis quatre mois. » « Oh la la, il doit être loin maintenant. »

Blague numéro 16 : C'est l'histoire d'une maman qui dit à son fils : « Tu veux bien m'aider à changer ton petit frère ? » « Pourquoi ? Il est déjà usé ? »

Blague numéro 17 : Un enfant rentre de l'école et dit à sa maman : « Maman, tout le monde me dit que j'ai des grandes oreilles ! » Sa mère lui répond : « Mais non mon lapin !»

Blague numéro 18 : Une maman à sa fille : « Si tu n'es pas sage, tu iras en enfer et si tu es sage tu iras au paradis. » « Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque ? »

Blague numéro 19 : Une mère entre dans la chambre de son fils : « Jacques, réveilles-toi ! Il faut que tu ailles au lycée ! » « Je veux pas y aller, ils sont tous méchants là-bas ! » « Ne fais pas l'enfant, c'est quand même toi le proviseur… »

Blague numéro 20 : Quel est le comble pour un sourd ? C'est de ne s'entendre avec personne.

Blague numéro 21 : Quel est le comble pour un coq ? Avoir la chair de poule.

Blague numéro 22 : Quel est le comble pour un glaçon ? Fondre en larmes !

Blague numéro 23 : Quel est le comble pour un agneau ? Avoir une faim de loup.

Blague numéro 24 : Quel est le comble pour un kangourou ? Avoir des poches sous les yeux.

Blague numéro 25 : Quel est le comble pour un joueur de bowling ? C'est de perdre la boule.

Blague numéro 26 : Quel est le comble pour un marchand de fruits ? C'est de tomber dans les pommes.

Blague numéro 27 : Pourquoi les cahiers de mathématiques sont tristes ? Parce qu'ils ont plein de problèmes.

Blague numéro 28 : Qu’est-ce qui a deux bosses et qui vit au Pôle nord ? Réponse : un chameau qui s’est perdu.

Blague numéro 29 : Dans la cour de récréation, deux copains discutent : « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » « Bah, commence par la mauvaise… » « La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié la bonne ! »

Blague numéro 30 : Le grand-père dit à Julien : « Est-ce que tu apprends de nouvelles choses à l'école ? » « Bien sûr, aujourd'hui, nous avons appris les additions. » « Alors, peux-tu me dire combien font 2 + 5 ? » « Ça fait 7, papi. » « Excellent ! Tiens donc, je vais te donner 5 bonbons. » « Euh... je me suis trompé, ça fait 25 en fait. »