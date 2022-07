Top 100 des meilleures blagues pas drôles

Parfois, sont les blagues pas drôles qui nous font le plus rire ! Voici 100 blagues nulles et histoires débiles pour ceux qui ont le vrai sens de l’humour.

Sélection de blagues pas drôles qui parleront aux geeks

Des collègues de travail riant d'une blague

Les blagues pas drôles et les jeux de mots absurdes feront rire ceux qui ont un peu de sens de l’humour. Vous pouvez également envoyer des blagues pas drôles en image ou en jeux de mots à vos amis sur les réseaux sociaux !

Si vous êtes un geek et que vous aimez raconter des blagues pas drôles à vos amis geeks, voici quelques jeux de mots qui vous parleront sûrement. On verra bien qui pourra s’empêcher de rire !

Quel est l’animal le plus connecté ? Le porc USB (port USB).

Que dit un informaticien quand il s’ennuie ?« Je me fichier» (fait chier).

Que fait un geek quand il descend du métro ? Il libère la RAM (la rame).

Quelle est la déesse du wifi ? L’ADSL (la déesse L).

Que fait un geek qui a peur ? Il URL (hurle).

Que dit une imprimante dans l’eau ? J’ai pas pied (papier).

Qu’est-ce qu’une lampe moche ? Un LEDron (laideron).

Pourquoi l’iPhone 6 se plie ? Parce l’Apple Store (se tord).

Quand quelqu’un triste joue aux jeux vidéo, on peut dire qu’il se console.

Pourquoi les geeks doivent-ils suivre une formation incendie ? À cause des pare-feux.

Top 30 des blagues de Toto pas drôles

Un émoji bien connu par les amis qui s'envoient une image de blague drôle en message privé.

Vous êtes fans des blagues pas drôles sur Toto ? Fou rire garanti avec notre sélection de blagues et histoires avec notre cher Toto comme personnage principal !

C’est l’histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves « Que celui qui se sent bête se lève ». Du coup, Toto se lève. La maîtresse lui demande « Tu te trouves bête Toto ? ». Toto lui répond « Non madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout »

– Papa, regarde l’avion. – Oui, j’ai vu Toto. – Papa, regarde la voiture. – Oui, j’ai vu Toto. – Papa, regarde la dame avec son chien. – Oui j’ai vu Toto. – Papa, regarde la… – Oui j’ai vu ! – Bah pourquoi t’as marché dedans ?

C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto : « Récite-moi le verbe marcher au présent. » Toto répond « Je…marche…tu…tu…marches… », mais la maîtresse le presse, allez, plus vite Toto ! Ce à quoi il répond : « Euh…je cours euh…tu cours il court… »

C’est la maîtresse qui demande à Toto « Cite-moi un mammifère qui n’a pas de dents ». Sa réponse : « Ma grand-mère ? ».

C’est la maîtresse de Toto qui lui demande : « Toto, quand je dis « il pleuvait », de quel temps il s’agit ? », et là Toto il répond « D’un sale temps madame ! ».

C’est l’histoire de Toto qui va voir sa maman en pleurant « – Maman, Maman… je me suis fait mal ! – Où ça ? – Là-bas ! »

C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui dit « Tu veux bien m’aider à changer ton petit frère ? », et Toto il répond « Pourquoi, il est abîmé ? ».

C’est l’histoire de Toto qui fait de la luge avec sa sœur. Leur mère lui demande « Dis-moi Toto, peux-tu prêter ta luge à ta sœur ? ». Toto lui répond « Oui maman, moi je l’utilise pour descendre et elle pour monter ».

C’est l’histoire de Toto qui annonce très fièrement : « J’ai battu tous les records ! J’ai terminé ce puzzle en deux heures, alors que sur la boîte il a marqué de 2 à 4 ans ».

C’est le père de Toto qui lui demande : « – Dis-moi Toto, il y avait deux parts de gâteaux dans le frigo… Peux-tu m’expliquer pourquoi il n’en reste plus qu’une ? – Je n’avais pas vu qu’il y en avait une autre ! »

C’est l’histoire de la maman de Toto qui lui demande : « – Toto ! Le perroquet a disparu ! Tu n’as rien remarqué d’anormal en mon absence ? – À part le chat qui s’est mis à parler ? Non, je ne vois pas ».

C’est l’histoire de Toto qui rentre de l’école et qui annonce fièrement à son père : « J’ai eu un 20 ! ». Son père, fou de joie s’empresse de lui demander en quelle matière il a pu si bien exceller. Ce à quoi Toto répond : « 3 en Histoire, 8 en Français, 9 en Math ».

C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto de lui citer dix animaux africains. Et Toto il répond : « La girafe, l’éléphant et… 8 lions ! ».

C’est l’histoire de Toto qui rentre à la maison après sa première journée à l’école. Sa maman lui dit « – Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd’hui ? – Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne demain. »

La maîtresse demande :

- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit trois fois le mot savon avec un S majuscule. Pourquoi ?

- Ben, je pensais que c’était forcément un nom propre !

Toto rentre de l’école :

- Papa ! Aujourd’hui j’ai fait une super bonne action !

- Ah bon ? Et laquelle ?

- Un élève avait mis une punaise sur la chaise du maître et, quand il a voulu s’asseoir, j’ai enlevé la chaise !

Toto se rend aux toilettes, mais laisse la porte ouverte. Sa maman arrive alors :

- Toto, pourquoi laisses-tu la porte ouverte ?

- Parce que j’ai peur que quelqu’un regarde par le trou de la serrure !

Toto entre dans une pharmacie et achète une brosse à dents. Le pharmacien lui dit alors :

- Et avec ça ?

- Bah avec ça, je me brosse les dents !

La maman de Toto s’étonne :

- Toto, pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant dans la glace ?

- Pour avoir l’impression d’en manger deux !

Toto rentre dans une boulangerie. La vendeuse lui dit :

- Si tu prends trois croissants, le quatrième est gratuit. Toto lui répond alors :

- Donnez-moi juste le quatrième...

La maîtresse demande à Toto : - Quelle est la cinquième lettre de l’Alphabet ? – Eeeuuuh… - Très bien Toto !

Toto rentre tout fier, de l’école : - Papa, maman, toute la classe est collée, sauf moi ! - Sauf toi, s’émerveille son père ? - Oui. Moi, je suis renvoyé !

Toto dit à sa maîtresse : - Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n’ai pas fait ? - Mais bien sûr que non, pourquoi on te punirait alors que tu n’as rien fait ? - Eh bien, ça va alors... Je n’ai pas fait mes devoirs hier !

Toto parle avec un camarade de classe : - Camarade : Il est moche ton dessin. - Toto : Mais contrairement à ta tête, il s’efface !

La maîtresse interroge Toto : - Toto combien font 3 et 3. - Match nul, madame.

Toto se fait gronder par sa maman : - Comment as-tu pu dire à tante Ginette qu’elle était si bête ? Va vite la retrouver et lui dire que tu regrettes ! Toto s’exécute et va voir sa tante : - Tante Ginette, je regrette que tu sois si bête !

Toto, si je dis «j’étais belle» c’est à l’imparfait, mais si je dis «je suis belle», c’est quoi ? - C’est un mensonge madame.

La maîtresse dit à Toto :

- Tu as 1€ et tu demandes 1€ à ta mère, combien as-tu ?

- Toto : 1€.

- Mais enfin Toto tu ne connais pas les additions ?

- C’est vous qui ne connaissez pas ma mère !

Toto mange très salement, alors son père s’écrie : - Toto, j’en ai marre : tu es dégoutant, tu manges comme un goret ! - Papa, le goret c’est le fils du cochon, c’est ça ?

Toto rentre de l’école : - Papa ! Tu vas être fier de moi ! J’ai été le seul à répondre à la question du maître ! - Et c’était quoi la question ? - C’était : qui a posé une punaise sur ma chaise ?

Les blagues absurdes, mais tellement drôles

Une fille racontant une blague à sa grand-mère

Rire entre amis sur les bagues pas drôles est l’un des meilleurs moyens de décompresser.

Voici quelques blagues absurdes qui feront rire ceux qui ont un bon sens de l’humour.

Deux fous qui marchent dans la rue. Le premier demande au second : « Je peux me mettre au milieu ? »

Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque d’eau ? Un bonhomme de neige en été.

Qu’est-ce qui est blanc et qui est puni dans un coin de la maison ? Un vilain frigo.

C’est l’histoire d’un poil. Avant il était bien, maintenant, il est pubien (plus bien).

Deux grains de sable arrivent à la plage. L’un dit à l’autre : « Putain, c’est blindé aujourd’hui. »

Un homme entre dans un restaurant : « Bonjour, est-ce que vous servez des nouilles ? » « Bien sûr, on sert tout le monde, monsieur. »

Où vont les biscottes pour danser ? En biscothèque.

8.

C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s’assoit, et il meurt.

Deux œufs discutent dans le placard d’une maison : « Pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ? » « Parce que je suis un kiwi, imbécile. »

10.

Qu’est-ce qui est petit, vert, et fait très peur ? Un petit pois avec un bazooka.

Que fait un cendrier devant un ascenseur ? Il veut descendre (des cendres).

12.

Deux amis discutent : « Tu as déjà entendu une salade chanter ? » « Non, t’es bête. Ça ne chante pas les légumes. » « Ben moi, j’ai déjà entendu une carotte râpée. »

Comment appelle-t-on un chien sans pattes ?

On ne l’appelle pas, on va le chercher !

Pourquoi les bières sont toujours stressées ? Parce qu’elles ont la pression.

Pourquoi est-ce que le lapin est rouge ? Parce qu’on lapin (l’a peint).

Qu’est-ce qui est pire que le vent ? Un vampire.

Que fait une théière dans un ascenseur ? Elle veut monter (mon thé).

Il y a trois poussins dans un nid, j’en veux deux. Qu’est-ce que je fais ? J’en poussin (pousse un).

Qu’est-ce qui est vert et qui pousse sous l’eau ?

Un chou marin.

C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses Un jour il s’assoit et il meurt.

C’est l’histoire de 2 patates qui traversent la route. L’une d’elles se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée ! »

Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? La palourde

Une fesse gauche rencontre une fesse droite : « Tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir ? »

Un œuf appelle un autre œuf au téléphone : « – Oui, allo ? Si dans 5 minutes, t’es pas là, j’me casse ! »

Tu connais l’histoire de la feuille ? Elle déchire.

Comment se torche une personne de petite taille ?

En courant dans l’herbe

Un tampon dit à une capote :

– Attention, si tu craques on se retrouve tous les deux au chômage !

Que fait un hippie quand il veut uriner ? Il peace

Comment appelle-t-on une manif de non-voyants ?

Un festival de cannes

Quel est le point commun entre un lapsus et un cunilingus ?

Une petite erreur de langue et vous pouvez vous retrouver dans la merde

Qu’est-ce qu’un nem qui fait de la musique ?

Un NEM-P3

Tu connais la blague du diable ?

Elle est d’enfer

Quelle sensation ont les médicaments dans une boîte de pilule ?

Ils se sentent comprimés

Comment appelle-t-on une baguette qui ne trouve pas son chemin ?

Un pain perdu

Comment appelle-t-on le pilote d’un corbillard ?

Un pilote décès

Un gendarme arrête un conducteur en excès de vitesse :

– Papiers ?

– Ciseaux ?

Quels animaux marchent sur la tête ?

Les poux

Qu’est-ce qu’un yaourt à la campagne ?

Un yaourt nature

Un homme demande à son médecin :

– Docteur, il me reste combien de temps à vivre ?

– 10.

– 10 ans ?

– 9, 8, 7…

Un chameau rencontre un dromadaire :

– Alors, ça bosse ?

– Ça bosse, ça bosse

Un père et son fils sont dans le bus quand une dame arrive :

– Laisse ta place à la dame mon garçon.

– Mais papa, je suis sur tes genoux !

Les jeux de mots dans les blagues pas drôles

Des collègues de travail riant d'une blague autour d'une pizza

Que ce soit dans les blagues pas drôles ou les blagues à mourir de rire, les jeux de mots ont toute leur place ! Voici quelques blagues avec des jeux de mots pleins d’humour.

C’est un hibou qui rentre dans une casserole d’eau chaude et du coup…

HIBOU.

Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? Pour tirer la chasse !

Vous connaissez l’histoire de l’armoire ? Elle n’est pas commode.

Comment appelle-t-on une fleur qui ne prend sa graine qu’à moitié ?

Une migraine.

Qu’est-ce qui fait «toin-toin» ?

Un tanard.

Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier ? Un nain posteur !

Qu’est-ce qu’un canife ? C’est un petit fien.

Avec quoi ramasse-t-on la papaye ? Avec une foufourche.

Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul ? Une trajeudi (tragédie).

Pourquoi n’y a-t-il plus de mammouths ?

Parce qu’il n’y a plus de pappouths.

Tu connais la recette de la tarte Tatin ?

Tu fais une tarte, tu la mets au four et puis tatin !

C’est l’histoire d’un mec qui rentre dans un café…

Et plouf !

Vous voulez une blague à deux balles ?

Pan ! Pan !

Qu’est ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine par ard ? De la neige, connard !

Qu’est ce qui est blanc, froid, qui tombe en hiver et qui termine par ire ? De la neige, connard. Je viens de te le dire !

C’est l’histoire d’une mouette qui partage un gâteau. Du coup elle fait mouette mouette.

C’est l’histoire d’un mec qui rentre dans un bar – je voudrais 2 bières s’il vous plait – Des pressions ? – Non, alcoolisme

Qui est la plus intelligente : la blonde, la rousse ou la brune ?

Larousse, le dictionnaire.

Quel genre de melon donne du lait ?

Le mamelon

Ainsi, les blagues absurdes avec des jeux de mots ont toujours un grand succèsdans la cour de récré !