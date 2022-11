15 acteurs français les plus célèbres

La France recense de nombreux acteurs dont la célébrité dépasse les frontières. Voici une liste de stars ayant un parcours incroyable. Elle est non-exhaustive.

1. Louis de Funès

Photo de Louis de Funès en uniforme Crédit : Flickr

Louis deFunès est considéré comme l’acteur français par excellence. Cet acteur apparait dans plus de 140 films qui rassemblent plus de 270 millions inconditionnels de grands classiques cinématographiques. En France, les fans de Louis deFunès atteignent jusqu’à 400 millions.

Même si Louis deFunès fait partie des acteurs mythiques du cinéma français, il est peu récompensé. Acteur, réalisateur, auteur, scénariste et illustrateur, Louis deFunès est connu grâce aux films suivants:

La Grande Vadrouille ;

Le Corniaud ;

La Folie des grandeurs ;

La Traversée de Paris ;

La Zizanie ;

Le petit baigneur ;

Le Gendarme de Saint-Tropez ;

Le Gendarme à New York ;

Le Gendarme se marie ;

La soupe aux choux;

Etc.

2. Gérard Depardieu

Photo de Gérard Depardieu Crédit : Allociné

Gérard Depardieu a cumulé de nombreux rôles au cours de sa carrière. Il est à la fois artiste musical, acteur, auteur, producteur, réalisateur et scénariste. Gérard Depardieu est également un viticulteur et un homme d’affaires.

Avec plus de 200 films à son actif, Gérard Depardieu figure parmi les acteurs et comédiens français les plus prolifiques. Il se trouve derrière Louis deFunès en nombre de spectateurs en salle de cinéma.

Gérard Depardieu a remporté de nombreuses récompenses, 13 prix sur 43 nominations. Français d’origine, il a obtenu la citoyenneté russe en 2013.

Parmi les films de Gérard Depardieu, il est possible de citer:

Buffet froid ;

Préparez vos mouchoirs ;

Le Dernier Métro ;

Vincent, François, Paul et les autres ;

Tenue de soirée ;

Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre;

Etc.

3. Jean-Paul Belmondo

Photo de Jean-Paul Belmondo Crédit : Allociné

Jean Paul Belmondo est à la fois un acteur, un producteur et un directeur de théâtre. Son parcours est semblable à celui d’Alain Delon. En effet, il a attiré plus de 130 millions de spectateurs en salles de cinéma. Jean Paul Belmondo est également un artiste musical et un auteur.

Jean Paul Belmondo a côtoyé des grands réalisateurs et acteurs de son époque. En 2011 et en 2017, il a remporté la palme d’honneur lors du Festival de Cannes.

Parmi les œuvres de Jean Paul Belmondo se trouvent:

Le Corps de mon ennemi ;

Week-end à Zuydcoote ;

La Ciociara ;

Peur sur la ville ;

Classe tous risques ;

Paris brûle-t-il ? ;

Le Guignolo;

Etc.

4. Jean Reno

Photo de Jean Reno Crédit : Wikimedia Commons

Jean Reno est originaire d’Espagne. Luc Besson l’a aidé à devenir célèbre, notamment grâce à son rôle dans le film le Grand Bleu, etc. Au cours de sa carrière, Jean Reno a pu fréquenter Christian Clavier, Gérard Depardieu, Patrick Bruel, etc. L’acteur joue également dans des films américains comme Mission Impossible, La panthère Rose, etc.

Acteur, auteur, producteur et artiste musical, Jean Reno figure parmi les meilleurs acteurs français. Il a joué dans:

Léon ;

Nikita ;

Les Visiteurs ;

La Rafle ;

On ne choisit pas sa famille ;

Tais-toi ! ;

Les Seigneurs.

Jean Reno a également participé àd’autres films: Ronin, Wasabi, Les Visiteurs en Amérique, etc.

5. Jean Gabin

Une photo de Jean Gabin et Ventura Crédit : Allociné

Jean Gabin est l’un des acteurs légendaires du cinéma français. Il est décédé à l’âge de 72 ans en 1976. Avant de devenir acteur, Jean Gabin était un chanteur et danseur. Il a joué dans plus de 90 films grâce auxquels il a remporté cinq prix du meilleur acteur.

Au cours de sa carrière, Jean Gabin a côtoyé de grands acteurs français: Lino Ventura, Fernandel, Bernard Blier, Alain Delon, etc. Alain Delon et Jean Paul Belmondo figurent parmi ses successeurs.

Parmi les œuvres de Jean Gabin, il est possible de citer:

Le Président ;

Le Clan des Siciliens ;

Mélodie en sous-sol ;

Deux hommes dans la ville ;

La Grande Illusion ;

Le jour se lève;

Etc.

6. Pierre Fresnay

Une photo de Pierre Fresnay Crédit : Allociné

Pierre Fresnay est décédé à l’âge de 78 ans, en 1975. Cet acteur français est également un grand réalisateur. Il a réalisé de nombreux films: Tourneur, Clouzot, Hitchcock, etc. Icône du cinéma français, Pierre Fresnay se tourne vers le théâtre vers les années1960. Grâce à ses compositions et à son jeu d’acteur, il reste quand même dans la liste des grands acteurs français. Il a joué dans:

Le Corbeau ;

La Grande Illusion ;

L’assassin habite au 21.

7. Pierre Brasseur

Une photo de Pierre Brasseur Crédit : Droit résérvés

Cet acteur français est à la fois comédien, écrivain, artiste musical et scénariste. Au cours de sa carrière, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Il a également rencontré des célébrités telles que Picasso, André Breton, Cocteau, Eluard, etc. Les relations de Pierre Brasseur lui ont permis d’intégrer facilement le monde du cinéma et du théâtre. Sachez qu’il est décédé à l’âge de 67 ans, en 1972.

Pierre Brasseur a joué dans de nombreux films:

Les Enfants du paradis ;

Le Quai des brumes ;

Etc.

8. Michel Piccoli

Un photo de Michel Piccoli fumant une cigarette Crédit : Allociné

Jacques Daniel Michel Piccoli est à la fois acteur, comédien, metteur en scène, artiste musical, auteur et producteur. Il est né dans le 13è arrondissement de Paris le 27décembre 1925. Cet acteur français est mort à l’âge de 95 ans, à Saint-Philbert-sur-Risle, le 12mai 2020.

Jacques Daniel Michel Piccoli a joué dans de nombreux films et sur différentes scènes de théâtre. Vous trouverez par exemple l’acteur dans:

Vincent, François, Paul et les autres ;

Les Choses de la vie ;

César et Rosalie ;

Un homme de trop ;

Paris brûle-t-il ? ;

Le Doulos ;

L’Attentat ;

Dom Juan ou le festin de Pierre.

9. François Cluzet

Une photo de François Cluzet Crédit : Istock

François Cluzet est devenu acteur en 1976. Après des années de travail, en 2007, il remporte le César du meilleur acteur. Il tente une carrière au niveau international, puis revient au cinéma français et s’oriente vers la comédie. Il a joué de nombreux rôles avec des personnages variés.

Intouchables, Ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs, etc. sont des films de François Cluzet.

10. Jacques Villeret

Une photo de Jacques Villeret Crédit : Istock

Auteur, acteur et artiste musical, Jacques Villeret figure parmi les légendes du cinéma français. La plupart du temps, il joue des personnages au caractère doux, gentil et attachant. En 1981, le grand public français le découvre notamment dans le rôle d’un extraterrestre dans La Soupe aux Choux. En 1983, il joue le rôle du maréchal Ludwig Von Apfelstrudel dans le film Papy fait de la résistance. Dans Le Dîner de cons de 1998, il se glisse dans la peau de François Pignon.

11. Robert Hossein

Une photo de Robert Hossein Crédit : Istock

Dès son plus jeune âge, Robert Hossein intègre le monde du cinéma. L’acteur devient metteur en scène, scénariste, réalisateur et dialoguiste. À 19 ans, il obtient son premier succès au théâtre. Au cours de sa vie, Robert Hossein a dirigé deux théâtres, celui de Reims et celui de Marigny.

Le nom de naissance de Robert Hossein est Abraham Hosseinhoff. L’homme décède à 93 ans, à Essey-les-Nancy. Ce metteur en scène a joué un rôle dans:

Toi, le venin ;

Madame Sans-Gêne ;

Angélique Marquise des Anges ;

Prêtres interdits ;

Les Misérables.

12. André Dussollier

Une photo d’André Dussollier Crédit : Allociné

Entre les années1993 et 2002, André Dussollier a reçu trois César. En 1998, il remporte celui du meilleur acteur grâce au film « On connaît la chanson ». Avant ce trophée, André Dussollier a reçu deux César du meilleur acteur de second rôle, dans le film « Un cœur en hiver » et le film « La Chambre des officiers ». En 2015, il reçoit le trophée Molière du Comédien.

L’acteur français André Dussollier a joué dans:

Diplomatie ;

Ne le dis à personne ;

36 quai des Orfèvres;

Tais-toi.

13. Bernard Giraudeau

Une photo de Bernard Giraudeau Crédit : Copyright D.R.

La star française Bernard Giraudeau est à la fois acteur, metteur en scène, producteur, etc. dans les années1980. Cet écrivain français est populaire grâce à divers rôles qu’il a incarnés avec succès. Bernard Giraudeau a côtoyé des légendes comme Jean Gabin, Claude Brasseur, Lion Ventura, Sophie Marceau, etc.

Bernard Giraudeau apparaît comme acteur principal dans les films suivants:

Papy fait de la résistance ;

Les spécialistes ;

Viens chez moi, j’habite chez une copine ;

La Boum.

14. Charles Denner

Charles Denner est un acteur français qui se distingue par la variété de personnages qu’il a interprétés. Cet expert en comédie musicale a joué aux côtés de Belmondo, François Truffaut, Lino Ventura, Claude Lelouch, etc. Bon chanteur, Charles Denner vient d’une famille juive. Il est né en 1926 en Pologne. Il est mort en France, le 10septembre 1995, à Dreux.

Parmi les œuvres de Charles Denner, il est possible de citer:

Landru (1963) ;

L’Homme qui aimait les femmes (1977) ;

La mariée était en noir (1968) ;

Peur sur la ville (1975) ;

L’aventure c’est l’aventure (1972).

15. Philippe Noiret

Une photo de Philippe Noiret Crédit : Allociné

La star française Philippe Noiret est née le 1eroctobre 1930, à Lille, France. Philippe Noiret est décédé en 2006. Il a remporté deux César du meilleur acteur (dans les années1976 et 1990).

Philippe Noiret est membre d’une famille intégrant la bourgeoisie provinciale. Quand il était jeune, il s’intéressait à la littérature, la poésie, etc. Au cours de sa carrière, il a également fait du théâtre.