Top 50 des meilleures punchlines de rap sur l'amour

Qui a dit que le rap ne peut pas contenir des citations d’amour comme dans les livres ? Voici 50 punchlines des rappeurs français au cœur amoureux.

Punchline amour : le rap français n’est pas en reste

Les rappeurs sont de grands romantiques. L’amour et la vie de couple font partie des grands sujets que l’on retrouve souvent dans les citations des livres, mais aussi dans le rap français. Les punchlines sur l’amour sont donc fréquemment utilisés par les fans du rap, mais aussi les simples mélomanes en quête de citations poignantes pour charmer le cœur de leur crush.

Une punchline amour sert aussi à « clasher » la personne qui nous a blessé ou pour qui notre cœur bat. Bien que les punchlines amour dans le rap soient moins romantiques que les citations d’amour dans les livres, ils ne sont pas vides de sens. Certaines sont même si profondes et très poétiques que vous aurez toutes les chances de faire fondre le cœur de votre dulcinée !

Les 50 meilleurs punchlines amour dans le rap français

L’amour est un des grands piliers de la vie. Les rappeurs sont d’ailleurs nombreux à traiter ce sujet aussi complexe que naturel. Les citations ou punchlines amour dans le rap français prouvent que les rappeurs ont un cœur à aimer et aiment malgré leur image de « gros dur ».

Vous le verrez à travers ces 50 citations ou punchlines sur l’amour.

Citation de rap punchline sur l’amour

« T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée ! »

Citation de rap punchline sur l’amour

« Donne-moi ta main, le film va durer toute une vie ! »

Ninho

Citation de rap punchline sur l’amour

« Elles ont peur de l’orage, mais rêvent toutes d’un coup de foudre. »

Tunisiano

Citation de rap punchline sur l’amour

« J’étais nul en maths, car quand on aime on ne compte jamais. »

La Fouine

Citation de rap punchline sur l’amour

« Tes amis protègent ton dos, mais personne protège ton cœur. »

1995

Citation de rap punchline sur l’amour

« Faut qu'je vois ton sourire sur tes joues, je veux de toi tous les jours. »

Josman

Citation de rap punchline sur l’amour

« La réponse à toutes mes questions s’endort à mes côtés. »

Orelsan

Citation de rap punchline sur l’amour

« Si l’amour rend aveugle, j’te crèverai les yeux pour que tu m’aimes encore plus. »

Arsenik

Citation de rap punchline sur l’amour

« Ton absence est la pire des présences. »

Nekfeu

Citation de rap punchline sur l’amour

« Mon bonheur est un empire dont tu es la reine, où ton sourire a imposé son règne. »

Soprano

Citation de rap punchline de cœur

« On perd beaucoup d’argent en courant après une femme, mais on peut aussi perdre sa femme en courant après l’argent. »

Black M

Citation de rap punchline de cœur

« Si l’amour rend aveugle pourquoi l’ai-je embrassée les yeux ouverts ? »

Nekfeu

Citation de rap punchline de cœur

« Non l'amour ne rend pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. »

La Fouine

Citation de rap punchline de cœur

« Tes sentiments se prennent des murs tellement il fait noir dans les cœurs. »

Rohff

Citation de rap punchline de cœur

« Si je connais ta meuf, ça veut dire que t'es cocu. »

Lorenzo

Citation de rap punchline de cœur

« Nos corps unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre, un jour, tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. »

Nekfeu

Citation de rap punchline de cœur

« J'voulais-voulais qu'tu sois la femme de ma life. J'avais la diarrhée, car l'amour rend malade. »

Lorenzo

Citation de rap punchline de cœur

« Jamais sans toi, jamais sans nous, jamais, si j’te laisse t’éloigner, je m’éloigne de la vérité. »

Ninho

Citation de rap punchline de cœur

« Je t’ai tout donné, apparemment même l’envie de me quitter. »

Klub des Losers

Citation de rap punchline de cœur

« C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux, tu sais, le style de fille qui t'rend malheureux. »

Orelsan

Citation de rap punchline de cœur

« Sur un sol d'étoiles, nos deux reflets titubent, à quoi bon s'aimer si c'est par habitude ? »

Lord Esperanza

Citation de rap punchline de cœur

« Maintenant, j'pourrais baiser plein d'bonnes meufs, sauf qu'entre-temps, j'ai trouvé la bonne meuf, donc j'm'en bats les couilles des bonnes meufs"

Orelsan

Citation de rap punchline de cœur

« Remplis ton verre, j'ai envie qu'on s'aime, envie qu'on traîne de longues nuits sous l'ciel, pas d'cauchemar sans rêve, love jusqu'à s'qu'on crève. »

Hamza

Citation de rap punchline de cœur

« Des verres de vin qui me donneraient l'air de vaincre, alors que j'perdrais mes moyens, face à ton regard divin. »

Georgio

Citation de rap punchline de cœur

« Fatigué, dur de m’faire à l’idée qu’faudrait qu’j’te tourne le dos pour que nos deux cœurs soient alignés. »

Népal

Citation de rap punchline de cœur

« Ils disent que l'amour rend aveugle, mais il t'a redonné la vue, il t'a fait muer quand ta rage était sourde, il a fait fredonner la rue. »

Nekfeu

Citation de rap punchline de cœur

« J'écris des chansons d'amour pour ceux qui font l'amour, mais dont l'cœur est encore vierge. »

Gringe

Citation de rap punchline de cœur

« Toi et moi, et eux, c'est pas la même, on a la tête plongée dans un rêve. »

Ash Kidd

Citation de rap punchline de cœur

« J'me suis déjà donné entièrement à une personne qui voulait même pas être ma moitié.

Georgio

Citation de rap punchline de cœur

« Du mal à s'accorder, on joue pas les mêmes partitions. On marche seuls ensemble, chacun campé sur sa vision. D'un côté, y'a le se*e, de l'autre les sentiments, mais quand t'apprends qu'on t'a trompé, reste que l'sentiment d'trahison. »

Gringe

Citation de rap punchline sur l’amour

« J'te voyais d'jà danser avec ta jolie robe noire, je voulais voir ton reflet tous les matins dans le miroir. »

Doxx

Citation de rap punchline sur l’amour

« On s'aime et on s'attire j'viens d'comprendre pourquoi on dit des aimants, mais c'est trop beau pour être vrai, on se détestera forcément. »

Lomepal

Citation de rap punchline sur l’amour

« La nuit j'fume et j'nous revois : T'es mon plus beau cauchemar. »

PLK

Citation de rap punchline sur l’amour

« Si j'étais l'avenir j'crois qu'j'serais un nous, si j'étais une arme j'crois qu'j'serais l'amour. »

Dinos

Citation de rap punchline sur l’amour

« Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. »

Nekfeu

Citation de rap punchline sur l’amour

« J'serais parti t'arracher la lune, si j'avais su mieux t'éclairer. J'serais parti tout seul dans la brume si j'avais su mieux t'aimer. »

SCH

Citation de rap punchline sur l’amour

« Et je n’regrette même plus qu’on ait passé tant de nuits ensemble

Même si notre amour était teinté par toutes sortes de nuances sombres. »

Nekfeu

Citation de rap punchline sur l’amour

« Je suis l’as de trèfle qui pique ton cœur. »

MC Solaar

Citation de rap punchline sur l’amour

« Dans son dos tu fais le rebelle, et quand tu la vois tu baisses la tête. »

JUL

Citation de rap punchline sur l’amour

« Depuis que tu m’as quitté, mon coeur s’est arrêté comme une horloge. »

Kaaris

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Rentre dans ma vie et prends tout c’que tu veux, comme si c’était les Galeries Lafayette. »

Fianso

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Elle est irremplaçable, mais je m’en rendrai compte seulement quand elle sera partie. »

Lomepal

Citation de rap Punchline sur l’amour

« À c’qu’il paraît, j’ai des yeux que pour toi, chacun d’mes textes, chacun d’mes regards, tout c’que j’fais, c’est pour toi. »

PLK

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Les doutes deviennent d’la haine, ouais, c’est dangereux tellement on s’aime. » PLK

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Remplis ton verre, j’ai envie qu’on s’aime, envie qu’on traîne de longues nuits sous l’ciel. Pas d’cauchemar sans rêve, love jusqu’à c’qu’on crève. »

Hamza

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Y’a des millions de femmes sur Terre, mais c’est à elle que j’pense. »

Orelsan

Citation de rap Punchline sur l’amour

« J’croyais pas en l’amour avant d’le voir en vrai. »

Orelsan

Citation de rap Punchline sur l’amour

« C’est la deuxième fois qu’une femme me porte, j’renais, j’ai trouvé une deuxième force. »

Orelsan

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Qu’est-ce que j’irais faire au paradis quand tu t’endors près de moi ? Qu’ils le donnent à d’autres le paradis, je n’en voudrais pas. »

Orelsan

Citation de rap Punchline sur l’amour

« Elle m’a aimé pour c’que j’étais, elle m’a quitté pour c’que je suis. »

Damso

En bref, le rap français est rempli citations sur l’amour pour toucher le cœur, mais aussi pour faire réfléchir sur la réalité, les nombreux punchlines des rappeurs le prouvent. Ainsi, sur scène, les rappeurs prononcent de nombreux Punchlines sur l’amour qui peuvent aussi romantiques que dans les livres de cœur.