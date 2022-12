Top 15 des meilleurs bars à Nantes

Vous cherchez un endroit où passer vos soirées à Nantes ? Voici le Top 15 des meilleurs bars de cette ville de Loire-Atlantique.

Sortir à Nantes: pour tous les goûts !

À voir aussi

Église Notre-Dame-de-Bon-Port, Nantes Crédits : benkrut

En France, l’apéro est sacré. Il s’agit de ce moment que les Américains ont décidé d’appeler « afterwork ». Que cela n’en déplaise à certains, le terme « afterwork » correspond parfaitement à ce que représente l’apéro: un moment que l’on passe à plusieurs après le travail, afin de décompresser un peu. Ce moment est toutefois très respecté et permet de faire valoir la convivialité et la fraternité. Le tout se déroule autour d’un plateau de charcuteries, de fromages, et, surtout, de bons verres.

Les adresses où prendre l’apéro sont nombreuses. Il peut être question d’un restaurant, d’un café ou d’un bar. Ce dernier est assez particulier puisqu’il s’agit d’un endroit où il est possible de passer le moment de l’apéro ou de sortir le soir. Un bar peut être classique, moderne, ancien, lounge, pub, grunge…

Dans tous les cas, le bar reste le haut lieu de la boisson alcoolisée. Il est clair que les noctambules ne sortent pas de leur maison pour se pavaner avec un verre de lait tout le long de la soirée. C’est justement la raison pour laquelle le bar est le lieu indiqué pour une soirée que vous souhaitez ne pas oublier. Il existe des bars spécialisés dans les bières. D’autres le sont dans le vin ou dans les cocktails. Certains bars plus « traditionnels » penchent du côté des whiskies et autres bourbons. Le tout est de savoir où sortir, et en connaître un minimum sur les endroits où prendre un bon verre tout en restant dans l’ambiance.

Si jamais vous vous trouvez à Nantes et que vous souhaitez vous offrir un petit apéro, passer une agréable soirée, ou tout simplement chiller entre amis, sachez que vous avez l’embarras du choix ! En effet, Nantes est une ville assez animée en soirée. Preuve en est la pléthore de bonnes adresses de beuveries dans la ville. Deux des forces des bars de Nantes sont la variété et l’originalité. Force est de constater que Nantes est une terre d’accueil de bars atypiques et se démarquant de ceux des autres villes. En cherchant un peu, vous êtes sûr de trouver l’endroit parfait où calmer vos envies de boissons « chaudes ».

Top 15 des meilleurs bars à Nantes

Personnes qui tiennent chacune un verre de cocktail Crédits : ViewApart

Pour vous éviter d’effectuer des recherches qui dureront plusieurs dizaines de minutes, voici un top 15 des meilleurs bars de Nantes. Chacun a un petit plus par rapport aux autres. Choisissez celui qui vous semble le plus adapté à votre soirée !

L’Industrie

Site Web : https://www.facebook.com/lindustrienantes/

Vin et panier de légumes devant une pancarte l’Industrie Crédit photo : https://www.facebook.com/lindustrienantes/photos/pb.100063748025705.-2207520000./3018631261518903/ ? type=3

L’Industrie est une véritable institution dans la ville de Nantes. Le matin, ce café-brasserie attire de nombreux habitués. Dès que la soirée pointe le bout de son nez, l’Industrie se transforme en bar où fusent les cocktails, sa grande spécialité. Du cocktail le plus classique au plus élaboré, en passant par des créations telles que le John Doe, impossible de vous ennuyer à l’Industrie.

Le 19: 33

Site Web : https://www.facebook.com/19.33cocktailexperience

Logo du 19: 33 Crédit photo : https://www.facebook.com/19.33cocktailexperience

Lorsqu’il est question de Prohibition, ce sont les États-Unis qui viennent directement à l’esprit. Évidemment, cette période a été particulièrement difficile pour les Américains ayant vécu entre 1919 et 1933. Toutefois, sachez que la Prohibition a aussi eu des retombées en France. C’est la cause de l’apparition de bars tels que le 19: 33, rappelant cette période, mais dans une tout autre ambiance.

Le 19: 33 est un ancien bar à hôtesses, rénové pour s’approcher de l’esthétique de l’Orient-Express. Il est spécialiste des cocktails, dont une large gamme de classiques et de créations proposés aux clients.

Le Labo

Site Web : https://www.facebook.com/flocohenleboss/

Différentes bouteilles d’alcool devant un tableau noir Crédit photo : https://www.facebook.com/flocohenleboss/

Si vous aimez le rhum, le Labo est le bar idéal pour vous. Dans cet établissement où règne la convivialité, le rhum arrangé est roi. Il en arrive de Jamaïque, de Cuba, mais aussi des Antilles. Rien que la mention de ces pays permet de visualiser la variété des rhums arrangés qui sont servis au Labo.

Le Rond Point

Site Web : https://www.facebook.com/lerondpointnantes/

Logo du Rond Point Crédit photo : https://www.facebook.com/lerondpointnantes/

Le Rond Point est un bar à la décoration atypique. Le gros du décor est constitué de panneaux de signalisation, un choix facétieux dans la mesure où après être sorti au Rond Point, la dernière chose à faire est de prendre le volant.

L’établissement portant le nom de Rond Point est l’un des bars les plus dansants de la ville de Nantes. En effet, diverses soirées dansantes à thème y sont organisées. Soirée Funk, Reggae, Electro… Personne n’est mis à l’écart et tous les goûts sont respectés ! L’endroit idéal pour faire sortir le danseur en vous.

Le Kit Kat Bar

Site Web : https://www.facebook.com/KitkatBarNantes/

Logo du Kit Kat bar à cocktails Crédit photo : https://www.facebook.com/KitkatBarNantes/

Vous connaissez le Mojito ? Sûrement pas plus qu’au Kit Kat Bar.

Le Kit Kat Bar, c’est Cuba en plein Nantes. En effet, il est spécialisé dans le Mojito classique, mais propose également diverses déclinaisons de ce cocktail emblématique. Bien sûr, vous pouvez trouver sur la carte du Kit Kat Bar d’autres cocktails tels que le Daïquiri, la Caïpirinha, la Caïpiroska et bien d’autres encore. Ces cocktails réalisés à la perfection, vous les accompagnerez, selon votre choix et vos goûts personnels, d’une assiette de fromages ou de charcuteries, également à la carte.

Le Lieu Unique

Site Web : https://www.restaurantlieuunique.fr/le-bar/

Le lieu unique, Bar & Restaurant Crédit photo : https://www.restaurantlieuunique.fr/le-bar/

Le Lieu Unique doit être le bar qui porte le mieux son nom. Cet établissement historique est célèbre pour son restaurant, son disquaire, son hammam, mais surtout pour son bar et sa terrasse.

Le Lieu Unique est parfait pour siroter un verre dans une ambiance post-industrielle. Profitez de la terrasse et du soleil le jour, ou rendez-vous-y une fois la soirée commencée. Le Lieu Unique est sûrement la meilleure excuse pour commencer l’apéro à 14 h !

Le Levrette Café

Site Web : https://www.levrettecafe.fr/cafes/nantes-44/

Le Levrette Café Crédit photo : https://www.levrettecafe.fr/cafes/nantes-44/

Les plus coquins seront déçus de savoir que le Levrette Café n’a rien à voir avec ce qui vient en tête à la lecture de la première partie de son nom. Et la forme de l’établissement n’a rien à envier à l’originalité de son nom. En effet, le Levrette Café n’est ni plus ni moins qu’un bar flottant. Déco industrielle, terrasse ensoleillée, vinyles des années 80, tout est fait dans ce spot insolite pour que vous y restiez le plus longtemps possible. Précisons également que le bar du Levrette Calé propose une large gamme de cocktails au sirop, decocktails au champagne et de spiritueux.

Les Koloc’s

Site Web : https://www.facebook.com/kolocs/

Intérieur des Koloc’s Crédit photo : https://www.facebook.com/kolocs/

Les Koloc’s est le lieu de rassemblement de tous les jeunes de Nantes. Il s’agit d’un bar où dominent la musique électronique et la décoration post-moderne. Si vous vous demandez pourquoi Les Koloc’s est si apprécié par la jeunesse nantaise, c’est en grande partie pour les petits prix qui y sont appliqués. Comptez tout simplement 5 € pour un cocktail classique en « happy hour » !

Le Bootlegger

Site Web : https://www.facebook.com/bootleggerbarnantes/

Plaque avec les horaires d’ouverture du Bootlegger Crédit photo : https://www.facebook.com/bootleggerbarnantes/

Le Bootlegger est un bar où la déco intérieure fait honneur au style vintage. Si vous consultez la carte des boissons, vous y trouverez une large gamme de cocktails qui changent en fonction des saisons. Et pour ce qui est des spiritueux, l’établissement ne vous offrira que de la qualité, notamment pour le rhum et le whisky.

Le petit plus du Bootlegger: des cours de cocktails y sont organisés, si vous aimez autant les boire que les créer.

Le Petit Baigneur

Site Web : https://www.facebook.com/lepetitbaigneurnantes/

Le Petit Baigneur Crédit photo : https://www.facebook.com/lepetitbaigneurnantes/

Si vous avez bien révisé la filmographie de Louis de Funès, vous saurez que ce bar flottant porte le nom du célèbre bateau et du film du même nom. Le comble, le Petit Baigneur est une barge flottante. Pour ce qui est de l’originalité, il se démarque en proposant différentes animations. Selon les soirées, il peut être question de match de foot, de karaoké ou de blind test. Bien sûr, tout cela autour d’un verre.

Le Duplex Graslin

Site Web : https://www.facebook.com/Barleduplexgraslin/

Devanture du bar Le Duplex Graslin Crédit photo : https://www.facebook.com/Barleduplexgraslin/

Le Duplex Graslin est l’endroit parfait pour un after de soirée en bonne et due forme. En effet, le bar sert ses clients jusqu’à 4 heures du matin. Une excellente idée lorsqu’on sait que la carte des boissons est tout de même très variée.

Le Safe Place

Site Web : https://www.facebook.com/lasafeplace/

Mmur décoré du Safe Place Crédit photo : https://www.facebook.com/lasafeplace/

Le Safe Place est plutôt adapté aux soirées chill entre amis ou en amoureux. En terrasse ou à l’intérieur, l’ambiance est cosy. Il s’agit de l’un des rares établissements de Nantes qui allie bar et coffee shop. De la bonne musique et des cocktails en perspective !

Le Painbar

Site Web : https://www.painbar.fr/

Une photo de trois hommes devant le Painbar Crédit photo : https://www.painbar.fr/

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de manger du pain boulanger en sirotant un bon cocktail ? Le Painbar peut vous aider. Cette étonnante boulangerie qui fait également restaurant et bar n’est pas près d’arrêter de faire parler d’elle. De plus, des soirées DJ, des concerts et des soirées stand-up y sont régulièrement organisés.

Au Painbar, le bio est favorisé. Les produits sont à 95 % d’origine française. Si vous êtes amateur de vin, sachez que des dégustations ont souvent lieu chez Painbar.

Le 17: 45

Site Web : https://www.le17-45.fr/

Plancheà composer17: 45 Crédit photo : https://www.le17-45.fr/

Comme l’assiette de l’apéro est aussi importante que la boisson, le 17: 45 propose des planches personnalisées et sur-mesure à ses clients. Et en plus du salé, le 17: 45 propose également des desserts faits-maison, dont un particulièrement insolite: le « tout dans les fesses », fait à base de chocolat et de noisettes.

Au Bon Coin Talensac

Site Web : https://auboncoincafe.fr/

Vinyles sur une table au Bon Coin Talensac Crédit photo : https://auboncoincafe.fr/

Si vous aimez passer du temps dans les cafés, les bistrots, et que les vinyles font partie de vos grandes passions, alors la Table au Bon Coin Talensac est l’endroit fait pour vous. La sélection de vinyles a été soigneusement élaborée par les disquaires de Nantes. Associez cela à un bonverre et à une excellente cuisine maison, et vous comprendrez vite le sens du bonheur. À la table du Bon Coin Talensac, des DJ set sont organisés tous les soirs. Si vous aimez les ambiances de bistrot, ne cherchez plus !