Les 15 meilleurs bars à jeux à Paris

Vous cherchez un bar à jeux, une terrasse ou un rooftop pour profiter de la vue à Paris ? La capitale française dispose de bars accessibles à petit prix.

1. Le Bar à Pintes (baby-foot, billards, etc.)

Des jeunes jouent au baby-foot Crédit : LightFieldStudios

Situé en plein cœur de Paris, le Bar à Pintes est un lieu atypique de la capitale de France. Les amateurs appellent ce bar à jeux « Le BAP ». Dans ce lieu magnifique, vous pouvez jouer au billard, au baby-foot, à des jeux de société, etc. Jeux d’arcade, fléchettes, bowling, etc., y sont également disponibles. Vous cherchez une activité ludiqueen plein Paris ? Ce bar à jeux est l’un des meilleurs de France pour y passer des soirées divertissantes.

Il est possible d’y boire des bières ou des cocktails, et de passer une soirée dans une ambiance chaleureuse entre amis. Notez que le Bar à Pintes se trouve à 111 rue Saint Maur, Paris75011.

2. Gamelle (pétanque, bowling, etc.)

Des jeunes font un selfie sur la terrasse d’un restaurant Crédit : Kar-Tr

Ce bar à jeux de Paris se trouve au cœur des Arcades de Daumesnil. La maison figure parmi les meilleurs bars de Paris et de France. Vous souhaitez vous amuser avec vos amis avec une activité ludiquesur l’arcade ? Vous y trouverez des tables de babyfoot, etc. Même si la piste est étroite, le lieu est quand même sympa. Il y aura de la place pour vous et vos amis.

En outre, si vous souhaitez prendre l’air, rendez-vous sur la terrasse vous offrant une vue imprenable sur Paris. Vous pouvez vous y installer en profitant de votre cocktail, bière, etc.

Ce bar à jeux à terrasse se situe près de la Gare de Bastille et de Lyon, 29 avenue Daumesnil 33. La Gamelle Paris est en mesure de recevoir une soirée d’anniversaire, une soirée entre amis ou un afterwork.

Si vous vivez à Lyon et voulez sortir pour profiter de la capitale, la Gare de Bastille vous facilite la tâche. Soyez le premier à arriver dans ce bar à jeux géant de Paris.

3. The Good Game

Un bar dans une taverne médiévale Crédit : IanGoodPhotography

Situé au cœur du Sentier, épicentre de Paris, le bar à jeux The Good Game offre une ambiance chaleureuse à moindre prix.

Jeux de stratégie, jeux de famille, jeux de société, babyfoot, jeux d’arcade, etc., les activités ne manquent pas dans ce bar géant pour y passer des soirées inoubliables avec vos proches. The Good Game dispose même d’une salle équipée d’une console de jeux vidéo. Café, bières, cocktails, etc., vous trouverez la boisson qui vous convient dans ce bar de la capitale de France.

Pour tenir la soirée, The Good Game dispose d’un restaurant et d’une carte bien garnie. La spécialité de la maison est le cheesecake Oréo. Ce bar à jeux se situe au 78, rue de Cléry, 2e arrondissement de Paris. Si vous êtes en voyage à Paris, ce lieu n’est pas à rater. Ce bar à jeux ouvre ses portes toute la semaine.

4. Le Nid Cocon ludique

Deux verres de vin et un plat de charcuteries Crédit : Maria Vonotna

Le Nid Cocon ludique fait partie des meilleurs bars à jeux de Paris et de France. Il vous offre une expérience hors pair. Jeux de société, jeux d’arcade, baby-foot, etc., à vous de faire la sélection des jeux qui vous conviennent.

Le prix d’accès à la salle du Nid Cocon ludique est de 3 euros. Le bar à jeux vend des cocktails, des bières, du café, etc. Sur la carte du restaurant de ce bar de Paris, de nombreux plats vous sont proposés pour passer une soirée mémorable avec vos amis.

Le Nid Cocon ludique se situe au 227, rue Saint Martin, 3e arrondissement de Paris.

5. Café Meisia

Deux tasses de café en gros plan dans un restaurant Crédit : Farknot_Architect

Ce bar à jeux de Paris est l’un des meilleurs de la capitale de France. Le café Meisia se trouve dans le 10e arrondissement, 84 rue René-Boulanger.

Pour assurer une ambiance conviviale, ce bar à jeux de Paris propose de nombreuses activités (jeux de société, baby-foot, jeux d’arcade, etc.). Sur la carte du restaurant, vous avez des plats asiatiques, des bières, des cocktails, etc. Meisia dispose également de milliers de jeux. À l’arrière du bar, une échoppe est accessible. Vous faites partie des amateurs d’activités ludiques ? Notez que l’accès aux jeux est illimité et à prix unique dans ce bar de Paris.

6. Les Mauvais Joueurs

Une tasse de café, une table et deux chaises Crédit : Sun young Cho

Les amateurs de jeux connaissent bien ce bar situé en plein cœur de Paris. Situé à quelques mètres du métro Voltaire, ce bar à jeux se trouve au 46, rue Sedaine du 11e arrondissement.

Ce bar à jeux de Paris propose une ludothèque riche en jeux de toutes les catégories. Pour vos soirées entre amis, etc., n’hésitez pas à réserver votre place.

Dans ce bar à jeux, la carte propose des charcuteries, du café, etc. Pour une ambiance festive, un large choix de bières, de cocktails sucrés, etc., sont aussi proposés à la carte.

7. Meeple Café

Un homme heureux en regardant son téléphone dans un bar Crédit : Motortion

Le Meeple Café est un bar à jeux de Fred et Claude. Grâce à l’expérience qu’ils ont vécue à New York, ils ont ouvert l’un des meilleurs bars à jeux de Paris et de la France. Vous êtes en voyage à Paris, en famille ou entre amis ? Meeple Café est un lieu parfait pour s’amuser.

Ce bar à jeux vous offre une expérience ludique incroyable. Vous y découvrirez des jeux de société, des jeux anglais, des jeux d’arcade, etc. Vous y trouverez également un restaurant proposant une carte bien fournie. Snacks sucrés, bières, café, etc.: dégustez les spécialités de Meeple Café lors d’une soirée d’anniversaire, etc.

Le prix d’entrée dans ce bar à jeux est de 4 euros. La maison Meeple se situe au 33, rue d’Alleray, 15e arrondissement de Paris.

8. Aux Dés Calés

Trois hommes regardant un match dans un bar Crédit : Prostock-Studio

Vous êtes un passionné des jeux d’arcade, de baby-foot, etc. ? Chez Aux Dés Calés, à Paris, vous aurez accès à de nombreux jeux tout en profitant d’un bon restaurant. La maison vous offre de la place dans un cadre luxueux avec une ambiance chaleureuse. À noter que les jeux d’ambiance sont en libre-service dans ce bar de Paris. Le prix d’accès est raisonnable. Il suffit de consommer pour accéder au brunch ludique du dimanche, aux jeux, etc.

Aux Dés Calés se trouve au 181, rue Legendre, 17e arrondissement de Paris.

9. The French Flair

Un homme joue sur une machine à sous Crédit : Minerva Studio

Situé au cœur de la Pigalle, The French Flair est un établissement du 9e arrondissement de Paris. Vous êtes un fan de foot ou de rugby ? Ce bar à jeux est l’endroit idéal pour suivre les grands événements sportifs. Vous pouvez y passer des soirées entre amis, etc. À noter que ce bar à jeux de la Pigalle se transforme en club en fin de soirée.

Ce bar à bières de la Pigalle peut accueillir votre anniversaire, un pot de départ, etc. Avec une ambiance conviviale et chaleureuse, ce bar de Paris ouvre ses portes à des DJs du jeudi au samedi. La maison vous offre également la possibilité de privatiser la salle de billard, de baby-foot, etc.

10. Les Flingueurs

un verre de cocktail dans un bar Crédit : Nate Hovee

Vous cherchez un bar à jeux pour votre événement dans la Pigalle à Paris ? Les Flingueurs figurent parmi les meilleurs endroits de la ville et de la France. Ce bar accueille les amis et les familles, et offre une ambiance festive. Il se trouve au cœur de la Pigalle, dans le 18e arrondissement de la capitale de France.

Le bar, au rez-de-chaussée, est conçu pour accueillir un groupe d’amis, etc. Ce bar à jeux de la Pigalle dispose également d’une cave magnifique et privatisable. En famille ou entre amis, la réservation est gratuite. Dans cette maison de jeux de la Pigalle, aucune consommation minimale n’est exigée. Si vous cherchez une activité ludique, elle ouvre ses portes à tout le monde et garantit une expérience sans égale.

11. The Playroom

Un couple célèbre un but lors d’un match de foot dans un bar Crédit : Jovanmandic

Vous êtes un adapte des jeux d’arcade, des jeux de société, des jeux de fléchettes, etc. ? Situé au 18e arrondissement, ce centre de jeux en plein cœur de Paris vous convient. Ce lieu de jeux de la capitale dispose de nombreux bars, des jeux typiques, etc. De plus, il offre une ambiance ludique et conviviale.

Baby-foot, jeux d’arcade, etc., le prix d’accès est abordable. En outre, le restaurant propose une carte diversifiée. Bières, vins, etc., sont disponibles au bar de ce lieu de jeux de la capitale. La maison vous offre la possibilité de réserver votre place pour profiter des soirées VIP avec vos amis tout en profitant des jeux d’arcade, etc.

12. Extra Life Café

Un groupe d’amis boit dans un bar Crédit : Rawpixel

Vous aimez les jeux d’arcade, les jeux rétro, etc. ? Les jeux de société proposés par la maison sont adaptés à votre profil.

La maison propose des bières, du café, etc., dans son bar. Le restaurant dispose également d’une carte qui convient à tout le monde. Notez que les amateurs des jeux d’arcade y trouveront leur bonheur. En voyage d’affaires ou en vacances, profitez de ce lieu pour vous détendre.

Ce bar à jeux et à café de la capitale de France est accessible à petit prix. Il se situe au cœur de Paris, au 9 rue des Patriarches.

13. Red Factory

Un barman prépare un cocktail Crédit : santypan

Red Factory vous accueille dans la Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce bar à jeux figure parmi les meilleures adresses de la capitale de France. Vous souhaitez prendre un cocktail, participer à une activité ludique, etc., dans la Bastille ? Ce lieu ouvre ses portes 7J/7.

Ce bar du quartier de la Bastille propose des jeux d’arcade et des jeux de société. Babyfoot, billard, etc., la sélection est parfois difficile vu la multitude de choix. En outre, ce lieu vous offre une expérience atypique grâce à la carte de son restaurant. Les prix des services offerts par la maison sont accessibles à tout le monde.

14. Khayma Rooftop

Un rooftop pris au coucher du soleil Crédit : joe hidalgo photgography

Vous souhaitez prendre l’air dans un rooftop après un petit tour dans la capitale de France ? Khayma vous offre une ambiance ludique dans son bar rooftop. Profitez de la vue surprenante sur le Sacré Cœur, un lieu magique pour boire un café, des bières, etc.

Si vous êtes en voyage à Paris, passer un moment dans un rooftop vous permet de découvrir la ville tout en profitant d’une vue surprenante.

Khayma Rooftop se trouve au 9-11 Place du Colonel Fabien, 10e arrondissement de Paris.

15. Club Montmartre

Des jeunes font la fête dans un night-club Crédit : bernardbodo

Vous aimez les soirées entre amis, etc. ? Vous trouverez des jeux traditionnels dans ce club de Paris. Le prix d’accès est à 10 euros. Sachez que Club Montmartre est le temple de jeux de la capitale de France. Il est riche en activités ludiques (poker, jeu de cartes, etc.). Il se situe au cœur du 9e arrondissement.

En résumé, Paris, la ville de la culture française, abrite de nombreux bars à jeux. La sélection d’un lieu pour y passer ses soirées paraît ainsi difficile. Amateurs de jeux vidéo, de jeux de société, de babyfoot, de culture, d’activités insolites, etc., la capitale est le premier lieu à visiter en France. Pour bénéficier d’une vue incroyable, profitez d’un cocktail dans un rooftop ou sur une terrasse lors de votre voyage. Dans la Bastille, La Pigalle, etc., la plupart des restaurants de la ville ouvrent leurs portes toute la semaine.