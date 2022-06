20 jeux à faire entre amis pour s'amuser

Vous invitez vos amis à une soirée ? C'est l'occasion d'animer cette fête avec des jeux originaux et conviviales. Découvrez 20 jeux à faire entre amis pour une ambiance réussie.

Les meilleurs jeux à faire entre amis

Groupe de jeunes assemblant un puzzle.Crédit : pétards

Organiser une soirée entre amis à la maison, c’est penser à tout. Pas seulement à l’apéro et aux boissons, mais aussi aux activités que vous pourrez faire ensemble pour rendre l’ambiance plus conviviale. Les jeux de société, jeux de cartes et jeux d’ambiance restent des classiques et connaissent du succès auprès des joueurs, qu’il s’agisse des adultes ou des enfants. Ils demandent la participation de tous. D’autres types de jeux, comme les escape games et les jeux de devinette, rassemblent autour de la table des gens de tout âge. Si vous êtes à court d’idées pour animer la soirée, découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs jeux à faire entre amis.

1 – Le post-it game

Jeunes gens jouant au post-it game. Crédit : Soixante quatorze

Classique des soirées entre amis ou en famille, le jeu du post-it est simple. Vous devez écrire sur un post-it le nom d’un personnage, et le coller sur le front de votre voisin de droite. Le but consiste à deviner le nom de la personnalité. C’est au plus jeune de commencer en posant une question. Si le joueur obtient un « oui » comme réponse, il peut continuer avec une autre question. Si la réponse obtenue est « non », c’est au tour de son voisin de droite de poser une question… jusqu’à faire le tour de la table. Entre 3 et 8 joueurs sont nécessaires pour ce jeu.

2 – Le pictionnary game



Un enfant en train de dessiner. Crédit : FotoDuets

Comme son nom l’indique, le jeu du pictionnary est un jeu de dessin. Il est idéal pour jouer entre amis ou en famille. Bien que Pictionnary soit disponible en version officielle sous forme d’un plateau de jeu, vous n’avez pas besoin de faire l’investissement pour y accéder. Il vous suffit d’un minimum de matériel : des crayons, quelques bouts de papier, et un tableau effaçable. Le principe est simple. Vous devez vous diviser en deux équipes. Ensuite, chaque joueur va dessiner un objet ou une personne célèbre sur sa carte, et faire deviner le nom correspondant aux autres. Les objets et personnages doivent être différents. Le temps de réponse doit être chronométré.

3 – Tu Te Mets Combien ?– Les Éditions de Base

Jeu de société pour la maison. Crédit : Stas_V

Si vous appréciez jouer à un jeu de société coopératif ou jeu d’ambiance, Tu Te Mets Combien est fait pour vous. Jouable dès l’âge de 14 ans, ce jeu signé Les Éditions de Base nécessite entre 2 et 13 joueurs répartis en 2 équipes. Choisissez votre thème d’équipe, le niveau de difficulté (entre 1 et 10), et répondez aux questions liées à votre thème. Notez qu’en choisissant un niveau de difficulté plus élevé, vous aurez plus de chances de gagner la partie.

4 – Olé Mains, jeu de téléphone à faire entre amis

Groupe d’amis en train de jouer à un jeu sur smartphone. Crédit : Rawpixel

Chaque participant à ce jeu entre amis doit disposer de son propre téléphone. L’application affiche un nom à l’écran du smartphone de chaque joueur qui doit préalablement mettre son appareil sur le front. Il va alors essayer de deviner le mot affiché à l’écran. Pour ce faire, il doit observer ses amis qui pourront l’aider en mimant, en faisant des gestes ou même en chantant. Les thèmes proposés sont variés, allant de la musique aux animaux, en passant par le sport, etc.

5 – Je de société « Les loups-garous de Thiercelieux »

Lot de jeux de société sur un canapé. Crédit : MaySchwab

Édité par Asmodée et accessible aux enfants à partir de l’âge de 10 ans, Les Loups-garous de Thercelieux est un jeu de société d’ambiance de type compétitif. Jouable avec 8 à 18 joueurs, chaque partie dure environ 30 minutes. Vous devez notamment identifier l’identité de vos ennemis en vous basant sur le bluff ou la déduction. L’objectif du jeu est d’atteindre vos objectifs tout en démasquant vos adversaires. Vous pouvez tenir soit le rôle de villageois, soit celui du loup-garou.

6 – Perudo : Bluff en Amérique du Sud

Groupe de jeunes gens en train de jouer à un jeu de société. Crédit : GaudiLab

Autre jeu d’ambiance édité par Asmodée,Bluff en Amérique du Sud nécessite de 2 à 6 joueurs et est accessible aux enfants à partir de 8 ans. Ce jeu se base sur le bluff, les enchères et le hasard. Vous devez parier sur un nombre donné de dés dont la valeur permet de mettre le plus gros pari. Si vous possédez encore des dés à la fin de la partie, vous gagnez. Chaque manche dure environ 20 minutes.

7 – Jeu d’ambiance : Blanc Manger de Coco

Groupe d’amis autour d’une table. Crédit : GaudiLab

Blanc Manger de Coco est un jeu de société nécessitant entre 3 et 12 joueurs et un âge minimum de 16 ans. Essentiellement basé sur le jeu de main et le quizz, il est excellent pendant un apéro, un dîner, etc. Le but de ce jeu borderline consiste à trouver la meilleure phrase pour répondre à une question incomplète inscrite sur la carte d’un participant. Quelque 600 cartes composent ce jeu d’ambiance à succès qui se joue à travers des parties de 30 minutes.

8 – À jouer en famille ou entre amis : Stay Cool

Cartes en papier comportant des points d’interrogation. Crédit : sergent

Stay Cool est un jeu de quizz nécessitant entre 3 et 7 joueurs et jouable à partir de 12 ans. Le principe de ce jeu de société repose sur le quizz et les défis. Deux joueurs doivent vous poser chacun une question et vous devez y répondre de deux façons différentes. Sous pression, vous devez faire en sorte de rester calme tout en essayant de trouver les bonnes réponses.

9 – Jeu de société : Bang, la dure loi du Far West

Jeux de société empilés sur une table. Crédit : sergent

Signé édition Da Vinci Games, le jeu de société compétitif Bang! repose sur l’alliance, la trahison et la gestion de main. Dans ce jeu de cartes pour enfant et adulte, vous devrez éliminer des camps adverses pour vous imposer dans un monde sans loi, le Far West. Vous pourrez, au hasard, arborer le personnage d’un shérif, d’un hors-la-loi ou encore d’un cow-boy. Au travers des cartes que vous tirerez, vous pourrez avancer dans votre mission. Chaque partie se termine dès que vous aurez atteint votre objectif.

10 – Le jeu des paris pour une soirée active

Amis se prenant en photo dans un appartement. Crédit : GaudiLab

Parmi les jeux entre amis à ne pas manquer, le jeu des paris requiert de chaque joueur une capacité à réaliser les défis qui lui sont confiés, sans que les autres le découvrent. Vous devez préparer plusieurs papiers et chaque participant doit en tirer 3 à son arrivée. Dans ces papiers sont inscrits les défis que le joueur doit réaliser pendant la soirée, et ce, à l’insu des autres, sinon il perd.

11 – Un classique : Mâche mot

Plusieurs amis en train de s’amuser à travers un jeu drôle. Crédit : LuckyBusiness

Mâche-mot de l’éditeur Hasbro est un jeu à la fois amusant et compétitif. Vous devez lire et prononcer la phrase que vous voyez sur l’une des cartes, de la manière la plus distincte possible. En effet, vous devez porter un écarte-bouche pendant la lecture. Un temps limité vous est accordé pour la lecture de chaque carte.

12 – Roi des jeux d’alcool : le Beer Pong

Jeunes amis lors d’une partie de Beer Pong. Crédit : LightFieldStudios

L’un des plus célèbres au monde, le Beer Pong est un jeu compétitif simple à organiser. Il vous faut 6 gobelets en plastique et une petite balle légère. À l’extrémité d’une table, vous devez placer 6 gobelets que vous devrez remplir à moitié de bière ou d’une autre boisson. Rangez-les à la manière des quilles de bowling. Le joueur doit prendre la balle, se mettre à l’autre bout de la table et lancer la balle pour qu’elle rentre dans l’un des gobelets.

13 – Jeu de société coopératif : Galèrapagos

Plateau de jeu de stratégie. Crédit : vadimguzhva

Signé Édition Gigamic, Galèrapagos mélange alliance et trahison. Le but de ce jeu de société est de survivre sur une île déserte et surtout de s’en échapper. Cela requiert de la coopération et de l’entre-aide, ce qui n’est pas toujours évident. Accessible dès 10 ans, ce jeu de société coopératif se joue par groupes de 3 à 10 joueurs.

14 – Jeu compétitif : le Quart de Singe

Jeu de compétition en famille. Crédit : shironosov

Entre 2 à 8 joueurs sont requis pour jouer au Quart de Singe. Le premier joueur choisit une lettre, que le second joueur doit compléter par une autre lettre en vue de former un mot. Le participant qui ne peut plus ajouter une lettre a perdu.

15 – Tour de table avec le jeu du 21

Famille jouant autour d’une table. Crédit : nd3000

Le jeu du 21 est un classique des jeux entre amis ou en famille. Une première personne doit prononcer le chiffre 1. Son voisin de gauche doit continuer avec le chiffre 2. La personne se trouvant à gauche de celui-ci doit également poursuivre par le chiffre 3. Pareil pour 4, 5… Vous pouvez ensuite changer le sens de rotation en prononçant rapidement 2 chiffres, jusqu’à atteindre 21. L’objectif du jeu est d’éviter de se tromper, et cela nécessite une excellente mémoire.

16 – « Ni oui ni non » pour donner son avis

Des amis assis autour d’une table. Crédit : shironosov

Le jeu du ni oui ni non est un autre classique. Il requiert une bonne capacité à trouver rapidement des synonymes pour remplacer les mots oui et non dans les réponses. « Yes », « tout à fait », « exact », ou encore « nein », tout est possible sauf les mots interdits énoncés dans le titre du jeu.

17 – Jeu à faire en soirée : Le petit bac

Groupe d’amis jouant à un jeu de plateau. Crédit : ASphotowed

Le petit bac se joue à 3. Il vous faut un sablier, ainsi qu’un crayon et un bout de papier par personne. Commencez par déterminer plusieurs catégories telles que pays, villes, sports, fruits, etc. Pour débuter une partie, vous devez annoncer une lettre de l’alphabet. Les joueurs disposent alors d’une minute pour lister des mots appartenant aux différentes catégories et commençant par la lettre annoncée. Celui qui trouve le plus de bonnes réponses accumule le plus de points.

18 – Celebrity game

Point d’interrogation jaune sur fond de points d’interrogation noirs. Crédit : Vladislav Chorny

Jouable avec 2 équipes, Celebrity game mettra à l’épreuve le niveau de culture générale des joueurs. Son principe consiste à faire deviner le plus grand nombre de célébrités ou de noms communs à chaque équipe. Le jeu se répartit en trois manches.À la première manche, vous pouvez utiliser des phrases entières pour les devinettes. À la deuxième, vous ne pouvez plus utiliser qu’un seul mot pour chaque célébrité. Lors de la troisième manche, vous devez uniquement mimer la célébrité.

19 – Jeu de cartes : Dragobar

Groupe d’amis autour d’un jeu de cartes. Crédit : Studio Prostock

Dragobar s’adresse aux adeptes des jeux de drague. Chaque joueur doit parvenir à draguer la personne se trouvant sur sa gauche, alors que son voisin de droite fera tout pour l’en empêcher. Vous disposez de cartes vous permettant d’incarner un personnage ou choisir des phrases à utiliser.

20 – Les charades pour animer vos soirées

Cube en bois avec des points d’interrogation. Crédit : Andrii Yalanskyi

Autre grand classique des soirées en famille ou entre amis, les charades sont l’occasion de trouver des idées de devinettes drôles. Après avoir choisi une thématique, vous devez faire des gestes pour aider chaque joueur à deviner un animal, le nom d’un acteur, ou encore d’une ville…