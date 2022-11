Top 40 des blagues « quelle est la différence entre... »

Vous avez envie de rire un peu ? Vous êtes d’humeur à jouer aux devinettes ? Vous êtes au bon endroit : on a sélectionné pour vous quarante blagues «quelle est la différence entre…» À vous de jouer !

En plus d’être fédérateur, le rire a de nombreux bienfaits pour la santé : il permet d’évacuer le stress, de réduire la tension artérielle, de renforcer le système immunitaire notamment. Mieux qu’un médicament. Alors pourquoi s’en passer ? Pour passer un bon moment entre amis ou en famille, pour s’amuser seul ou à plusieurs, nous avons dresser pour vous une liste non-exhaustive de blagues «Quelle est la différence entre…». Avec les réponses, bien sûr ! Des blagues plus drôles les unes que les autres. À vous de jouer !

Attention : à partir de la blague n°25, il ne s’agit plus de devinettes pour enfants… Quelques-unes parlent de sexe, entre autres.



Le meilleur remède pour la santé : rire tous les jours, avec des blagues drôles par exemple

Blagues sur l’école et les enfants

Blague n°1 : Quelle est la différence entre un thermomètre et un maître d'école ?

Réponse : Aucune. On tremble quand ils affichent zéro.

Blague n°2 : Quelle est la différence entre une pile et l'école ?

Réponse : La pile a un côté positif.

Blague n°3 : Quelle est la différence entre un prof sympa et une baleine ?

Réponse : Ils sont tous les deux en voie de disparition.

Blague n°4 : Quelle est la différence entre un dentiste et le maître d'école ?

Le dentiste vous demande d'ouvrir la bouche, et le maître, de la fermer.

Blague n°5 : Quel est la différence entre un professeur et un Tampax ?

Réponse : Aucune. Tous les deux sortent du corps enseignant (en saignant).

Blague n°6 : Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël ?

Aucune ! Les deux se font enguirlander.

Jeux de mots en tout genre

Blague n°7 : Quelle est la différence entre un cendrier et une théière ?

Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c' est pour mon thé...

Blague n°8 : Quelle est la différence entre un avion et un chewing-gum ?

Réponse :Le chewing-gum ça colle et un avion ça décolle.

Blague n°9 : Quelle est la différence entre une mère et une horloge ?

Réponse : Une mère nous donne le bonheur et une horloge nous donne la bonne heure.

Blague n°10 : Quelle est la différence entre un marteau, un pull et une semaine ?

Le marteau a une manche, le pull deux manches et la semaine dimanche (dix manches).

Blagues drôles : quoi de plus marrant que les jeux de mots ?

Blague n°11 : Quelle est la différence entre Paris, Virginie et l'ours blanc ?

Aucune, parce que Paris est métropole, Virginie aimait trop Paul, et l'ours blanc est maître au pôle.

Blague n°12 : Quelle est la différence entre un joueur de foot et une horloge ?

Réponse : Le joueur de foot a sa tactique (tac tic) et l’horloge fait tic tac.

Blague n°13 : Quelle différence y-a-t’il entre une poule et un chapon ?

Réponse : Une poule, cha'pond et un chapon, cha'pond pas.

Blague n°14 : Quelle est la différence entre un robot et du ketchup ?

Aucune, ils sont tous les deux automates.

Blague n°15 : Quelle différence y-a-t’il entre un horloger et une girouette ?

Réponse : L’horloger vend des montres et la girouette montre le vent.

Blague n°16 : Quelle est la différence entre un fantôme et un train ?

Réponse : Le train est un convoi et le fantôme est un qu'on voit pas.

Blague n°17 : Quelle est la différence entre la Tour Eiffel de Paris et un prisonnier ?

Réponse : La Tour Eiffel est en acier et le prisonnier est en tôle.

Blague n°18 : Quelle est la différence entre une échelle et un pistolet ?

L’échelle sert à monter, le pistolet à descendre.

Blague n°19 : Quelle est la différence entre une cigarette et un ascenseur ?

Réponse : Aucune, tous les deux font descendre (des cendres).

Blague n°20 : Quelle est la différence entre un marin et un boucher ?

Réponse : Le marin voit les côtes avant le port, tandis que le boucher voit le porc avant les côtes.

Blague n°21 : Quelle est la différence entre Lady Di et Ronaldo ?

Réponse : Ronaldo, c’est petit pont et but. Lady Di c’est grand pont et poteau.

Blagues sur les policiers et les voleurs

Blague n°22 : Quelle est la différence entre un voleur et une chauve-souris ?

Aucune, ils dorment tous les deux le jour et volent la nuit.

Blague n°23 : Quelle est la différence entre un voleur et un babouin ?

Réponse : Aucune ils ont tous les deux la police (peau lisse) aux fesses.

Blague n°24 : Quelle est la différence entre un KFC et une garde à vue ?

Au KFC on te cuisine les poulets, alors qu'en garde à vue c'est les poulets qui te cuisinent.

Blague n°25 : Quelle différence y-a-t’il entre un gendarme et un savon ?

Réponse : Le gendarme fait partie de la police et le savon rend la peau lisse.

Blagues drôles : les policiers et les voleurs, sources d'inspirations pour les devinettes

Vive les belles-mères

Blague n°26 : Quelle est la différence entre une étoile et une belle mère ?

L’étoile est un astre et une belle-mère est un désastre.

Blague n°27 : Quelle est la différence entre un accident et une catastrophe ?

Réponse : L'accident c'est quand la belle-mère saute par la fenêtre et la catastrophe c'est quand elle se relève !

Blague n°28 : Quelle est la différence entre une belle-mère et un nuage ?

Réponse : Aucune. Quand l’une ou l’autre part, on passe une bonne journée.

Les hommes, les femmes, les blondes et les blagues sur le sexe (pour ne pas dire sexiste)

Blague n°29 : Quelle est la différence entre un homme parfait et un extra-terrestre ?

Réponse : Il n'y en a pas. On en a tous entendu parler, mais on n'en a jamais vu !

Blague n°30 : Quelle est la différence entre une lettre et une blonde ?

Réponse : Aucune, elles sont toutes les deux timbrées.

Blague n°31 : Quelle est la différence entre une blonde et un miroir ?

Réponse : Le miroir réfléchit sans parler et la blonde parle sans réfléchir.

Blague n°32 : Quelle est la différence entre une femme et une piscine ?

Aucune, ça revient vraiment cher compte-tenu du temps qu'on passe dedans.

Blague n°33 : Quelle est la différence entre un macho et un pêcheur ?

Réponse : Le macho ne se vantera jamais d’en avoir attrapé une grosse.

Blague n°34 : Quelle est la différence entre une pomme de terre et une blonde ?

Réponse : La pomme de terre est cultivée.

Blague n°35 : Quelle est la différence entre une mauvaise conductrice et des fraises ?

Aucune, les deux se retrouvent dans le champ.

Blague n°36 : Quelle est la différence entre une femme et une tortue ?

Aucune, il suffit de les retourner pour qu'elles remuent les jambes.

Blague n°37 : Quelle est la différence entre une femme et une poubelle ?

Réponse : Aucune. Après l'avoir bourrée toute la semaine, faut se faire chier à la sortir le dimanche.

Blague n°38 : Quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage ?

Avec une femme de ménage, quand c'est mouillé on ne rentre pas.

Blague n°39 : Quelle différence y-a-t’il entre une femme et un ouragan ?

Réponse : Aucune, quand ça vient, c'est chaud et humide, quand ça repart, c'est avec ta bagnole et ta maison.

L’alcool, avec modération

Blague n°40 : Quelle est la différence entre une bière et un chasseur ?

La bière, on peut en trouver sans alcool !

Il y a une multitude de blagues drôles pour vous amuser