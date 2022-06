Top 50 des meilleures énigmes du Père Fouras

Les énigmes du Père Fouras sont l’une des épreuves les plus célèbres de l’émission du Fort Boyard en France. Voici un top 50 des énigmes du Père Fouras.

Fort Boyard : 25 énigmes du Père Fouras les plus populaires

Les épreuves durant lesquelles les candidats doivent répondre aux énigmes du Père Fouras dans l’émission télévisée Fort Boyard sont bien connues. Les énigmes du Père Fouras constituent une étape cruciale afin que l’équipe monte au niveau supérieur. Les joueurs doivent lire une énigme en inscription dans des livres ou reçoivent un coup de fil du Père Fouras, et doivent y répondre rapidement dans des circonstances difficiles afin de bien faire monter la pression. Beaucoup de téléspectateurs suivent ces fameuses énigmes depuis la date de la première émission du jeu sponsorisé le plus regardé en France.

1/ Énigme Père Fouras : Il peut parfois servir au classement, ou glisse sur l'eau lentement. Il est parfois fait de ciment. Il s'obtient toujours en étudiant.

Réponse : Le bac

2/ Énigme Père Fouras : On la tourne pour avancer ; mais quand on l’est, cela signifie «être branché». Qui est-elle ?

Réponse : La page.

3/ Énigme Père Fouras : Quand on y est, on ne sait où on est. Il n’est fait que d’eau, mais peut devenir un impénétrable rideau.

Réponse : Le brouillard.

4/Énigme Père Fouras : Il est le point de départ sans mener nulle part. Terreur de l’écolier, surtout s’il est pointé.

Réponse : Le zéro.

5/ Énigme Père Fouras : Ce tableau n’est pas vraiment apprécié, pour vous nourrir vous la cassez, en travaillant vous la gagnez, sortant du four elle est dorée

Réponse : La croûte.

6/ Énigme Père Fouras : S’il se montre en paillettes, ce n’est pas pour faire la fête. On l’apprécie pour nettoyer. On le passe pour enguirlander.

Réponse : Le savon.

7/ Énigme Père Fouras : Si de bon, parfois, il est qualifié. À transporter, il peut aider. S'il possède une certaine beauté, à lui, on peut vous envoyer.

Réponse : le diable.

8/ Énigme Père Fouras : À l’origine de tout être vivant, celles du fort vous réservent bien des tournants.

Réponse : Les cellules.

9/ Énigme Père Fouras : Éternelles au pluriel, éphémères au singulier, on aime la voir à Noël, mais pas plus tard qu'en février.

Réponse : La neige.

10/ Énigme Père Fouras : Il a une arête, et une aile de chaque côté. Comparé à une trompette, qui n'est pas forcément bouchée.

Réponse : Le nez.

11/ Énigme Père Fouras : À votre seuil elle est souvent. Son coup fatigue promptement, son code est assez répandu, nombreux y sont venus.

Réponse : La barre.

12/ Énigme Père Fouras : Petite plante violacée, elle nous obsède sans arrêt. Donne des réponses ou des idées, sans elle, pas d'indice gagné ! Qui est-elle ?

Réponse : La pensée.

13/ Énigme Père Fouras : C'est le refuge des pensifs, des plus ambitieux au monde, l'objectif ! Dans ses mers il n'y a point d'eau, pour la voir, on regarde en haut. Qui est-elle ?

Réponse : La lune.

14/ Énigme Père Fouras : Qu'il soit quart ou bien demi, c'est un silence qu'il traduit. Tant qu'il n'est pas le dernier, on peut toujours le pousser. Qui est-il ?

Réponse : Le soupir.

15/ Énigme Père Fouras : Comme les rides sur l'eau, d'un choc, elles descendent à zéro. Du sol à la radio, elles suivent le micro. Qui sont-elles ?

Réponse : Les ondes.

16/ Énigme Père Fouras : Malgré son caractère, elle protège ses congénères, elle assure la passagère, et contrôle aussi les frontières. Qui est-elle ?

Réponse : La Po lice

17/ Énigme Père Fouras : Sans elle point d'impression, elle nourrit les canons. Vous ne devez pas brûler, la dernière pour gagner. Qui est-elle ?

Réponse : La cartouche.

18/ Énigme Père Fouras : Séance pour délibérer, bien le suivre est avisé. C'est un lieu d'affrontements où l'on joue pour du temps. Qui est-il ?

Réponse : Le conseil.

19/ Énigme Père Fouras : Cette donnée que l’on voit changer

Tout au long de l’année,

Peut être fixée pour se rencontrer.

Réponse : La date



20/ Énigme Père Fouras : On peut en compter deux dans l'heure, mais aussi deux dans la journée. On en voit deux dans la semaine, et toujours deux dans une année. Qui est-elle ?

Réponse : La lettre E.

21/ Énigme Père Fouras : Ce signe de caractère, peut être noir ou jaune clair. Il habite les déserts, et il se faufile entre les pierres. Qui est-il ?

Réponse : Le scorpion.

22/ Énigme Père Fouras : Plus il y en a, moins ça pèse. Qu'est-ce que c'est ?

Réponse : Les Trous

23/ Énigme Père Fouras : Enlevez-lui une lettre, deux lettres, toutes ses lettres, il est toujours le même. Qui est-il ?

Réponse : Le Facteur

24/ Énigme Père Fouras : Au début du siècle, j'ai connu deux frères qui se détestaient. Bien qu'ayant eu centfois l'occasion de supprimer l'autre sans encourir les foudres de la justice, ils ne le firent jamais. Pourquoi ?

Réponse : C'était des frères siamois

25/ Énigme Père Fouras : Un ami et moi avons vu le jour au même instant et avons le même âge.

Pourtant, même lorsque nous étions ensemble,

Nous n'avons jamais célébré notreanniversaire enmême temps.

Réponse : Ils sont nés au même instant, mais sous des cieux différents. À cause du décalage horaire, l'anniversaire est décalé d'une journée.

Les 25 énigmes du Père Fouras les plus difficiles

Certaines énigmes difficiles du Père Fouras dans l’émission Fort Boyard sont jugées particulièrement difficiles. L’équipe qui réussit à y répondre le plus rapidement remporte la victoire. En voici quelques-unes de ces épreuves d’énigmes.

26/ Énigme Père Fouras : Un ami facétieux et bizarre collectionnait les armes de chasse.

Un jour, il voulut se débarrasser de l'une d'entre elles et faillit devenir fou. Pourquoi ?

Réponse du Père Fouras : Il s'agissait d'un boomerang, il l'a lancé et l'arme est revenue.





27/ Énigme Père Fouras : Il peut faire le bien, il peut faire le mal.

Il purifie ou il détruit.

Il laisse derrière lui un goût de cendre. Que désigne cette énigme?

Réponse : Le feu





28/ Énigme Père Fouras : Comment peut-on soustraire 5 de 4 ?

Réponse : En utilisant les chiffres romains





29/ Énigme Père Fouras : On la reçoit sans remercier.

On en profite sans savoir pourquoi.

On la donne à d'autres.

On la perd sans son apercevoir.

Réponse : La Vie





30/ Énigme Père Fouras : Officier mécanicien je souffrais du mal de mer pendant une forte tempête.

N'ayant rien absorbé et demeurais à mon poste alors que la tempête redoublait,

Je retrouvais la sérénité. Pourquoi ?

Réponse : Je me trouvais à bord d'un sous-marin en surface. Celui-ci ayant plongé, l'effet de la tempête a cessé.





31/ Énigme Père Fouras : Rarement le chien s’en sépare,

Et bien souvent, la femme s’en pare.

Son coup demande des efforts,

Et c’est parfois

Réponse : Un collier





32/ Énigme Père Fouras : Il est toujours courbé.

Dedans, on doit souffler.

Ce fil de fer replié,

Nous sert pour attacher.

Qui est-il ?

Réponse : Un trombone





33/ Énigme Père Fouras : Chacun à tout moment le montre au bout du doigt. Qu'est-ce ?

Réponse : L'Ongle

34/ Énigme Père Fouras : Il existe, mais n'a pas de corps ni d’âge.

Il entend, mais il n'a pas d'oreille.

Il parle, mais il n'a pas de bouche.

Qu'est-ce donc ?

Réponse : L'Écho





35/ Énigme Père Fouras : Nous apparaissons toujours dans un éclat de rire

Quand nous claquons, c’est mauvais signe. Qui sommes-nous?"



Réponse : Les dents.





36/ Énigme Père Fouras : Grâce à lui on peut commander

Aux marins et aux sportifs

Mais pour l’acteur, il faut l’avouer

C’est un bruit très agressif. Qui est-il ?

Réponse : Le sifflet.





37/ Énigme Père Fouras : Bateau rapide sur la mer

Ou bien star parmi les lumières

Dont le nom chéri du public

Connaît une gloire éphémère. Qui est-elle?

Réponse : La vedette.





38/ Énigme Père Fouras : Pendue, elle est bavarde

Avalée, elle rend muet

Donnée, elle montre son ignorance. Qui est-elle?

Réponse : La langue.





39/ Énigme Père Fouras : Immobile sur un pied

À la vitesse de la lumière

Il vous porte à des milles de distance

Un clin d’œil lui suffit. Qui est-il?

Réponse : Le télescope.





40/ Énigme Père Fouras : À la mairie pour les mariés

À la barre pour la vérité

Sur la piste pour le passer. Qui est-il?

Réponse : Le témoin





41/ Énigme Père Fouras : On la donne, on la reprend

On le coupe et cependant sans la voir, on peut la déformer.

Elle finit par s’envoler. Qui est-elle?

Réponse : La parole.





42/ Énigme Père Fouras : Souvent promise rarement atteinte,

Quelques fois rousse ou bien de miel.

Qu'elle soit pleine, ou bien nouvelle,

Le premier jour de la semaine lui appartient.



Réponse : La Lune





43/ Énigme Père Fouras : Son coup est toujours surprenant.

Ses pièces ne sont pas d’argent.

Il est réputé pour ses scènes.

Antique, c’est une moitié d’arène. Qui est-il ?

Réponse : Le théâtre





44/ Énigme Père Fouras : Elle peut être un mari.

Il s'agit d'une partie.

Pour pouvoir la trouver,

Il vous faut diviser. Qui est-elle ?

Réponse : La moitié





45/ Énigme Père Fouras : Il est enfermé dans une cage,

Mais il n'est pas sauvage.

S'il peut rendre certains phobiques,

Les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il ?

Réponse : L’ascenseur





46/ Énigme Père Fouras : La couleur de mon indice est le blanc

Mon indice est généralement d’origine italienne

Mon indice se nommait Pierre, Benoît, Jean, François et les autres

Mon indice a rédigé des bulles. Qui sont-ils?

Réponse : Les Papes





47/ Énigme Père Fouras : On le demande

On le poursuit

On le perd

On le passe. Qui est-il?

Réponse : Le chemin (ou le temps).





48/ Énigme Père Fouras : Il est bon quand il est tôt.

Quand il est tôt, il est petit.

Mais aussi il peut être beau.

Et quand il est tard, il est fini. Qui est-il?

Réponse : Le matin





49/ Énigme Père Fouras : Pour un secret, on peut l’acheter.

On peut se taire et le garder.

Dans un studio, avant de filmer, c’est toujours lui qui est demandé. De quoi parle cette énigme?

Réponse : Le silence





50/ Énigme Père Fouras : Elle nous tire les larmes des yeux sans que nous éprouvions de chagrin.

Elle suit lentement son chemin qui la mène toujours vers les cieux.

On dit qu’il n’y en a pas sans feu. Qui est-elle?

Réponse : La fumée