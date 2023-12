Travailler en open space augmenterait les risques de dépression selon une étude

Dans une étude publiée le 7 décembre 2023, la Dares (Direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques), met en lumière les inconvénients des conditions de travail dans les open space.

Promu pour favoriser la communication entre les travailleurs, l’open space expose-t-il les salariés à des conditions de travail et des risques professionnels particuliers ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre la Dares dans une étude publié le 7 décembre dernier.

En France, selon des données de 2019, plus de 3,2 millions de salariés travaillent en open space, ce qui représente 40% des salariés de bureau. Contrairement au bureau fermé, l’open space est vanté pour son intention de développer une dynamique d’entraide collective au travail, contrairement au bureau cloisonné où chacun est dans son coin.

Seulement voilà, l’open space comporte aussi ses inconvénients et ils seraient bien plus problématiques que l’on pensait. Le premier élément à prendre en compte, c’est l’environnement bruyant que permet un espace ouvert, sans oublier la température élevée engendrée par la densité d’individus dans la même pièce, voire sur la même table. Une donnée qui expose le salarié à la distraction, à des difficultés de concentration et à une intimité réduite, le conduisant à adopter une stratégie pour privilégier le travail.

Crédit photo : iStock

Dans un environnement de bureau ouvert, les horaires sont aussi moins extensifs. Pris dans l’ébullition du travail toute la journée, le salarié en open space est moins enclin à faire des heures supplémentaires. En revanche, sur ses horaires de travail, son rythme sera plus intense et plus contraint.

Les open space, un danger pour le bien-être mental et la santé ?

L’autre enseignement révélé par l’étude, c’est celui du bonheur engendré par le travail réalisé dans un open space : “Le travail est moins porteur de sens pour les salariés en open space que pour les salariés en bureau classique”. En effet, noyé dans le collectif, un salarié va avoir un sentiment moindre d’utilité sociale. Il se sent remplaçable, parmi les autres et éprouve moins souvent la fierté du travail bien fait et le sentiment de faire quelque chose d’utile aux autres.

En outre, dans les sociétés en open space, le sentiment d’insécurité est plus important chez les salariés car ils sont souvent confrontés à des changements organisationnels (restructuration, déménagement, plan de licenciement) au sein de la société.

Crédit photo : iStock

Enfin, l’étude met aussi en lumière le danger de l’open space sur l’élément le plus important : celui de la santé ! Les salariés en open space sont plus nombreux à déclarer des douleurs et à s’absenter pour des raisons médicales : “Ce phénomène pourrait s’expliquer, d’une part, par une exposition au bruit et aux virus plus importante en open space, et d’autre part, par des facteurs de risques psychosociaux. Par exemple, le manque d’autonomie, plus marqué chez les salariés en open space, est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires et mentales. D’ailleurs, du point de vue de la santé psychique, les salariés en open space sont un peu plus nombreux à avoir un risque élevé de dépression”.