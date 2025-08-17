Un mineur fait le buzz pour avoir emmené son fils de 3 ans à son premier match alors qu'il est encore couvert de poussière

Une fois sa journée de travail terminée, un mineur a emmené son fils de trois ans à son premier match de basket alors qu’il était encore couvert de poussière de charbon.

En 2022, Micheal Joe Mcguire, un Américain de 29 ans, a vécu une journée chargée en émotions. Il a emmené son fils de trois ans assister à son premier match de basket.

À l’époque, le jeune papa, qui exerce la profession de mineur dans le Kentucky, a mis les bouchées doubles pour arriver temps au stade.

Crédit Photo : Micheal Joe Mcguire

Et pour cause : sa journée de travail terminait à 17 heures, tandis que la rencontre sportive commençait à 18 heures.

Une fois ses tâches terminées, le père de famille s’est empressé de rejoindre son petit garçon et sa femme dans les gradins.

Entre-temps, Michael n’a pas eu le temps de se changer. Résultat : il s’est installé sur son siège, encore vêtu de son uniforme et couvert de poussière de charbon.

« Le rêve américain »

Sa tenue a attiré l’attention de l’entraîneur de basket-ball John Calipari. Il a immortalisé ce moment et a partagé le cliché sur Twitter, où il est devenu viral.

« Le rêve américain de ma famille a commencé dans une mine de charbon à Clarksburg,en Virginie-Occidentale, donc cette photo me touche particulièrement. D'après ce qu'on m'a dit, après son quart de travail, il s'est précipité pour rejoindre son fils et regarder notre équipe. Je ne sais pas qui il est, mais j'ai des billets pour lui et sa famille au Rupp afin qu'ils soient traités comme des VIP ! », a écrit le coach en légende du post.

Crédit Photo : Micheal Joe Mcguire

Le tweet a récolté plus de 160 000 likes et des centaines de commentaires.

Interrogé à ce sujet, le principal concerné est revenu sur ce qu’il s’est passé auprès du médial local WKYT. Comme il le précise, il ne voulait pas rater le premier match de basket de son fils.

Crédit Photo : Micheal Joe Mcguire

« C’était soit y aller directement, soit manquer la moitié du match pour rentrer chez prendre une touche et tout le reste ». (Micheal Joe Mcguire)

Une chose est sûre : ce souvenir restera à jamais gravé dans sa mémoire.