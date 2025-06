Un bébé fait un arrêt cardiaque dans un avion, une passagère lui sauve la vie

Il y a quelques jours, un bébé a fait un arrêt cardiaque dans un avion qui reliait deux villes espagnoles. Par chance, le nourrisson a été sauvé par une passagère qui se trouvait à bord.

Quand on est dans un avion, des imprévus peuvent survenir et perturber le vol. Dans ces cas là, quand il y a un problème ou un danger dans un avion, il est possible de compter sur les membres de l’équipage et sur les passagers pour arranger la situation. En janvier 2024, la porte d’un avion s’est arrachée en plein vol et une femme a sauvé la vie de son fils alors qu’il était happé dans le vide.

Crédit photo : iStock

En septembre 2022, une infirmière à la retraite a sauvé la vie d’un bébé dans un avion. Plus récemment, un événement similaire s’est produit lors d’un vol qui reliait deux villes espagnoles, Las Palmas et Hondarribia. En effet, un bébé a fait un arrêt cardiaque alors que l’avion était dans les airs.

Elle sauve la vie du bébé

Les membres de l’équipage ont immédiatement demandé si un médecin se trouvait parmi les passagers. Par chance, il y avait Fátima Román. Cette aide-soignante travaille dans une maison de retraite et a perdu 86% de sa vision à cause d’une méningite contractée à l’âge de 11 ans. Malgré son handicap, elle a réussi à prendre les choses en main.

“Je me débrouille plutôt bien, mais certaines choses sont plus difficiles pour moi que pour mes collègues”, a-t-elle confié au média espagnol 20 Minutos.

Crédit photo : iStock

Au départ, tout le monde dans l’avion pensait que le bébé avait fait un malaise. Mais en l’ayant dans les bras, Fátima a rapidement compris qu’il ne respirait plus et qu’il faisait un arrêt cardiaque. Bien qu’elle n’ait jamais fait de massage cardiaque autre que sur un mannequin, Fátima n’a pas hésité une seconde à stimuler le cœur du bébé dans l’espoir de le faire repartir.

“Il était comme mort, comme une poupée inerte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais au bout d’un moment, le cœur du bébé a commencé à battre. Je crois que c’est la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie”, a confié la passagère à La Dépêche.

Fátima a finalement réussi à ramener le bébé à la vie. Son coeur a recommencé à battre et le nourrisson s’est mis à crier. Un atterrissage d’urgence a été demandé et les secours attendaient l’enfant lorsque l’avion s’est posé. Le bébé a été transporté à l’hôpital avec sa mère. De son côté, Fátima a regagné sa place dans l’avion sous les applaudissements des passagers, les larmes aux yeux. Si la compagnie aérienne Binter Canarias a décidé de lui offrir deux billets d’avion, Fátima a un souhait : parvenir à contacter la famille du bébé pour avoir de ses nouvelles.