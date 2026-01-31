Un policier emmène une veuve au cimetière et découvre qu'elle dort sur la tombe de son mari depuis des mois

Deux semaines avant les fêtes de Noël, un policier américain a pris une femme en stop pour la conduire au cimetière. Il a alors fait une découverte déchirante.

Il y a un mois, une rencontre fortuite entre un policier de 33 ans et une veuve s’est transformée en belle amitié.

Cette histoire a commencé le 13 décembre 2025 à Syracuse, une ville de l'État de New York (États-Unis), rapporte People.

Ce jour-là, l’agent de police Jamie Pastorello réalisait une patrouille lorsqu’il a remarqué une dame âgée d’une cinquantaine d’années qui peinait à gravir une colline avec un sac de courses.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, il s’est arrêté à sa hauteur pour lui proposer de la conduire chez elle. La passante, prénommée Rhea Holmes, a alors révélé qu’elle se rendait au cimetière de Syracuse pour veiller sur la tombe de son époux.

Sur le trajet, la quinquagénaire a évoqué ses vingt-six ans de mariage et sa foi, remerciant à plusieurs reprises le conducteur de s’être arrêté pour l’aider.

À leur arrivée, la passagère a demandé au policier de prendre une photo avec elle pour immortaliser ce moment. Le département de police a ensuite publié le cliché sur Facebook quelques jours avant Noël.

Elle dort dans le cimetière depuis huit mois

La publication est rapidement devenue virale. Celle-ci a été vue par un employé d’entretien du cimetière, qui a reconnu Rhea Holmes. Il a aussitôt contacté les autorités pour leur faire part de son inquiétude.

Ce dernier a indiqué que la femme dormait dans le cimetière depuis l’été. Cette information a choqué Jamie Pastorello.

« Nous sommes confrontés tous les jours à des sans-abri. Elle ne présentait aucun signe particulier », a-t-il indiqué auprès du site Today.

Crédit Photo : iStock

Par la suite, l’agent a appris qu’elle vivait dans le cimetière depuis environ huit mois. Cette dernière dormait sur une bâche posée sur la tombe de son mari, « portait les mêmes vêtements tous les jours », et stockait quelques provisions à proximité.

Comme le précise le policier, elle évitait d’attirer l’attention sur elle et ne demandait jamais d’aide.

« Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Jamais de la vie », a indiqué la principale concernée.

Une histoire tragique

Avant de perdre son logement, Rhea Holmes travaillait comme assistante administrative. Son mari, Eddie Holmes, était pasteur et musicien, et travaillait également comme agent de sécurité. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque en 2020, à l'âge de 69 ans.

Après sa mort, rongée par le chagrin, la veuve a perdu son emploi et a finalement été expulsée. Malgré sa situation, elle a continué à faire du bénévolat dans des banques alimentaires et des églises.

« J'ai simplement continué à donner aux autres. C’était la seule façon pour moi de tenir le coup ». (Rhea Holmes).

Aujourd’hui, cette Américaine pense que c’est sa foi qui l’a conduite vers Jamie Pastorello.

« C'est Dieu qui a mis Jamie sur mon chemin. Il savait que j'avais besoin d'aide et il m'a guidée vers lui », a-t-elle ajouté.

Crédit Photo : Denis Nett

De son côté, le policier a aidé sa nouvelle à trouver un logement temporaire. Peu après, il a lancé une cagnotte en ligne. Celle-ci a réuni plus de 27 000 dollars.

Rhea Holmes a par la suite été mise en contact avec une association locale qui fournit de petits logements entièrement meublés aux personnes dans le besoin. Elle a pu emménager dans un studio le 5 janvier 2026, après des années de galère.

Depuis son installation, elle est restée proche de son ange gardien. Très bons amis, ils se parlent au téléphone presque tous les jours et se retrouvent régulièrement pour prendre un café.