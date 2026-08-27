Cette adorable tiny house mobile de 12 mètres carrés peut loger 4 personnes pour 50 000 euros

Cette tiny house n’a rien à envier à ses semblables. Il faut dire qu’en plus de tout l’équipement nécessaire, elle est transportable au gré de vos envies.

Une superficie de 12 mètres carrés et la possibilité de recevoir des invités

Certains font le choix de vivre dans un camping-car pour sillonner les routes tout en emportant leur maison avec eux. Des tiny houses font de même. C’est le cas de la Petite Pelican.

Ne vous y méprenez pas : derrière ses 4,9 mètres de long et ses 11,8 mètres carrés de surface, la mini-maison a l’espace suffisant pour y vivre au quotidien. D’ailleurs, elle peut même accueillir jusqu’à 4 personnes.

Crédit photo : Tiny House Listings

De l’extérieur, la Petite Pelican offre un revêtement blanc à planches et une toiture métallique, renseigne le site New Atlas. Elle possède un coffre de rangement extérieur pour y ranger les bouteilles de propane.

Une mini-maison qui peut prendre la route

Crédit photo : Tiny House Listings

L’intérieur de la Petite Pelican fait également le choix du blanc : des lambris aux portes et fenêtres. Seul le sol, en vinyle, est marron. Outre ce choix, qui apporte de la clarté à l’espace de vie, l’intérieur de la mini-maison est très fonctionnel. Il possède une banquette convertible équipée d’un lit cigogne qui se tire comme un tiroir (parfait pour recevoir des invités), une télévision murale et un petit fauteuil.

Crédit photo : Tiny House Listings

Le salon mène ensuite à la cuisine, là aussi parfaitement équipée avec plaque de cuisson, four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, évier et placards de rangement. Puis, la cuisine mène, elle, à la salle de bain qui comprend une douche à l’italienne et des toilettes.

Crédit photo : Tiny House Listings

Il faut emprunter les escaliers pour accéder à la mezzanine sous plafond bas où se trouve un lit king size. Des barrières ont été installées pour plus de sécurité et de confort.

La Petite Pelican offre tout le nécessaire malgré son espace restreint. Surtout, elle permet à ses propriétaires de prendre la route quand bon leur semble puisqu’elle repose sur une remorque à deux essieux. En Caroline du Nord, où elle est vendue, la Petite Pelican est au prix de 60 000 dollars (soit un peu plus de 51 000 euros).

Crédit photo : Tiny House Listings

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