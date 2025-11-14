Un chasseur se tue en voulant ramasser le gibier qu'il vient d'abattre

Un chasseur est décédé en début de semaine en essayant de ramener le gibier qu'il venait de tirer. Précisions.

Nouvel accident tragique lors d'une partie de chasse

Un chasseur a récemment perdu la vie dans des circonstances troublantes, en Isère, rapportent nos confrères de France 3 régions. Après avoir abattu sa proie, ce dernier aurait en effet été victime d'une chute mortelle, alors qu'il tentait de mettre la main sur l'animal mort.

Chasseur, il se tue en tentant de récupérer le gibier qu'il vient de tirer

Les faits ont eu lieu ce lundi 10 novembre sur la commune isolée de La Morte, située à une quarantaine de kilomètres au sud de Grenoble.

La victime, un homme âgé de 50 ans, traquait le gibier dans un secteur escarpé du Grand Serre, à environ 2 141 mètres d'altitude lorsque le drame est survenu. Si ce décès peut paraître suspect de prime abord, il semblerait pourtant qu'il ne s'agisse que d'un banal et triste accident, comme il en arrive parfois en montagne. Selon le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère, ce quinquagénaire, grand passionné de chasse et montagnard chevronné, aurait soudainement perdu l'équilibre avant de chuter en voulant récupérer le gibier qu'il venait de tirer.

C'est vers 14h45 que les secours ont été prévenus par le fils du défunt, inquiet de ne pas voir son père revenir de la chasse. Après s'être immédiatement rendus sur place à l'aide d'un hélicoptère Dragon 38-1, les secouristes ont rapidement localisé la victime en contrebas d'une barre rocheuse, située sur le versant Nord-Est du massif du Taillefer. Hélas, malgré tous leurs efforts, ces derniers n'ont pas réussi à sauver la victime, probablement décédée sur le coup.

Le corps du défunt a ensuite été héliporté dans la vallée.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

