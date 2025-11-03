Il perd 53 millions d'euros en bitcoin après avoir dissimulé ses codes dans... un étui de canne à pêche

En Irlande, un homme a perdu sa fortune virtuelle d’un montant de 53 millions d’euros après son arrestation pour trafic de drogue.

L’histoire rocambolesque de l’Irlandais Clifton Collins a fait les gros titres des médias internationaux. Et pour cause : cet homme a dû tirer un trait sur sa fortune virtuelle à cause d’une erreur de sa part.

Tout a commencé en 2017 lorsque Clifton Collins, alors âgé de 49 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour trafic de drogue.

Avant cela, ce natif de Dublin avait fait le choix de convertir son argent lié à son activité illicite en bitcoin. Un geste visant à blanchir ses gains.

Pour éviter les risques de piratage, le criminel a décidé de répartir sa monnaie virtuelle sur douze portefeuilles numériques entre 2011 et 2012.

Une fortune en bitcoin colossale

À l’époque, le principal intéressé possédait plus de 6000 bitcoins. Un joli pactole estimé à 53 millions d’euros.

En parallèle, le trafiquant a noté les mots de passe de ses comptes - valant chacun 4,5 millions d’euros - sur une feuilles A4.

Une fois cette étape terminée, il a caché son précieux bout de papier dans un endroit improbable : un étui de canne à pêche. Un accessoire dissimulé dans son garage.

Alors qu’il pensait son pactole à l’abri, Clifton Collins a été arrêté par les forces de l’ordre, avant d’être placé derrière les barreaux.

Les mots de passe finissent… brûlés

Pendant ce temps-là, la maison que le prisonnier louait a été vidée par le propriétaire des lieux. C’est dans ce contexte que les affaires du prisonnier ont été envoyées à la décharge publique.

Parmi elles figurait… le matériel de pêche. Ce déchet, comme le reste des objets appartenant au cultivateur de cannabis, a été transféré en Chine et en Allemagne pour y être incinéré.

Vous l’aurez compris, le malheureux a ainsi perdu pour toujours les mots de passe lui permettant d’accéder à son magot. D’autant plus que celui-ci ne les a jamais appris par cœur.

Lors de son arrestation, les policiers ont saisi 100 000 euros en cash et 500 plants de cannabis d’une valeur de 400 000 euros. Ce n’est pas tout. Les agents ont réussi à mettre la main sur l’un des portefeuilles virtuels.

Depuis cette mésaventure, Clifton Collins n’a plus que ses yeux pour pleurer.