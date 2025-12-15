Miss Finlande perd son titre après avoir fait un geste raciste

Accusée de racisme, Miss Finlande a rendu sa couronne trois mois seulement après son sacre.

Une reine de beauté dans la tourmente. Après Miss Provence et Miss Aquitaine, c’est au tour de Sarah Dzafce, Miss Finlande, de se retrouver au cœur d’une polémique. En cause : un cliché sur lequel la jeune femme effectue un geste raciste.

Crédit Photo : Sarah Dzafce / Instagram

Un geste douteux

En septembre dernier, Sarah Dzafce a été élue plus belle femme du pays aux mille lacs. Mais son règne aura été de courte durée.

Comme le rapportent plusieurs médias, la Finlandaise a été destituée de son titre trois mois après son couronnement.

La starlette a rendu sa couronne après des accusations de racisme à son encontre. Il y a quelques jours, une photo d’elle a refait surface sur les réseaux sociaux, et celle-ci a déchaîné les passions.

Crédit Photo : DR

Sur cette image, on la voit s’étirer les yeux avec les doigts. En légende du post, la reine de beauté a écrit : « En train de manger chinois ». Une publication jugée raciste par les internautes. Face aux réactions négatives, Miss Finlande a assuré qu’elle se massait les tempes pour soulager de « forts maux de tête ». C’est pour cette raison qu’elle plisserait les yeux.

Crédit Photo : Sarah Dzafce / Instagram

Une autre Miss sacrée

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les explications de la lauréate 2025 n’ont pas fait l’unanimité. Une conférence de presse a été organisée jeudi 11 décembre, au cours de laquelle la gagnante du titre a présenté ses excuses à la communauté asiatique.

« Le racisme n’est en aucun cas acceptable », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Sarah Dzafce / Instagram

De son côté, le comité du concours de beauté a annoncé la destitution de Sarah Dzafce sur sa page Instagram.

« Le contenu publié sur les réseaux sociaux de la Miss Finlande en titre était offensant, préjudiciable et totalement contraire aux valeurs du concours (…) Le racisme n'est jamais acceptable, sous quelque forme que ce soit », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« Après mûre réflexion, nous avons pris une décision difficile, mais nécessaire : Le titre de Miss Finlande de Sarah Dzafce est révoqué à compter d’aujourd’hui ».

Tara Lehtonen, première dauphine de la compétition, a été sacrée nouvelle Miss Finlande 2026.

Crédit Photo : Tara Lehtonen / Instagram