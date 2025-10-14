Un adorable bébé éléphant se cache derrière un poteau après avoir été surpris en train de manger de la canne à sucre

Éléphanteau caché derrière un lampadaire

Pris en flagrant délit de gourmandise, ce bébé éléphant a cru bon se cacher derrière un fin poteau, sans succès. L’image adorable est devenue virale.

Les éléphants sont des animaux fascinants. La preuve avec ce jour où une matriarche a fait un geste magnifique pour remercier un conducteur. Cette fois-ci, c’est du côté de la Thaïlande qu’on vous emmène avec un bébé pachyderme qui a fait fondre le tout internet.

Dans une région du nord du pays, un bébé éléphant a été surpris par un groupe d’habitants en train de manger une canne à sucre dans un champ, en pleine nuit. Jusque-là, rien d’anormal. Jusqu’au moment où les locaux ont interpellé l’éléphanteau…

Une image qui fait fondre les internautes

Éléphants en ThaïlandeÉléphants en Thaïlande. Crédit photo : Lamberto Jesus/ iStock

Comme pris la main dans le sac, l’éléphanteau n’a rien trouvé de mieux que de se cacher derrière un lampadaire. Ou devrions-nous dire « a tenté » de se cacher. Car cela n’aura échappé à personne, le pachyderme est un peu trop large pour être entièrement caché par un fin lampadaire. Pourtant, le petit fut persuadé d’être caché des regards indiscrets.

Tandis que les habitants pointaient leur lampe torche en direction de l’animal, l’éléphant s’est immobilisé, pensant ne pas avoir été repéré. Sur les images partagées, on peut même voir le bébé fermer les yeux comme pour renforcer son invisibilité auprès des passants.

Éléphanteau caché derrière un lampadaireCrédit photo : thearchbishopofbanterbury/ Instagram

Sans surprise, le geste naïf de l’éléphanteau a fait fondre le cœur des internautes :

« Est-ce qu'il ferme les yeux ? En mode, si je ne les vois pas, ils ne me voient pas » ; « Ton ami humain t'a mal appris, mon petit » ; « Tout ce que je vois, c’est un rocher. Où est Ellie ? » ; « Donnez-lui toute la canne à sucre qu'il veut. Il est trop mignon » ; « Où suis-je censé regarder ? » ; « Donnez la canne à sucre au bébé. Regardez comme il est petit… On ne le voit même pas derrière la barre. Pauvre bébé », se sont amusés à écrire les internautes.

Cette image adorable de l’éléphant a recueilli près de 100 000 ‘j’aimes’ sur Instagram. En Thaïlande, les éléphants sont protégés. Leur faire du mal ou les tuer est passible d’une lourde peine de prison et de lourdes amendes, selon le site ndtv.

