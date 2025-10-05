Elle perd ses deux mains après avoir voulu prendre un selfie avec un requin

Dans les Caraïbes, une touriste canadienne s’est fait attaquer par un requin après avoir voulu le prendre en photo. Elle a été amputée des deux mains.

Une scène d’horreur s’est déroulée sur une plage des Caraïbes en février dernier. Une touriste canadienne était en vacances dans les îles Turques-et-Caïques. Âgée de 55 ans, elle a décidé d’aller se baigner quand elle est tombée nez-à-nez avec un requin. Au lieu de fuir, la quinquagénaire a eu une autre idée : prendre le requin en photo et se photographier avec lui.

Dans l’eau, elle a tenté d’interagir avec le requin pour l’attirer pour prendre une photo. Selon les estimations, il s’agissait d’un requin bouledogue de 1,80 mètre de long.

Crédit photo : iStock

Elle est amputée des deux mains

Evidemment, les choses ont mal tourné puisque le requin a attaqué la touriste. Il l’a mordu aux mains et à la cuisse. Le mari de la Canadienne est rapidement intervenu pour tenter d’empêcher le requin de la mordre à nouveau, tandis que l’animal continuait de tourner autour d’elle, comme le rapporte le Daily Mail.

Une fois que la femme a réussi à rejoindre la plage, une foule s’est amassée près d’elle pour lui venir en aide. Des personnes ont mis des chiffons sur ses bras pour tenter d’arrêter les saignements, et la victime a été transportées en urgence à l’hôpital.

Crédit photo : Daily Mail

Malheureusement, elle a perdu ses deux mains. Une main a été amputée au niveau du poignet et l’autre au milieu de l’avant-bras. La plage a quant à elle été évacuée. Bien que les attaques de requins soient très rares, ces incidents peuvent arriver. En Australie, un surfeur héroïque a sauvé des baigneurs de l’attaque d’un requin blanc, avant d’être dévoré sous leurs yeux. En juillet dernier, un enfant de 7 ans a été violemment attaqué par un requin en Polynésie.

Des événements qui prouvent que nous devons redoubler de prudence quand nous nous baignons dans l’océan.