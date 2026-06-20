L'addiction de ses parents a détruit son enfance, il décroche une bourse de 125 000 dollars pour entrer à l'université

Placé en famille d’accueil durant son enfance, un adolescent de 18 ans vient de décrocher une bourse universitaire grâce à ses excellents résultats scolaires.

Après une enfance difficile, Zackary Render, un lycéen américain de 18 ans, finit l’année scolaire en beauté.

Il vient en effet de décrocher une bourse universitaire lui permettant d’intégrer une grande université américaine et de poursuivre ses rêves. Un parcours d’autant plus impressionnant puisqu’il travaille à côté de ses études.

Crédit Photo : Zackary Render/Western Golf Association

Une enfance difficile

Enfant, Zackary a été placé en famille d’accueil à cause des problèmes d’addiction de ses parents biologiques. Une période difficile pour le petit garçon, qui manquait parfois de nourriture.

Sa vie a changé du jour au lendemain après son adoption à l’âge de huit ans. Avec le soutien de sa famille adoptive, il a pu se reconstruire, mener une vie plus stable et se concentrer sur sa scolarité.

À l’âge de 14 ans, il a commencé à travailler comme caddie dans un club de golf de l’Indiana. Son rôle consiste à accompagner un joueur sur un parcours pendant une partie.

Crédit Photo : Zackary Render/Western Golf Association

Cette expérience lui a permis de candidater à la Evans Scholarship, une bourse privée de plus de 125 000 dollars (environ 115 000 euros) réservée aux étudiants issus de milieux modestes et exerçant le métier de caddie.

Récemment, Zackary a appris qu’il était éligible grâce à ses excellents résultats scolaires, son attitude exemplaire et son parcours comme caddie.

« Le moment où j’ai reçu la lettre de la Western Golf Association et de la fondation Evans Scholarship sur le porche, il m’a fallu environ dix minutes pour trouver le courage de l’ouvrir », confie l’étudiant au magazine People.

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Le jeune boursier est fier de sa réussite

Aujourd’hui, le jeune boursier voit sa réussite comme l’aboutissement de nombreuses années de travail et de persévérance.

« La bourse Evans représente beaucoup pour ma famille, c’est une grande bénédiction compte tenu d’où je viens. Tout le travail que j’ai fourni, ainsi que celui investi par ma famille, a enfin porté ses fruits », confie-t-il.

Il prévoit d’intégrer l’université Purdue, une grande université publique américaine reconnue, où il souhaite étudier la logistique et les technologies d’ingénierie commerciale.

« J’espère exceller dans mes études, rejoindre d’autres boursiers Evans à Purdue et évoluer dans une communauté bienveillante où je pourrai m’épanouir », confie-t-il.

Crédit Photo : Zackary Render/Western Golf Association

Alors qu’il s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie, Zackary espère que son histoire encouragera d’autres jeunes dans la même situation à persévérer malgré les difficultés.

« Le principal conseil que je donnerais aux étudiants qui envisagent de devenir caddie et de viser la bourse Evans, c’est de ne pas abandonner. Certains jours seront difficiles, mais l’essentiel est de tenir bon et de persévérer », ajoute-t-il.

On lui souhaite bonne chance !