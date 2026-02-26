Une élève de 12 ans reçoit une balle dans la tête après avoir protégé ses camarades lors d'une fusillade

Maya Gebala

Maya Gebala, 12 ans, survivante de la fusillade de Tumbler Ridge, au Canada, lutte actuellement pour sa vie après avoir tenté de sauver ses camarades de classe.

Le 10 février 2026, une fusillade a éclaté à Tumbler Ridge, petite communauté de la province de la Colombie-Britannique, au Canada.

L’auteure de l’attaque, Jesse Van Rootselaar, 18 ans, présentée par la police comme une femme transgenre, a d’abord tué sa mère et son demi-frère à son domicile avant de se rendre à Tumbler Ridge Secondary School, son ancien établissement scolaire.

Tumbler Ridge Secondary SchoolCrédit Photo : AFP Photo / Trent Ernst

Elle a ouvert le feu sur des élèves et des membres du personnel, faisant six victimes et plus d’une vingtaine de blessés. L’assaillante s’est ensuite donné la mort à l’intérieur de l’école.

Au total, neuf personnes ont perdu la vie dans cette attaque, qui reste l’une des tueries de masse les plus meurtrières du pays.

Une héroïne de 12 ans blessée en protégeant ses camarades

Parmi les survivants figure Maya Gebala, une élève de 12 ans. Selon plusieurs médias, la jeune fille se trouvait avec des camarades de classe dans la bibliothèque pendant la fusillade.

Elle aurait alors tenté de verrouiller la porte afin d’empêcher l’auteure de l’attaque d’entrer et de protéger les autres élèves. Malheureusement, le mécanisme défectueux a permis à l’assaillante de pénétrer dans la pièce.

Maya Gebala Crédit Photo : GoFundMe

Au même moment, Maya a tenté de se cacher sous un bureau, mais elle a été touchée par balle à la tête et au cou. La fillette a subi d’importants dommages cérébraux, rapporte le quotidien National Post.

Gravement blessée, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants de Vancouver, où elle a été placée dans un coma artificiel.

Maya Gebala Crédit Photo : GoFundMe

Toujours entre la vie et la mort

Près de deux semaines après la tragédie, Maya lutte toujours pour sa vie, malgré les signes encourageants comme de légers mouvements des membres.

Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer les soins de la petite fille et permettre à ses parents de rester à son chevet sans contraintes financières.

Maya Gebala et sa soeurCrédit Photo : GoFundMe

Samedi 21 février, la patiente a subi une intervention chirurgicale « en raison d’une grave accumulation de liquide dans le cerveau». Par chance, l’opération a été un succès, a indiqué David Gebala, son père, dans un communiqué publié le lendemain.

« Notre courageuse petite guerrière a surmonté son opération d’urgence. Après ce qui nous a semblé être l’heure la plus longue de notre vie, le chirurgien est venu nous annoncer que l’intervention avait été un succès », a-t-il déclaré sur Facebook.

Avant d’ajouter :

« Un drain a été posé sur son côté droit, et elle continue de tenir bon - une nouvelle épreuve qu’elle affronte avec une force incroyable ».

Maya Gebala Crédit Photo : GoFundMe

Les proches de Maya saluent son courage et espèrent qu’elle continuera à se battre.

