Pour en finir avec le « désolé, je n'ai pas de monnaie », il crée une carte de paiement pour donner de l'argent aux sans-abri

Tim Deguette, étudiant en communication à Lille, a inventé une carte de paiement destinée aux sans-abri, grâce à laquelle ils peuvent récolter des dons de façon dématérialisée.

Ils voient passer des centaines de personnes par jour face à eux et peu d’entre elles daignent leur accorder une quelconque attention. Lorsqu’ils arrivent à attirer l’attention d’un riverain, les sans-abri se heurtent souvent à l’excuse utilisée maintes et maintes fois : “désolé, je n’ai pas de monnaie”.

Pour mettre fin à cette sempiternelle excuse, un étudiant lillois en communication, a inventé une carte de prépaiement spécialement conçue pour permettre aux sans-abri de récolter des dons. Baptisée “Solly”, reprenant la racine du mot “solidarité”, la carte est reliée à une application sur smartphone.

Crédit photo : Solly

À travers cette application, vous pouvez donc envoyer de l’argent sur une carte “Solly” possédée par un sans-abri. Ce dernier pourra alors utiliser la carte pour des achats de première nécessité.

Tim Deguette, l’étudiant inventeur, a créé cette carte après avoir constaté que les moyens de paiement s’étaient dématérialisés au fil du temps, sauf pour les sans-abri : “Aujourd’hui, une personne sur trois n’a pas de liquide sur lui. On paie sans contact, on n’a plus de tickets restaurants… Combien de fois les personnes sans-abri ont entendu ‘désolé, je n’ai pas de monnaie’ ?”, avance-t-il auprès de France Bleu Nord.

“Les gens ont envie d’aider mais…”

Le jeune entrepreneur avait réalisé, en amont, une étude sur la question auprès des riverains qui justifiaient, pour certains, pourquoi ils ne donnaient pas aux sans-abri. Selon lui, 70% des gens qu’il a interrogés sont découragés par le fait qu’ils ne savent pas comment l’argent qu’ils donnent va être utilisée : “Les gens ont envie d’aider, mais pas forcément d’entretenir les addictions, comme la consommation d’alcool”.

Crédit photo : Solly

Ainsi, cette carte vise aussi à rassurer les riverains sur la finalité de leur geste de générosité. De plus, sur chaque don réalisé, le bénéficiaire touche 90% de la somme, les 10% restants allant à Solly afin de couvrir les frais de gestion et consacrer une petit part à des projets de logement pour les personnes sans-abri. Par souci de transparence, l’association Solly promet également de publier régulièrement ses comptes.

Pour le moment, le projet n’est qu’au stade de la campagne de financement, qui est disponible en ligne depuis ce mardi 14 mai. Le premier objectif de Tim est d’atteindre 8 000 euros en un peu plus d’un mois. Son objectif final est de récolter 25 000 euros pour avoir les moyens de produire sa carte dans un plus grand nombre et en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes.