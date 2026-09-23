À 70 ans, il survit 11 jours seul en pleine nature sans téléphone, avant d'être retrouvé par deux kayakistes

Dans le Michigan, un homme âgé de 70 ans s’est perdu dans un parc national. Il a survécu pendant 11 jours, seul en pleine nature.

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Craig Berg

Les parcs nationaux sont des merveilles de la nature et de nombreux randonneurs décident de s’y rendre pour se ressourcer et admirer des paysages magnifiques. C’est le cas de Craig Berg, un homme âgé de 70 ans, qui s’est rendu dans le parc national de l’île Royale, dans le Michigan.

Le septuagénaire est parti seul en randonnée dans le parc. Cependant, au quatrième jour de sa marche, il s’est perdu dans un marécage et a égaré son téléphone. Il s’est aventuré dans l’une des zones les plus sauvages du Michigan, où il n’y a ni réseau ni route.

Il survit pendant 11 jours

Ainsi, le randonneur est resté seul en pleine nature, comme cet homme perdu en montagne qui a survécu pendant 10 jours grâce à une botte. Craig Berg a quant à lui tenté de retrouver son chemin à l’aide d’une carte et “en s’orientant grâce au soleil”.

Parc nationale de l'île RoyaleCrédit photo : Parc nationale de l'île Royale / Facebook

Il a réussi à survivre 11 jours, en buvant l’eau qu’il trouvait. Il ne mangeait pas tous les jours, pour économiser les quelques provisions séchées qu’il avait avec lui, comme ce pêcheur perdu en mer qui a survécu pendant 8 jours en se nourrissant de poissons crus.

Le septuagénaire a été retrouvé

Finalement, le randonneur a été retrouvé ce samedi 12 septembre. Il a entendu du bruit, a repéré deux kayakistes sur le lac et a appelé à l’aide. Ses cris ont été entendus par les kayakistes, deux soldats de la Garde nationale qui n’étaient pas en service.

Le randonneur héliportéCrédit photo : U.S. Coast Guard

Les soldats ont immédiatement alerté le poste de commandement de la police, qui recherchait le randonneur depuis plusieurs jours. Un hélicoptère a été déployé et l’homme a été récupéré avec une nacelle de sauvetage.

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“C’était un moment fort”

Grâce à l’intervention rapide des secours, Craig Berg est désormais sain et sauf et a pu retrouver sa famille.

“C’était un moment fort. Nous ne pouvions pas vraiment bien communiquer à cause du bruit de l’hélicoptère. Mais nous avons échangé des signes de la main pour nous assurer qu’il allait bien et qu’il n’était pas blessé. J’ai été très surpris de son état. Il marchait, il était capable de parler un peu”, a expliqué Victor Porta, membre de l’équipe de secours, au média local Click On Detroit.

Craig Berg a été transféré à l’hôpital de Marquette, où il se remet de sa mésaventure.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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