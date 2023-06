Cette femme de 99 ans se rend à la remise des diplômes de son fils, diplômé à 72 ans

À 68 ans, Sam Kaplan a décidé de s’inscrire à l’université pour obtenir un diplôme en cinéma et arts médiatiques. À la fin de son cursus, il a fait la fierté de sa mère, 99 ans, qui n’a pas hésité à l’accompagner à sa cérémonie de remise des diplômes.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre de nouvelles choses et ce n’est pas Sam Kaplan qui vous dira le contraire. Après avoir décroché son diplôme d’études secondaires en 1969, Sam n’est pas allé à l’université. Il est devenu le père de cinq enfants et a dirigé un service de nettoyage ainsi qu’une entreprise de télémarketing. En plus de cela, il a également travaillé en tant que chauffeur de taxi à temps partiel.

À 68 ans, Sam a décidé de retourner sur le chemin de l’école puisqu’il s’est inscrit à l’université pour étudier le cinéma et les arts médiatiques. Il a travaillé aux côtés de jeunes étudiants qui l’ont beaucoup apprécié.

“Je pense que j’ai eu une bonne relation avec eux. J’ai reçu des câlins de beaucoup d’entre eux le dernier jour de cours”, a confié Sam.

Il est diplômé à 72 ans

Quelques années plus tard, Sam a finalement réussi à décrocher son diplôme en cinéma et arts médiatiques à l’âge de 72 ans. Il s’est rendu à la cérémonie de remise des diplômes le 11 mai dernier et a été applaudi par la foule. Mais dans toutes les personnes qui étaient présentes pour l’événement, une seule comptait aux yeux de Sam : sa mère, âgée de 99 ans, qui s’était déplacée pour l’occasion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgia Gwinnett College (@georgiagwinnett)

“C’est mon premier diplôme de premier cycle. Je suis le premier de mes sept frères et sœurs à obtenir un diplôme”, a déclaré Sam.

Une belle histoire qui prouve qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et faire la fierté de sa famille.