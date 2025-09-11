Un influenceur pro-Trump assassiné par balle en plein débat, le tireur aperçu sur une vidéo

En plein débat, un influenceur américain, proche des milieux ultra-conservateurs, a été abattu en plein meeting dans l'Utah.

L'image est glaçante.

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, figure emblématique de la jeunesse pro-Trump, a été abattu par balle ce mercredi 10 septembre aux États-Unis, alors qu'il participait à un débat public sur un campus universitaire. Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux par un témoin de la scène, montre à quel point celle-ci fut d'une violence inouïe.

Un homme, soupçonné d'être le tireur, a été arrêté sur place.

Crédit photo : AP

Un célèbre influenceur pro-Trump abattu par balle, en plein meeting

Les faits ont eu lieu sur le campus de la Utah Valley University dans la ville d'Orem, située au sud de Salt Lake City.

Charly Kirk assistait à un débat public avec des étudiants, lorsqu'il a été touché par plusieurs tirs, provenant manifestement d'un bâtiment situé à une centaine de mètres de l'endroit où il se trouvait. Visiblement touché à la carotide, il a ensuite été pris en charge par les secours. Sa mort a finalement été annoncée par les autorités, quelques heures plus tard.

Christine Nelson, responsable de la police de l'université, a indiqué que « des coups de feu avaient été entendus », juste avant que le militant, qui venait de conclure sa prise de parole, ne s'effondre sur son siège. Triste ironie du sort, le dernier mot prononcé par l'influenceur fut... « violence ».

Crédit photo : DR

Aussitôt informé de cette attaque, le président américain Donald Trump a exprimé sa tristesse sur le réseau social Truth, déplorant la perte d'un homme qu'il qualifie de « grand et même légendaire ». « Il était admiré par tous, particulièrement moi-même », a ajouté le pensionnaire de la Maison Blanche.

« Cher Dieu, protège Charlie dans ses heures les plus sombres », a pour sa part déclaré le vice-président JD Vance, sur X.

L'ex-candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a, quant à elle, condamné cette attaque avec fermeté.

« Soyons clairs : la violence politique n'a pas de place en Amérique. Je condamne cet acte, et nous devons tous travailler ensemble pour veiller à ce que cela ne conduise pas à davantage de violence », a ainsi déclaré l'ancienne colistière de Joe Biden.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Âgé de 31 ans, Charlie Kirk était l'un des visages de la jeunesse américaine conservatrice. Figure de proue du mouvement MAGA (Make America Great Again), il était surtout connu pour avoir prêché la parole de Donald Trump auprès des jeunes américains. Cofondateur, en 2012, de Turning Point USA - une organisation politique affiliée au courant conservateur -, il était l'un des plus fervents partisans de l'actuel président américain.

Aucune information n'a filtré sur son assassin présumé. On sait seulement qu'un suspect a été interpellé par la police sur le campus, quelques instants après les tirs mortels.

Une vidéo, filmée depuis l'intérieur d'un bâtiment annexe de l'université, aurait par ailleurs permis d'apercevoir ce tireur, selon le New York Post.

Crédit photo : DR

Affaire à suivre.