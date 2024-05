Son mari la trompe et demande le divorce, elle accepte et déménage, il lui reproche de ne pas s'être battue pour lui

Sur Reddit, une internaute a partagé son douloureux témoignage concernant son divorce et l’incompréhension de son mari quand elle a décidé de quitter la maison.

Un mariage, c’est théoriquement pour le meilleur et pour le pire ! Quand il tangue sévèrement, on s’attend à ce que chacun des partenaires se batte pour sauver le couple. Cependant, parfois, la situation semble inéluctable. C’est sûrement ce qu’a pensé une internaute américaine qui a partagé l’histoire de son divorce complexe sur Reddit.

Âgée de 26 ans, elle explique avoir reçu des papiers de divorce de la part de son mari, âgé de 27 ans, il y a un mois de cela. Elle a alors demandé la raison de ce divorce. Son mari lui annonce alors être tombé amoureux d’une autre femme, une collègue, qu’il voulait épouser.

Crédit photo : iStock

Face à cette réalité implacable, elle décide de faire ses valises et de quitter le domicile conjugal. Sauf qu’elle n’était pas au bout de ses surprises. Employée dans un cabinet d’avocats, elle prend ses dispositions pour défendre sa cause dans la procédure du divorce.

Seulement voilà, cette attitude n’a pas été du goût de son futur ex-mari, furieux de voir qu’elle avait pris toutes ses affaires, notamment leurs consoles de jeux qu’elle avait payées. En réalité, son mari exprime sa colère de voir que sa femme n’a eu aucune réaction émotionnelle à leur séparation et qu’elle ne cherchait pas à se battre pour le récupérer : “Il m’a considéré comme froide et insensible et a dit des choses blessantes à mon sujet, notamment en insultant mon apparence, ma façon de m’habiller et mes passe-temps”.

“Il m’a traité de grosse p***”

La jeune ne se démonte pas pour autant et s’assure de prendre des captures d’écran de ces insultes pour les envoyer à son avocat. Après la première audience, le mari s’emporte encore auprès de sa future ex-femme. Il lui reproche d’avoir pris un collègue comme avocat, qui plus est un “homme attirant” selon ses dires. Il la soupçonne même de le tromper avec son avocat/collègue.

Crédit photo : iStock

Un comportement qui a littéralement scandalisé la jeune femme, que le mari a trompé avec une de ses collègues. C’était un peu le monde à l’envers pour elle : “Il m’a traité de grosse p*** et a dit que je payais probablement mon avocat avec du s*xe”.

En partageant son histoire sur Reddit, la jeune Américaine voulait évacuer tout le poids qu’elle avait sur le coeur suite à cette procédure de divorce rocambolesque. Elle se dit heureuse d’avoir divorcé de son ex-mari. Cependant, selon elle, ce dernier “semble avoir quelque peu changé d’avis” à l’idée de la quitter. De son côté, impossible qu’elle fasse retour en arrière après avoir découvert le vrai visage de son ex-mari.