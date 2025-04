Un psychologue révèle la cause numéro 1 des divorces, qui se vérifie 93,6% du temps

Un psychologue américain dévoile les quatre indicateurs qui annoncent un divorce.

En moyenne, la France enregistre près de 130 000 divorces par an. Conflit, sexualité, adultère…Les raisons de séparation sont diverses et variées. Mais certaines sont plus récurrentes que d’autres.

John Gottman, célèbre thérapeute et conseiller conjugal et familial américain, a listé les quatre comportements toxiques qui peuvent détruire une relation.

Au cours de sa carrière, le spécialiste a étudié des milliers de couples. Résultat : ses recherches approfondies lui ont permis d’identifier les facteurs annonçant un divorce imminent.

Ces attitudes néfastes sont appelées les Quatre cavaliers de l’Apocalypse. Et l’une d’elles conduit à la séparation dans 93,6 % des cas.

Un point de non-retour

En tête du classement, on retrouve la critique. Ce n’est un secret pour personne : la vie de couple n’est pas un fleuve tranquille. Néanmoins, le fait de critiquer son partenaire pour un oui ou pour un non n’est pas bon signe. L’attitude défensive qui en découle aggrave la situation. Cela signifie que les deux partenaires n’arrivent plus à communiquer.

Selon John Gottman, le mépris est le signe de divorce le plus révélateur. Celui-ci rime avec colère et ressentiment. Ce sentiment se manifeste par des insultes, du sarcasme ou des attaques visant à blesser l’être aimé.

Comme le précise l’expert, cette phase marque le point de non-retour. Enfin, le blocage annonce (dans la plupart des cas) la fin de la relation. Cette étape est synonyme de déconnexion. En d’autres termes, les piques, le mépris, ou encore les critiques ne font plus aucun effet.

Le psychologie rappelle que la communication est la clé pour créer une relation saine.