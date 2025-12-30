Il reçoit une arme à feu à Noël, l'essaie dans son jardin... et tue accidentellement sa voisine

Un drame a eu lieu aux États-Unis le jour de Noël. Un homme a reçu une arme à feu en cadeau de Noël. En voulant l’essayer dans son jardin, il a tué sa voisine, qui avait un bébé dans les bras.

Pour Noël, les Américains peuvent recevoir des cadeaux pas comme les autres sous le sapin. C’est le cas de Cody Wayne Adams, un homme âgé de 33 ans qui vit dans l’Oklahoma et qui a reçu une arme à feu en guise de présent. Il s’agit d’un pistolet Glock de calibre 45.

Crédit photo : iStock

Heureux de recevoir ce cadeau, Cody a voulu l’essayer immédiatement, le jour de Noël. Pour cela, il s’est rendu dans son jardin et s’est entraîné à tirer sur une canette de soda, selon sa déclaration faite aux forces de l’ordre.

Il tue sa voisine

Malheureusement, tout ne s’est pas bien passé. Cody a accidentellement tiré sur sa voisine, une personne âgée qui se tenait sous le porche de sa maison. Elle était assise sur un canapé avec un bébé dans son bras gauche. Selon ABC News, la balle a atteint son bras droit avant de se loger dans sa cage thoracique, ce qui a causé sa mort. Cet incident rappelle celui survenu en 2022, lorsqu’un père et son bébé avaient manqué d'être touchés par la balle perdue d'un chasseur, qui se trouvait à 250 mètres de leur maison.

Crédit photo : iStock

La maison de la personne âgée se trouvait à seulement 500 mètres du jardin de Cody. Ce dernier n’avait aucun équipement conçu pour empêcher les balles de sortir de son domicile.

Un homicide involontaire

Au moment où l’incident a eu lieu, la famille de la vieille dame a entendu les coups de feu. Selon sa déclaration, cinq à sept coups de feu ont été tirés en l’espace de quelques minutes. Avant de mourir, la femme âgée aurait dit à ses proches que “quelqu’un avait reçu une arme à feu pour Noël”, avant de s’effondrer en disant “aïe”.

Le tireur a été arrêté pour homicide involontaire. Il est accusé d’avoir tué sa voisine “en adoptant un comportement avec une arme à feu qui a créé une situation de risque et de probabilité déraisonnables de mort ou de lésions corporelles graves pour une autre personne et a démontré un mépris conscient pour la sécurité des autres”.

Placé en détention, avec une caution de 100 000 dollars (85 000 euros), il sera jugé le 26 février 2026.