Cette ancienne agente des services secrets dévoile sa méthode infaillible pour repérer les menteurs

Comment savoir si une personne ment ? Cette question, on se l’est tous déjà posée mais on a rarement eu des réponses définitives. Une spécialiste du genre donne sa méthode infaillible.

L’ancienne agent spécial des services secrets américains, Evy Poumpouras, était l’invitée du podcast Dairy of a CEO, de Steven Bartlett. Durant sa discussion, l’auteure du livre à succès Becoming Bulletproof : Protect Yourself, Read People, Influence Situations, Live Fearlessly a livré quelques secrets pour repérer les menteurs.

Evy Poumpouras a passé des années à la Division de protection présidentielle aux côtés de Barack Obama, Bill Clinton, George H.W. Bush et George W. Bush. Forte de son expérience, la spécialiste affirme désormais pouvoir deviner lorsqu’une personne ment.

Elle a d’ailleurs dévoilé les signes avant-coureurs dans un extrait vidéo qui a été vu plus de 350 000 fois sur TikTok.

Observer le langage corporel pour mieux déceler le mensonge

Crédit photo : Pornpak Khunatorn/ iStock

Pour déceler le mensonge chez une personne, Evy Poumpouras précise que la clé est de parler à quelqu’un pendant un certain temps. Cela permet d’obtenir ce qu’elle appelle une « base de référence » sur le comportement de l’interlocuteur.

« Donc, si je m'assois et que je parle à quelqu'un comme toi Steven et que durant toute la conversation tes mains bougent d’une certaine façon, ou que tu regardes ton iPad, ou que tu fais ci ou ça... C'est ta base de référence, d’accord ? Tu me regardes droit dans les yeux quand je te parle, on établit un contact visuel », décrit l’auteure.

Grâce à ce comportement propre à chacun, l’ancienne agent spécial est en mesure de savoir si on lui ment. Cela se produit en général lorsque la personne change soudainement de comportement, à l’opposé de ce qui a pu être observé jusqu’à maintenant.

C’est ce changement d’attitude qui permettait autrefois à Evy Poumpouras d’orienter ses questions lors d’interrogatoires, sans toutefois trop insister. Par ailleurs, si vous n’arrivez pas à lire le langage corporel de votre interlocuteur, Evy Poumpouras conseille de faire confiance à votre instinct. « Je pense que notre intuition est une chose très importante et nous la rejetons souvent ». Dans son livre, l’auteure précise également que les longs silences et pauses après une question peuvent être un signe de tromperie. Alors ouvrez l'œil.