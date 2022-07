Une étude prouve que les maris causent plus de stress à leurs femmes que leurs enfants

Il y a des choses dans la vie auxquelles on ne peut pas échapper : la mort, le travail, les impôts et… les disputes de couple ! Qu’elles soient anodines ou importantes, les clashs avec l'être aimé sont inévitables. Mais, selon une nouvelle étude, le stress causé par le mariage l'emporte sur celui causé par les enfants.

Crédit : fizkes / iStock

À voir aussi

En effet, une enquête très sérieuse menée par l'émission américaine Today auprès de 7 000 mères a révélé qu'en moyenne, leur niveau de stress pouvait être évalué à 8,5 sur 10. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de connaître la source de cette anxiété quotidienne. Et justement, il s’avère que près de la moitié des participantes ont affirmé que leur mari ajoutait plus de stress à leur journée que leurs enfants.

De ce fait, les mères interrogées ont considéré leur conjoint comme un « grand enfant » plutôt que comme un partenaire égal sur lequel elles pouvaient se reposer, ce qui a conduit 46 % des participantes à être beaucoup plus stressées que d'habitude. Et pour ne rien arranger, près des trois quarts des participantes à l'enquête ont estimé que la grande majorité des tâches ménagères et parentales leur incombaient, ce qui les rendait plus stressées lorsqu'il s'agissait de trouver du temps pour le reste des tâches de la journée.

Crédit : monkeybusinessimages / iStock

Les pères ne voient pas les choses de la même façon

Comme on pourrait le penser, ce n’est pas le même son de cloche du côté des papas. En ce sens, une enquête effectuée auprès de 1 500 pères a révélé que ces derniers estiment qu'ils contribuent plus que jamais à l'éducation des enfants, mais qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Évidemment, si l’on ne peut pas faire de ce constat une généralité, il semblerait tout de même qu’il reste du chemin à parcourir dans ce domaine. Heureusement, les choses évoluent dans le bon sens.

Comme l'a révélé une autre étude, la clé pour combattre le stress et améliorer le rôle de chacun dans les tâches ménagères et éducatives est sans doute la communication entre les partenaires. Tous les experts et les thérapeutes sont unanimes à ce sujet : une meilleure communication aidera forcément le couple à sortir grandi de toutes les épreuves que la vie place sur votre chemin.