Une étude révèle la meilleure astuce pour arrêter de grignoter entre les repas

Une petite fringale peut vite devenir un problème si vous souhaitez perdre du poids. Une étude a révélé quelle était l’astuce parfaite pour s’éviter le grignotage.

Pour perdre du poids, il n’y a pas de secrets. Généralement, il suffit de deux ingrédients : faire du sport régulièrement et adopter un régime alimentaire équilibré et adapté à nos efforts physiques.

Ainsi, dans ce cadre, le grignotage est strictement déconseillé car il peut réduire à néant tous ces efforts. En effet, cette mauvaise habitude comprend la consommation excessive de calories, de sucre et de gras peu nutritifs. Quand on grignote, on privilégie généralement des encas bien plus caloriques comme un paquet de chips ou une gourmandise sucrée.

Crédit photo : iStock

Des chercheurs de l’université d’Aberdeen, en Écosse, se sont penchés sur la question du grignotage afin de voir s’il était possible d’adopter un comportement alimentaire différent.

Selon leur étude, publiée dans la revue Food Quality and Preferences, il suffirait d’avoir à portée de main des aliments sains prêts à être consommés.

En effet, ils ont constaté que les aliments immédiatement comestibles étaient environ 15% plus attrayants que les aliments nécessitant la moindre préparation : “une orange pelée a suscité des envies plus fortes qu’une orange non pelée”, indique l’étude.

Des encas peu caloriques qui demandent un effort de préparation

Au contraire, un paquet de chips fermé a suscité moins d’envies qu’un sachet de chips ouvert. Une étude révélatrice sur l’influence du prêt à manger sur les envies ponctuelles de consommer un aliment.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont montré à plus de 200 volontaires des images d’aliments à différents stades de préparation. Ils leur ont ensuite demandé d’évaluer à quel point ils en avaient envie.

Crédit photo : iStock

“La chose intéressante que nous avons trouvée est que les fringales sont beaucoup plus élevées pour les aliments instantanément comestibles par rapport aux aliments qui devaient être cuits, hachés ou pelés, ou même déballés” explique le Dr Constance Hesse, en charge de l’étude.

Cette mauvaise habitude est expliquée par la commercialisation attrayante du prêt à manger des aliments riches en calories : “Il suffit de penser aux publicités pour hamburgers et pizzas. Contrairement à cela, les aliments hypocaloriques sont souvent présentés non préparés, par exemple du saumon cru ou des têtes de brocoli qui nécessitent des efforts et une préparation supplémentaires pour les rendre prêts à manger”.

Dès lors, l’étude préconise aux sportifs souhaitant perdre du poids de préparer à l’avance leurs encas peu caloriques, afin d’éviter qu’ils se jettent sur le premier paquet de chips venu pour assouvir leur faim.