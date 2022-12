Cette maman laisse son fils jouer sur son iPad pour l'occuper, mais a une terrible surprise quelques jours plus tard

Pour la famille Johnson, Noël est fortement compromis ! La faute à des parents qui ont trop laissé leur fils de 6 ans jouer sur leur iPad, au point d’y dépenser… 16 000 dollars !

Jessica Johnson a sûrement dû s’évanouir en découvrant la facture ! Puis elle a dû s’en vouloir énormément ! Il est pourtant connu que trop laisser les enfants face à des écrans peut leur être néfaste, pour bien des raisons, en l’occurrence le développement cognitif de l’enfant.



Et bien, cela peut aussi être néfaste pour le porte-monnaie des parents !

Plus de 16000 dollars dépensés en jouant sur l’iPad

Originaire du Connecticut, Jessica Johnson a raconté au média Good Morning America, que son fils George, âgé de 6 ans, avait dépensé la somme folle de 16 293,10 dollars sur l’Apple Store l’été dernier. Tout cela en achetant des bonus sur le jeu vidéo Sonic Forces, en y jouant sur son iPad. Le compte PayPal de la maman était en effet lié à l’iPad.

Atterrée par cette douloureuse expérience, elle a décidé de la partager sur son groupe de mamans sur Facebook, afin de les alerter sur ce type de mésaventure.

« En tant que mère d’un jeune enfant, je pensais que c’était important pour les autres parents d’en avoir conscience… Nous étions en télétravail et faisions notre possible pour garder les enfants occupés, à tel point qu’on était là à leur dire ‘Tiens, prend l’iPad’. Et ça c’est clairement retourné contre nous » déplore-t-elle.

Considérée comme responsable de ses achats, Jessica Johnson a tenté de contacter Apple, ainsi que Sega, la société qui a développé le jeu Sonic. Si l’éditeur du jeu n’a pas répondu, Apple a accepté de rembourser une partie des achats.

« Ils m’ont remboursé 10553,86 dollars » explique-t-elle en précisant ne pas savoir à quoi correspondait ce montant. Apple a confié auprès de Good Morning America que cette somme correspondait aux achats qu’ils ont réussi à identifier.

Mais pourquoi Apple a-t-il procédé à un tel remboursement ? Visiblement, la firme tient à souligner que sa boutique est un espace sécurisé et veut aider les familles à se protéger, tout en comprenant que des erreurs peuvent arriver.

« Je ne savais pas qu’il y avait un paramètre où l’enfant pouvait continuer à acheter sans mot de passe après un certain montant. Il y a des paramètres dont j’apprends l’existence maintenant ».

Un message d’alerte pour les autres parents

Ainsi, son témoignage est destiné à alerter les parents à bien paramétrer leurs smartphones ou leurs tablettes pour que les enfants puissent les utiliser sans craindre un panier percé.

La première leçon qu’elle en a tiré, c’est de ne pas partager les mots de passe aux enfants, car ils servent justement à limiter leur accès et éviter ce type de mésaventures.

Seconde leçon apprise : toujours être attentif à ce que l’enfant fait sur l’écran, et regarder au-dessus de leur épaule : « Il faut voir ce qu’il voit sur l’écran » insiste-t-elle.

Un parent averti en vaut deux et Jessica Johnson a désormais totalement changé les règles au sein de son foyer quant à l’accès de ses enfants aux outils technologiques : « Ils ne peuvent rien acheter sans mon consentement » confie-t-elle.



Elle a aussi changé tout les mots de passe et a grandement discipliné son aîné qui avait été à l’origine de la grosse facture. : « C’est un garçon compréhensif, vous pensez à l’argent que vous avez perdu mais vous ne pensez jamais à l’enfant qui a peur d’avoir fait une bêtise ».

Une bêtise qui a coûté le Noël de la famille Johnson !