Une maman dénonce la difficulté des devoirs de maths de sa fille de 6 ans et reçoit le soutien de milliers de parents

Sur TikTok, une mère de famille a partagé ses difficultés à aider sa fille de 6 ans à faire ses devoirs de mathématiques. Elle a reçu le soutien de milliers de parents.

Vous vous souvenez sans doute des longues heures passées à faire vos devoirs quand vous étiez enfant. En effet, certains professeurs peuvent donner beaucoup de devoirs, comme cette enseignante qui a dressé une liste incroyable de travail à faire à ses élèves. Désormais adulte, c’est à votre tour d’aider votre enfant à faire ses devoirs, et se remettre dans cet apprentissage peut poser des difficultés.

C’est le cas de cette mère de famille qui s’est retrouvée démunie en voulant aider sa fille à faire ses devoirs de mathématiques. En effet, sa petite fille est âgée de 6 ans et est en classe de CP, mais sa maman ne parvenait pas à l’aider.

Une addition difficile

La maman a partagé sa situation dans une vidéo publiée sur TikTok. Elle a demandé aux internautes de lui donner des astuces pour aider sa fille à faire ses devoirs. Si elle devait résoudre une simple addition (7 + 5), les nouvelles méthodes de calcul étaient inconnues pour la maman.

Crédit photo : @life.with.no.manual / TikTok

En effet, au lieu de poser l’addition de manière classique, la petite fille devait passer par plusieurs étapes intermédiaires, associées au programme de la “nouvelle mathématique”. Une difficulté qui rappelle ce problème de maths destiné aux enfants de 6 ans qui rend les parents complètement fous.

“J’ai dû avoir une conversation très embarrassante avec l’enseignante de ma fille parce qu’à 6 ans, elle en est déjà à un stade où je ne comprends plus ses devoirs. Pourquoi je ne peux pas juste dire que 7 plus 5 font 12 ? Je ne comprends pas”, a expliqué la maman sur TikTok.

“C’est plus compliqué que nécessaire”

La vidéo de cette mère de famille a fait réagir de nombreux parents sur les réseaux sociaux, qui lui ont apporté leur soutien. Nombreux d’entre eux estimaient que cette méthode de calcul était bien trop difficile.

“C’est plus compliqué que nécessaire”, “C’est quoi ça ?”, “Ils devraient envoyer des explications avec les devoirs, pas juste une feuille sans mode d’emploi”, “Prof de CP ici. Pensez à nous… On n’est pas ok non plus à devoir enseigner ça”, ont déclaré les internautes, selon des propos rapportés par le site Parents.

Crédit photo : iStock

Le désespoir de cette maman est loin d’être un cas isolé. Selon une récente enquête, 60% des parents d’enfants du CP à la 4ème rencontrent des difficultés pour les aider à faire leurs devoirs, notamment en mathématiques, en raison des nouvelles méthodes d’apprentissage.