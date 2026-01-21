Direction la Pologne, où un homme en cavale a été retrouvé par les forces de l’ordre grâce à l’aide inattendue d’une fillette de six ans.

Pas facile de garder un secret, surtout quand on a six ans. Un fugitif recherché pour meurtre en sait quelque chose.

Au cours de sa cavale, cet homme de 35 ans, originaire de Pologne, s’est caché chez lui. Mais les policiers sont parvenus à lui mettre la main dessus car sa petite fille a vendu la mèche, selon les informations de la presse locale, relayées par La Dépêche.

Un fugitif se cache chez lui…

Cette histoire digne d’un film s’est produite ce dimanche 18 janvier dans la région de Łódź.

Ce jour-là, des policiers se sont rendus au domicile d’un couple pour une raison précise. Ils étaient persuadés d’y trouver le trentenaire.

Comme le précise le quotidien régional, c’est la compagne du criminel qui a ouvert la porte. Face aux forces l’ordre, celle-ci a alors indiqué que son partenaire n’était pas à la maison.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la femme a été prise en flagrant délit de mensonge, lorsque sa fille âgée de six ans s’est invitée dans la conversation.

Crédit Photo : iStock

… et se fait balancer par sa propre fille

La fillette est intervenue pour faire une révélation dont elle ignorait l’importance. Cette dernière a confié aux policiers que son papa était caché dans la chambre du logement, plus précisément à l’intérieur du canapé-lit.

« Papa joue à cache-cache », a-t-elle révélé aux agents de police.

Cette précieuse information a permis aux autorités d’interpeller le père de famille, qui « n’a opposé aucune résistance », selon une responsable de la police locale. Après son arrestation, le criminel a été conduit au poste de police.

Crédit Photo : iStock

Cette interpellation est une victoire puisque le Polonais était poursuivi pour le meurtre d’un homme de 23 ans. Un crime sordide qui a eu lieu en mars 2022. L’auteur des faits avait été arrêté quelques heures après.

Placé en détention provisoire, le mis en cause avait pu sortir, faute de preuves concrètes. Mais il a finalement été condamné à une peine d’emprisonnement lors de son procès. Contre toute attente, le prévenu ne s’est pas présenté en prison.

Crédit Photo : Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

« Le tribunal de Legnica a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Une chasse à l'homme a été menée à l'échelle nationale. L'opération s'est achevée dimanche », souligne le média polonais Fakt.

Selon la police polonaise, le fugitif passera les prochaines années de sa vie derrière les barreaux.