Les parents de la star N°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, virés de leur emploi à cause de leur fille

L’Américaine Sophie Rain, star n°1 d’OnlyFans, a fait une révélation étonnante sur ses parents.

En moins de deux ans, Sophie Rain est devenue une star sur OnlyFans. Une ascension fulgurante qui s’accompagne de gains faramineux.

À seulement 21 ans, cette ancienne serveuse américaine gagne des millions grâce à son activité sur le site pour adultes. La native de Miami est aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée à environ 82 millions de dollars (environ 73 millions d’euros).

Crédit Photo : Sophie Rain

Si l’influenceuse commercialise son corps en ligne, celle-ci refuse de réaliser la « vidéo la plus demandée » par ses fans pour vivre en accord avec ses valeurs chrétiennes.

Néanmoins, son gagne-pain ne plait pas à tout le monde. Pire encore, son métier atypique a eu des répercussions sur sa famille.

Sophie Rain soutient financièrement sa famille…

Dans une récente interview accordée au podcast Bangin' Out, Sophie Rain a évoqué sa vie personnelle.

Elle a d'abord expliqué avoir acheté une nouvelle maison. Une villa située à une trentaine de minutes de sa ville natale, où résident ses parents.

Crédit Photo : Sophie Rain

Issue d’une famille modeste, la starlette a utilisé son argent pour rembourser les dettes de son père. Elle a aussi offert une nouvelle voiture à ses parents. Sa générosité ne s’arrête pas là. Sophie a fait une autre révélation sur ses géniteurs.

Comme elle le précise, la jeune femme subvient également à leurs besoins, car elle se sent coupable d’être la raison pour laquelle ils ont perdu leur… emploi.

… car ses parents ont perdu leur emploi par sa faute

Sophie Rain a révélé que ses parents avaient été licenciés par sa faute, parce que leurs patrons n'approuvaient pas OnlyFans.

« Je me sens donc un peu coupable, et j’ai l’impression que je dois subvenir à leurs besoins parce que c'est ma faute, je suppose. Mais je ne devrais pas ressentir cela (…) mais c'est pourtant le cas », a-t-elle confié.

Crédit Photo : Sophie Rain

Dans une précédente interview, cette dernière a indiqué que ses parents soutenaient sa carrière malgré les polémiques.

« Maintenant, mes parents n'ont plus à vivre au jour le jour. Mon père s'est mis à pleurer quand il a réalisé ce que j'avais fait. Il m'a serrée très fort dans ses bras et n'a cessé de me remercier. Ils m'ont dit de continuer à faire ce que je faisais et qu'ils me soutiendraient toujours, quoi qu'il arrive », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« C’est tellement agréable de pouvoir aider mes parents et le reste de ma famille. C’est ce que j’ai toujours rêvé de faire. Et c’est l'une des principales motivations qui me poussent à faire ce que je fais ».

Crédit Photo : Sophie Rain

Quand elle ne s'occupe pas de gérer son business, Sophie Rain consacre par ailleurs une partie de son temps à la philanthropie. Début novembre, elle a donné 120 000 dollars aux familles dans le besoin. Il y a quelques jours, la créatrice de contenu a également dépensé 5 000 dollars pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés.