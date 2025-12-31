En pleurs, sa fille dénonce le harcèlement qu'elle subit à l'école, la vidéo poignante devient virale

Une maman a partagé une vidéo dans laquelle sa fille dénonce, les larmes aux yeux, le harcèlement qu’elle subit de la part d’autres enfants.

Lorsqu’elle a partagé la vidéo TikTok montrant sa fille Adi en pleurs, Christa Thao ne pensait sûrement pas qu’elle deviendrait virale. Ce jour-là, la petite Adi est revenue de son cours de danse. C’est alors qu’elle a demandé à sa maman : « Pourquoi les gens sont méchants avec les Asiatiques ? ». Quelque peu confuse, Christa Thao a alors demandé à sa fille d’être plus précise. C’est en se confiant à sa mère que la fillette a fondu en larmes.

La petite fille a expliqué qu’elle subissait les remarques déplacées et les moqueries de plusieurs filles de son cours. D’après Adi, ses camarades critiquent ses yeux et tirent les leurs vers l’arrière pour imiter cette caractéristique propre aux Asiatiques. Adi leur a pourtant demandé d’arrêter, mais cela ne semble pas suffire ; les petites filles savent pertinemment que leurs propos sont blessants.

Sa fille raconte le harcèlement qu’elle subit à l’école

Crédit photo : Christa Thao

La vidéo de la petite Adi a ému les internautes et a été visionnée plus de 3,5 millions de fois. Sa maman a pris la parole pour l’affirmer : « Adi aime ses yeux. Elle est fière de qui elle est. Ce qui lui a fait mal, ce n’est pas son identité… c’est qu’on se moque d’elle à cause de ça. ».

Christa Thao explique avoir voulu mettre en lumière le harcèlement :

« J’aurais pu écrire un mail, mais je ne pensais pas que des mots suffiraient à montrer la profondeur de sa douleur. Cette vidéo montre à quoi ressemble un enfant qui souffre quand il se sent enfin en sécurité pour parler. »

Naturellement, une enquête a été ouverte.

L’école a rencontré Adi avant de convoquer les responsables et leurs parents. Le but étant que ce genre d’incident ne se reproduise plus pour Adi, mais également pour tout autre enfant. Selon Christa Thao, il est important que des mesures soient prises, car de telles insultes peuvent être particulièrement blessantes pour un enfant « qui construit son identité ».