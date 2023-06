Pendant deux heures, ce bébé est resté seul dans une crèche, oublié par les employés

Dans les Yvelines, l’employée d’une crèche est partie de l’établissement sans voir qu’il restait un bébé de 12 mois à l’intérieur. L’enfant est resté seul pendant deux heures.

Confier son bébé à des professionnels dans une crèche peut être une source d’angoisse pour les parents, et ce récent évènement ne va pas les rassurer. Dans les Yvelines, un bébé âgé de 12 mois est resté seul pendant deux heures, oublié dans la crèche municipale de la Celle-Saint-Cloud.

C’est la mère du petit garçon qui s’en est aperçue quand elle se rendait à la crèche pour récupérer son bébé. Elle est arrivée devant l’établissement à 18h26 et a remarqué que les portes étaient fermées alors qu’elle n’avait pas récupéré son enfant et que la crèche devait fermer à 18h30. Elle a appelé ses proches, mais personne n’avait récupéré son bébé.

Le bébé est resté seul pendant deux heures

Pensant à un enlèvement, la jeune maman a immédiatement appelé la police. Les forces de l’ordre ont tenté de joindre la directrice de la crèche, en vain. Finalement, 40 minutes plus tard, les parents ont appris avec soulagement que leur bébé avait été retrouvé.

L’enfant a été oublié dans la crèche et est resté seul pendant deux heures. L’employée a quitté les lieux en pensant qu’il n’y avait plus personne. Selon la mère du bébé, le personnel de l'établissement aurait tenté de minimiser l’incident.

“Les deux directrices m’ont dit : “Ne vous inquiétez pas madame, votre enfant dormait, il va bien.” Mais moi, en tant que mère, je vois bien que mon enfant ne va pas bien”, a-t-elle déclaré.

L’enfant a des séquelles

Bien qu’il soit en bonne santé, le petit garçon est perturbé et a du mal à finir ses repas. Après un séjour à l’hôpital, les médecins ont conclu qu’il souffrait de troubles du comportement, du sommeil et de l’alimentation. En plus de cela, ils ont remarqué des brûlures sur les doigts du bébé.

Les parents de l’enfant ont porté plainte contre la crèche pour mise en danger de la vie d’autrui.